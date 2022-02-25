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Правящая партия Грузии срывает внеочередное заседание парламента по Украине
Правящая партия «Грузинская мечта» отказалась участвовать во внеочередном заседании парламента, обвинив оппозицию в манипуляциях темой Украины. Об этом сегодня заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Агентство «Новости-Грузия» напоминает, что накануне президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала запрос о назначении внеочередного заседания парламента, который поступил в ее администрацию от группы оппозиционеров после начала Россией военной операции в Украине. Сегодня стало очевидно, что заседание не состоится.
«К сожалению, в последние дни мы видим, как часть оппозиции пытается сделать вопрос Украины частью своей внутриполитической повестки… Мы не должны допустить неправильной солидарности в адрес украинского народа, использования темы Украины во внутриполитической повестке дня. Вопрос Украины – это вопрос безопасности Грузии, но это не внутренний вопрос в том понимании, в котором его пытаются преподнести», – объяснил Папуашвили решение «Грузинской мечты».
Председатель парламента Грузии перечислил шаги властей, предпринятые в поддержку Украины. Здесь же он обвинил оппонентов в лицемерии, распространении дезинформации и проведении меркантильной политики.
«Конечно же, у них нет стремления к единству. Это, в том числе, недостойная попытка сделать такой важный вопрос Украины, который касается столь важного вопроса безопасности Украины и одновременно безопасности Грузии, частью меркантильной повестки дня. Фракция «Грузинская мечта» этого не допустит», – заявил Папуашвили.
Глава высшего законодательного органа добавил, что выносить вопрос на регистрацию не имеет смысла по причине отсутствия кворума.
В настоящее время дверь зала заседаний заперта, внутри погашен свет. Представители оппозиции заявляют, что они все же войдут в зал заседаний, чтобы в очередной раз продемонстрировать свою поддержку Украины.
«Мы обязательно войдем в зал, потому что это требование не только фракции «Национальное движение», но и оппозиции в целом, а вчера Саломе Зурабишвили издала распоряжение о созыве внеочередного заседания, и мы обязательно туда пойдем, чтобы продемонстрировать украинскому народу, что грузинский народ их поддерживает», – сказал депутат парламента от партии «Единое национальное движение» Георгий Ботковели.
В то же время экс-спикер парламента Грузии, депутат от партии «Лело» Давид Усупашвили обвинил правящую партию в грубом нарушении регламента.
«Мы всячески пытались, чтобы сегодняшнее заседание было посвящено поддержке Украины, а не внутриполитическим разборкам… Мы хотели, чтобы мы всеми вместе успокоили, в первую очередь, население Грузии – сказали, что государство функционирует, что в Грузии не будет голода, не отключат электроэнергию, а оппозиция и власти вместе стоят в этой ситуации… Их позиция заключается в том, что им не нравятся какие-то формулировки. Если так, то придите на заседание и скажите, что вам не нравится», – заявил Усупашвили.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о военной операции в Украине. Минобороны России заявляет, что наносит точечные удары по военным объектам. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о гибели 137 украинских граждан в первый день российской спецоперации.
Первые лица Грузии сделали серию заявлений – официальный Тбилиси призывает международное сообщество к решительным шагам, чтобы остановить боевые действия.
Другие новости дня
Грузия не присоединится к санкциям против России – премьер Гарибашвили
Грузия, учитывая национальные интересы страны и интересы народа, не планирует присоединяться к экономическим и финансовым санкциям Запада против России. Об этом заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.
«Это (введение санкций – ред.) нанесет еще больший вред нашей стране и нашему народу», – отметил Гарибашвили.
Глава Кабмина также говорит, что не видит необходимости проводить заседание Совета национальной безопасности и внеочередную сессию парламента.
На вопрос, планирует ли он в знак солидарности посетить Киев, Гарибашвили отметил, что воздушное пространство Украины сейчас закрыто.
- Ранее президент США Джо Байден заявил, что вводятся новые санкции в отношении российских банков, активы которых составляют не менее одного триллиона долларов. Среди них – банк ВТБ. Кроме того, США ограничат возможности России вести бизнес в долларах, евро, фунтах и иенах и снизят импорт высокотехнологичной продукции в страну на 50%. Ограничения также коснутся российской промышленности и космической отрасти. Санкции вводятся и против отдельных чиновников, крупных бизнесменов и их семей.
На антивоенных акциях в России задержано более 1700 человек
В десятках городов России в четверг прошли акции протеста против войны с Украиной. Они не были согласованы с властями. Во многих городах участников акций задерживали. По данным ОВД-инфо (внесён в реестр "иноагентов"), по всей России были задержаны более 1700 человек.
Наиболее многочисленные акции прошли в Москве и Петербурге, в них приняли участие несколько тысяч человек.
В Москве на Пушкинской площади во время акции против войны с Украиной были задержаны трое корреспондентов Радио Свобода. Один из них успел передать видеозапись задержания. На ней слышно, что корреспондент несколько раз говорит полицейским, что он представитель прессы, и просит перестать применять к нему физическую силу – бить по ногам и выкручивать руки. Репортёры имели предусмотренные законодательство документы для работы во время массовых акций.
