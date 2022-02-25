Правящая партия Грузии срывает внеочередное заседание парламента по Украине

Правящая партия «Грузинская мечта» отказалась участвовать во внеочередном заседании парламента, обвинив оппозицию в манипуляциях темой Украины. Об этом сегодня заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.

Агентство «Новости-Грузия» напоминает, что накануне президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала запрос о назначении внеочередного заседания парламента, который поступил в ее администрацию от группы оппозиционеров после начала Россией военной операции в Украине. Сегодня стало очевидно, что заседание не состоится.

«К сожалению, в последние дни мы видим, как часть оппозиции пытается сделать вопрос Украины частью своей внутриполитической повестки… Мы не должны допустить неправильной солидарности в адрес украинского народа, использования темы Украины во внутриполитической повестке дня. Вопрос Украины – это вопрос безопасности Грузии, но это не внутренний вопрос в том понимании, в котором его пытаются преподнести», – объяснил Папуашвили решение «Грузинской мечты».

Председатель парламента Грузии перечислил шаги властей, предпринятые в поддержку Украины. Здесь же он обвинил оппонентов в лицемерии, распространении дезинформации и проведении меркантильной политики.

«Конечно же, у них нет стремления к единству. Это, в том числе, недостойная попытка сделать такой важный вопрос Украины, который касается столь важного вопроса безопасности Украины и одновременно безопасности Грузии, частью меркантильной повестки дня. Фракция «Грузинская мечта» этого не допустит», – заявил Папуашвили.

Глава высшего законодательного органа добавил, что выносить вопрос на регистрацию не имеет смысла по причине отсутствия кворума.

В настоящее время дверь зала заседаний заперта, внутри погашен свет. Представители оппозиции заявляют, что они все же войдут в зал заседаний, чтобы в очередной раз продемонстрировать свою поддержку Украины.

«Мы обязательно войдем в зал, потому что это требование не только фракции «Национальное движение», но и оппозиции в целом, а вчера Саломе Зурабишвили издала распоряжение о созыве внеочередного заседания, и мы обязательно туда пойдем, чтобы продемонстрировать украинскому народу, что грузинский народ их поддерживает», – сказал депутат парламента от партии «Единое национальное движение» Георгий Ботковели.

В то же время экс-спикер парламента Грузии, депутат от партии «Лело» Давид Усупашвили обвинил правящую партию в грубом нарушении регламента.

«Мы всячески пытались, чтобы сегодняшнее заседание было посвящено поддержке Украины, а не внутриполитическим разборкам… Мы хотели, чтобы мы всеми вместе успокоили, в первую очередь, население Грузии – сказали, что государство функционирует, что в Грузии не будет голода, не отключат электроэнергию, а оппозиция и власти вместе стоят в этой ситуации… Их позиция заключается в том, что им не нравятся какие-то формулировки. Если так, то придите на заседание и скажите, что вам не нравится», – заявил Усупашвили.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о военной операции в Украине. Минобороны России заявляет, что наносит точечные удары по военным объектам. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о гибели 137 украинских граждан в первый день российской спецоперации.

Первые лица Грузии сделали серию заявлений – официальный Тбилиси призывает международное сообщество к решительным шагам, чтобы остановить боевые действия.