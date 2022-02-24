Игорь Долгов: Есть цивилизованный мир и есть страна, осуществляющая агрессию

Есть цивилизованный мир и есть страна, которая позволяет себе нарушать международные нормы и осуществлять вооруженную агрессию. Об этом заявил посол Украины в Грузии Игорь Долгов на брифинге в дипмиссии, сообщает SOVA.

«Время переговоров прошло, в моей стране началась война», - сказал он, добавив, что с самого начала было очевидно, что это не миротворческая операция, как хотел показать миру Путин, это настоящая война.

«Сегодня утром Российская Федерация осуществила акт открытой агрессии против Украины, моего государства. Своим решением Российская Федерация нарушила многие положения Устава ООН, а также все двусторонние и многосторонние соглашения между Россией и Украиной, Хельсинкский Заключительный акт. Сегодня мы начали жить в другой реальности. В реальности, где нет мирового порядка, нет международного права и нет уважения к суверенитету и территориальной целостности другой страны», - сказал посол.

Долгов напомнил, что военной агрессии предшествовало признание Москвой независимости части оккупированных территорий Украины. Он уверен, что все произошло по заранее написанному сценарию. Сначала Госдума обратилась к президенту РФ, затем состоялось заседание Совета безопасности России, на котором Путину рекомендовали признать независимость квазиформирований. А уже после этого в Кремле прошло подписание договоров с т.н. независимыми государствами.

«До того, как эта произошло, весь мир пытался вести с Москвой диалог политико-дипломатическими средствами», - добавил посол.

Долгов напомнил, что сегодня, 24 февраля, должна была состояться встреча министра иностранных дел России с госсекретарем США. После нее планировался саммит президентов двух стран. Но в то время, как в Нью-Йорке проходило заседание Совбеза ООН, Путин объявил о военной операции в Украине.