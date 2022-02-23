«Это достаточно скучное зрелище»

В Абхазии в разгаре парламентская кампания. Местные телеканалы транслируют дебаты кандидатов в депутаты. Следят ли за ними жители Сухума?

– Смотрите ли вы теледебаты кандидатов в депутаты парламента Абхазии?

Ирина Куакуаскир: Да, я смотрю дебаты. То, что я наблюдаю, конечно, сложно назвать дебатами. Поэтому они в этом смысле неинформативны и проходят крайне неинтересно. Почему? Потому что идет просто перечисление, набор проблем, это даже не дискуссия по выявлению проблем, а просто некое перечисление всего, что мы знаем. И далее даже не идет дискуссия по решению этих перечисленных проблем. Поэтому я считаю, что это не дебаты, и проходят они крайне неинтересно, во всяком случае, для меня.

Владимир Попов: Конечно, я смотрю, но не все, не успеваю физически. Но когда смотрю, я получаю разочарование, я довольно взрослый человек. Знаю историю человека, человек лжет о своей истории, как он любит людей, как он хочет им помочь. Я считаю, что, если человек в малом обманул, он введет в заблуждение и в большом. У меня такое ощущение, что парламент будет еще хуже, чем был.

Асида Адлейба: Да, конечно, смотрим, потому что это единственная возможность увидеть кандидата, какой он есть. Мы видим такую картину, что не все кандидаты даже приходят на дебаты, понимая, наверное, что не вытянут. Но участие в дебатах должно быть обязательным, чтобы кандидат, который не явится на дебаты, автоматически был исключен. Потому что если он сегодня не может прийти и ответить на вопросы, которые больше всего беспокоят население, то как потом этот человек в парламенте будет решать эти проблемы и как он будет отстаивать свое мнение? Мы как раз таки на этих дебатах имеем возможность все-таки определить: это достойный кандидат в депутаты или это просто хороший человек? Парламент – это место, где должны быть люди, которые понимают, что такое закон.

Руслан Шакая: Смотрю отрывками, потому что, на самом деле, неинтересно. Неинтересно не потому, что кандидаты плохие, там очень много образованных и грамотных ребят, просто ничего нового, тридцать лет одно и то же мы слышим.

– Смотрите ли дебаты кандидатов в депутаты парламента РА?

Алхас Кварацхелия: Очень выборочно смотрю теледебаты кандидатов в депутаты, участвуют в них близкие люди, знакомые, может быть, это вызывает интерес. Как жанр – это достаточно скучное зрелище и, на мой взгляд, не отвечает в полной мере интересам телезрителей. Мне напоминает этот жанр мыльные оперы девяностых годов. Мне кажется, что это такой развлекательный жанр и в большей степени отвлекает внимание людей от насущных проблем. Напрямую, на мой взгляд, это никак не связано с нашим обществом - все, что происходит на телеэкране. Этот разрыв, отсутствие связи между проблемами общества, их решением и, собственно, тем, что декларируется.

Денис Харчилава: Да, смотрю и по возможности не пропускаю, когда есть время, то смотрю. Кандидатам в депутаты выделяется немного времени на дебатах, чтобы они могли высказаться по широкому спектру вопросов. Я бы хотел отметить, чтобы в каждом округе, исходя из количества кандидатов, было свое время. И если по какой-либо причине не смог кандидат в депутаты прийти на дебаты, чтобы время, которое было выделено ему, распределялось среди остальных кандидатов от данного округа, если это возможно.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия