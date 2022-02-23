Гиды-«гады» и мечты о туристической полиции

В последние годы в Абхазии все более актуальной становится борьба с нелегальными экскурсоводами – как местными, так и приезжающими из Сочи. Причем нередко они перевирают историю республики, пренебрежительно отзываются о ее жителях, высмеивают местные обычаи и традиции. За это их прозвали гидами-«гадами». На днях сотрудникам Минтуризма удалось поймать одного из сочинских нелегалов.

Вот уже несколько лет в абхазском обществе время от времени начинают бурно обсуждать проблему нелегальных экскурсоводов. В последние недели лицензированные местные гиды, профсоюз которых возглавляет Дмитрий Габлия, повели серьезную борьбу против недобросовестных конкурентов.

В Абхазии около 500 лицензированных экскурсоводов, которые проходят специальные курсы подготовки в Министерстве туризма и периодически повышают свою квалификацию. Однако есть и местные лжегиды, которые, не имея никакой подготовки, рассказывают туристам, как говорится, что бог на душу положит, часто всякие небылицы. Но особое возмущение вызывают в обществе те сочинские нелегалы, которые повадились возить оттуда группы российских туристов на один день. При этом они порой настолько невежественны, что могут рассказывать: абхазы тридцать лет назад воевали не с грузинами, а с осетинами, Абхазия входит в состав Российской Федерации… В феврале в абхазском сегменте соцсетей появилось несколько видео, сделанных во время экскурсий с нелегальными гидами, которых в Абхазии порой называют гидами-«гадами». В них видно и слышно, как лже-экскурсоводы перевирают историю республики, пренебрежительно отзываются о ее жителях, высмеивают их обычаи и традиции. Ролики сняли лицензированные абхазские гиды, которые, занявшись ловлей на живца, совершили несколько «контрольных закупок», чтобы обратить внимание общественности и властей на проблему. Но, кроме негодования комментаторов соцсетей, последствий для этих «гидов» не было пока никаких – их еще попробуй найди в Большом Сочи.

Но на днях сотрудникам Минтуризма удалось установить личность и привлечь к ответственности одного из сочинских нелегалов. «Эхо Кавказа» связалось сегодня с главным специалистом по контролю за осуществлением туристической деятельности и координационной работы с органами власти Министерства туризма Абхазии Таращем Хутаба, и он рассказал, как это было:

«15 февраля вечером к нам поступил звонок, что 20 февраля в Гагру в такую-то гостиницу подъедет минивэн с нелегальным экскурсоводом, который будет проводить экскурсию на озеро Рица. Когда мы об этом узнали, сразу решили отреагировать и связались с УЭБ Министерства внутренних дел. УЭБ предоставил нам сотрудников, и рано утром мы выехали и поджидали ее на КПП Рицинского национального реликтового парка. Уже знали, на какой машине она будет, с кем будет – все прекрасно мы знали. Когда она подъехала, этот нелегальный экскурсовод, один из наших сотрудников начал ее расспрашивать, чем она занимается – проведением экскурсий, трансфером? Она, конечно, начала сперва отнекиваться, говорить, что занимается трансфером. Трансфер у нас не запрещен, даже если организован с территории Российской Федерации. Тогда другой наш сотрудник подошел и спросил у людей, какую услугу они заказывали, – трансфер или экскурсию. Те сказали, что они заказали именно экскурсию, она им проводит экскурсию. Когда мы ей предоставили эти факты, она стала нервничать, паниковать, говорить, что это больше не повторится, спрашивать, что ей за это будет… Мы объяснили, что выпишем акт, что по существующему положению она, не имея абхазской лицензии, не имеет права проводить экскурсии на территории Абхазии. Она, конечно, об этом все знала. Этот акт, который составило УЭБ, передается в Гагрский районный суд. Обычно это статья 154 УК Абхазии – незаконная предпринимательская деятельность. То есть штраф от 30 до 50 МРОТ. Это от 1800 до 3000 рублей. Если штраф выписывается впервые – это 1800 рублей, во второй раз – уже три тысячи. Но и когда суд вынесет свое постановление, что она виновна и должна заплатить штраф, дело передается обратно УЭБу или нам, которые должны найти этого человека и заставить его заплатить эти 1800 рублей. Ну, «заставить» – это неправильное слово. Если она откажется платить эти 1800 рублей, дело передается уже в службу судебных исполнителей, которые должны взыскать с нее этот штраф».

Процедура непростая. Ну, а каковы меры воздействия на тех, кто, зарабатывая в Абхазии, злословит на нее? Хутаба говорит:

«Большая часть этих нелегальных экскурсоводов предоставляют недостоверную информацию, оскорбляют народ Республики Абхазия, политические элиты оскорбляют. Это все неприемлемо, но видите как: мы, как Министерство туризма, за оскорбление или недостоверную информацию сделать ничего не можем. За это привлекает к ответственности Служба государственной безопасности. Она может запретить им въезд на территорию Республики Абхазия».

По словам Хутаба, нелегалы особо распоясались в последние года два:

«Постепенно они увидели, что за это им ничего не бывает. Никто их не ловит, не штрафует, не применяет никаких санкций. И это очень прибыльным бизнесом оказалось. Олин такой минивэн может за день заработать от восьми до двадцати тысяч рублей.

– Сколько помещается там экскурсантов?

– От пяти до восьми человек. Причем это обычно японские машины на абхазском учете. И у них проблем с просрочкой перерегистрации нет, они постоянно через границу заезжают».

После профилактической беседы сочинского нелегала отпустили, задерживать человека ни Минтуризма, ни Управление экономической безопасности МВД права не имеют.

Профилактические работы по выявлению нелегалов Минтуризма проводит несколько раз в неделю. Специалисты посещают наиболее популярные туристические места – озеро Рица, Новый Афон, Кындыгский термальный источник. С начала 2022 года было обнаружено уже семь нелегалов, но их, по мнению Хутаба, намного больше. Причем уличить их бывает непросто. Они утверждают, что рассказывают о достопримечательностях своим родственникам или друзьям, и неважно, что их набралось два десятка человек.

Нелегальных гидов становится все больше, и они все больше, помимо прочего, наносят экономический ущерб государству, укрывая свои доходы от налогов. Простое повышение размера штрафов тут не поможет. И Таращ Хутаба мечтает о появлении в Абхазии туристической полиции.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия