Вихри враждебные веют…

Я с опаской гляжу в сторону Украины, где происходит то, что может привести к необратимым последствиям вселенского масштаба. Я не военспец, не политический аналитик, я простой среднестатистический гражданин планеты Земля, и у меня свои обывательские вопросы ко всему тому, что творится в Восточной Европе.

Самый мой главный и извечный вопрос: зачем Владимиру Путину все это надо? Вот это для меня вопрос вопросов! Я говорю «Путину», потому что, глядя на их внеочередное заседание Совбеза, у меня создалось впечатление, что только один человек решает все вопросы. Остальные там для массовки. И для клаки. Снова и снова задаю свой риторический вопрос: зачем враждовать, если можно жить дружно? Зачем делать так, чтобы весь мир, за исключением некоторых политических неудачников, ополчился бы на тебя и рикошетом на всю страну, за которую ты несешь ответственность? Зачем тратить силы и время на ненависть, тем более что жизнь, как говорил Булат Шалвович, короткая такая? Что это за такое, я бы сказал, наслаждение злом? Неужели наслаждение добром не лучше и не приятнее?

Не понимаю.

У РФ, страны с довольно многочисленным, но в то же время небогатым населением, на дотации находятся республики Северного Кавказа. Кремль субсидирует 79,9% бюджета Чечни, 79,5% Ингушетии, 67,4% Дагестана и 67,3% Карачаево-Черкессии. И плюс наше Самачабло (Южная Осетия), Абхазия и молдавское Приднестровье. Только Самачабло за 2008-2020 годы получило от России 2,5 миллиарда долларов. Это при ее населении в 56 тысяч человек! Говорят, что большая часть этих денег пошла на нужды правящей элиты. Но за эти финансовые вливания Российская Федерация получает от Самачабло покорность и послушание.

Российскому правительству после признания независимости ЛНР и ДНР придется их тоже взвалить на свои плечи по полной. То есть не на свои, конечно, плечи – сами правители как катались сыром в масле, так и будут продолжать кататься. Рост дотаций в сепаратистские регионы почувствуют на себе граждане Челябинска, Воронежа, Ярославля и далее по списку. Владимиру Путину придется это сделать, так как постепенно непризнанные новые регионы станут жить все жиже и жиже. Весь мир начнет перекрывать им финансовые потоки, что приведет к их обнищанию, такому же, как и в Самачабло и Абхазии. Может начаться полная стагнация, о каком-либо развитии придется забыть на очень долгое время. И будут они перебиваться с хлеба на квас и жить на российские подачки. Случится то же самое, что в наших сепаратистских регионах, в которых ничего не происходит. Особенно в том же Самачабло.

Непризнанные республики плывут по течению, никакие серьезные иностранные инвестиции туда никто не вкладывает и вкладывать не будет. Будущее их непонятно. Если у Абхазии еще есть какие-то шансы на собственное скудное пропитание за счет морского побережья и великолепной природы, то в Самачабло и этого нет. Ну, они сами выбрали этот путь и, наверное, довольны таким состоянием дел, когда ничего не происходит и вряд ли что-нибудь произойдет.

Смотрел я то знаковое внеочередное заседание Совета безопасности России, когда решался вопрос признания ЛНР; внимательно смотрел, вглядывался в лица людей, и, скажу вам честно, зрелище было душераздирающее. У каждого сидящего там далеко не бедного человека явно за бугром имеются свои трудовые накопления, кое у кого, наверное, там даже живет семья, и, сидя на заседании и стараясь преданно глядеть в немолодые черты лица государя-батюшки, многие, наверное, думали: «А нафиг нам это надо было делать?» Особенно мне понравилось… если это, конечно, может понравиться, выступление господина Нарышкина, директора не какого-нибудь вино-водочного комбината, а Службы внешней разведки Российской Федерации! Подобного растерянного выступления лица такой знаковой структуры я даже представить себе не мог. Создалось впечатление, что господин Нарышкин, исходя из своей должности, знает, наверное, гораздо больше главы государства о том, какие могут быть последствия во внешнем мире после всех этих «признаний независимости». И потому вид у него был, мягко говоря, помятый. Он стоял у трибуны и в полном смысле этого слова «мямлил» фразы и предложения. Но был сурово прерван высшим лицом, и потом совсем уже понес черт знает что.

Против ЛНР и ДНР в мире уже начались готовить санкции. Джо Байден собирается подписать приказ, который будет запрещать финансовые и торговые контакты с сепаратистскими регионами Украины. Кто-то задался вопросом: а России это разве не по барабану? Не на их же территории будут санкции? А я думаю, что не по барабану. Если весь цивилизованный мир прекратит общаться с сепаратистами, то России придется взять их на свое полное обеспечение, как я уже говорил выше. Ну, дело это, как говорится, хозяйское. Понять бы еще, что за выгода от всей данной катавасии будет России? Наверное, только наспех созданный образ могутного мужика («пацан сказал – пацан сделал»), и то для внутреннего пользования. Какой-нибудь доходяга из Сызрани отгрызет пластмассовую пробку «бормотухи», сделает большой глоток из горла и, смачно облизываясь, скажет: «Здорово мы всему миру показали дулю. Знай наших!» Все это будет сказано, конечно, другими словами, но суть будет та же. Для сызранского доходяги ничего не изменится, может, закуски у него со временем станет поменьше. Но ничего, ежа, как говорится, голыми ягодицами не напугаешь. И не тем закусывали.

Сижу и думаю, ну зачем, зачем надо такую бучу затевать? Двадцать первый век, век глобализации, нанотехнологий и всемирной паутины. Вместо того чтобы упразднять границы и жить одной дружной семьей, кое-кто тянет время назад, тоскует по совковому прошлому; опять бряцает оружием, опять надувает щеки и опять радуется, что его боятся. Может, думает, что если боятся, то, значит, уважают?

Ох, ошибается этот «кто-то»…

А между тем старина Борис Джонсон, самый, наверное, ярый борец с русским автократизмом, пяти российским банкам объявил санкции. Только вот почему только пяти? Русских банков значительно больше, чем пять. Если уж объявлять санкции, то всем сразу, не так ли?

Но тут знающий человечек шепнул мне на ушко, что в России все будет тип-топ. Потому что, продолжил человечек, у России новый партнер, и это Китай. Поэтому все санкции Запада для Владимира Путина, как комариные укусы. Китай им поможет.

Я промолчал, так как в этой теме я не Копенгаген.

Так и живем, с тревогой в груди и с жаждой покоя, который нам только снится.

Вы думаете я испытываю чувство злорадства, что россиянам будет хуже жить? Да никогда! Я не злой человек, я за мир во всем мире, я за то, чтобы все жили дружно. У меня в России много друзей и близких мне по крови людей. Я не хочу, чтобы им было плохо. В том, что творит их правитель, они по большому счету не виноваты. Я не делю людей на «ватников» и на «либерастов» и т.д. И вообще, в том, что творится в стране, я виню не население, а правительство, которое так промывает мозги своим людям, что оно превращается в единородную массу «одобрямс». Ну, или, если нужно – «осуждамс». Жалко только, что все эти перипетии действуют на наши отношения. И уже среди моих друзей, среди российских друзей появились такие, с которыми мне уже не хочется общаться. И им, соответственно, не хочется общаться со мной.

Вот это плохо. А созваниваться и говорить только про почкование, про артиста Черкасова и про симфонизм Скрябина не получается. Разговор рано или поздно принимает политический уклон, и начинаются «непонятки», за которыми следует сердцебиение, повышенный адреналин и давление, скачок сахара и бессонница.

А мне это надо?

Дали вы миру шанс, господин Путин, а?

P.S. Но, судя по последним новостям, господин Путин решил миру шанса не давать.

Какая гадость эта ваша заливная военщина!

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