Задержанных доставили в ОВД "Кунцево", откуда освободили через несколько часов без составления протокола после вмешательства адвоката. Также сообщалось о задержаниях сотрудников других СМИ.
В центре города вечером в четверг было заметно скопление спецтехники и бойцов Росгвардии. Около памятника Пушкину в Москве собрались около тысячи человек. Они скандировали лозунг "Нет войне!"
В Москве полиция задержала не менее 900 человек. Среди них – философ Григорий Юдин, которого доставили в ОВД "Южное Медведково" без сознания, сообщает политик Юлия Галямина. По её словам, Юдин был избит полицией. Впоследствии он был госпитализирован.
Телеграм-канал Baza со ссылкой на свои источники сообщает, что столичная полиция получила приказ жёстко пресекать всё, что, по их мнению, можно счесть провокацией, например, наличие флагов Украины или плакатов с острыми антивоенными высказываниями.
Baza также публикует видео с акции в Москве, на котором предположительно участница антивоенного митинга бросает "коктейль Молотова" в полицейских. По информации издания, это 22-летняя студентка Государственного социально-гуманитарного университета. Против неё возбуждено уголовное дело.
Акции протеста также прошли и в других городах России. На улицы Санкт-Петербурга вышли тысячи горожан, не менее 400 человек были задержаны.
В организации митингов сотрудники правоохранительных органов обвинили правозащитницу Марину Литвинович, которая ранее призывала россиян выйти на акции. Литвинович задержали на выходе из дома.
Зеленский: Украина вынуждена защищать себя в одиночку
Президент Украины Владимир Зеленский утром 25 февраля выступил с новым обращением к гражданам страны, в котором призвал украинцев продолжать защищаться от российской агрессии.
При этом он добавил, что Украина вынуждена защищать себя в одиночку. Россию не убедили новые санкции, а мир продолжает наблюдать за происходящим издалека. "Убедили ли Россию вчерашние санкции? Мы слышим в нашем небе и слышим на нашей земле, что этого недостаточно", — заявил президент Украины.
Однако, считает Зеленский, России рано или поздно придется вступить в диалог с Украиной. "Говорить о том, как закончить боевые действия и остановить это вторжение. Чем быстрее этот разговор начнется — тем меньше будут потери самой России", — сказал президент Украины.
В конце своего выступления Зеленский обратился по-русски к гражданам России. "Сегодня ночью начали бомбить жилые кварталы города-героя Киев. Это всё напоминает 1941-й год", - сказал Зеленский.
"Всем гражданам Российской Федерации, которые выходят на протест, хочу сказать: мы вас видим. Это значит, что вы нас услышали, это значит, вы нам начинаете верить. Боритесь за нас, боритесь против войны", - призвал россиян президент Украины.
Позже Зеленский написал в твиттере, что Украина нуждается в действенной международной помощи. По его словам, он обратился к Бухарестской девятке по поводу оборонной помощи, санкций, давления на Россию. "Совместно должны посадить Россию за стол переговоров. Нуждаемся в антивоенной коалиции", - сообщил украинский президент.
C раннего утра 24 февраля российская армия наносит удары по территории Украины. Сообщается об обстрелах и бомбардировках крупных украинских городов. Идут бои в Донбассе, под Харьковом, на севере Украины, сообщается о российском десанте под Киевом и проникновении на территорию страны российских войск из аннексированного Крыма.
По предварительным данным, в первый день российского вторжения погибли 137 граждан Украины, военных и мирных жителей, 316 получили ранения. По словам Зеленского, погибли все пограничники, защищавшие остров Змеиный в Чёрном море.
Около половины пятого утра по местному времени СМИ начали сообщать о взрывах в Киеве. Позже киевская городская администрация подтверждает попадание в жилой дом в одном из спальных районов Киева обломков ракеты после того, как она была сбита.
Три человека ранены, один в тяжелом состоянии. Пожарные тушат огонь, есть угроза обрушения здания, – сообщается в телеграм-канале мэрии.
Под Киевом, на северо-западном направлении, взорвали три моста, чтобы остановить проход российских войск. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в Генштабе.
В ночь на пятницу был нанесён ракетный удар по пограничному подразделению "Приморский посад" в Запорожской области. Есть погибшие и раненые среди пограничников, сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.
Дочь Назарбаева сложила полномочия депутата мажилиса
Дочь бывшего президента Казахстана Дарига Назарбаева сложила полномочия депутата мажилиса (нижняя палата) парламента республики. Об этом сообщается на портале zakon.kz.
По словам Назарбаевой, она приняла это решение, чтобы полностью сосредоточиться на общественной, гуманитарной, культурной и благотворительной деятельности. Она также поблагодарила жителей, голосовавших за партию Нур Отан, от которой она баллотировалась и руководство страны за оказанное ей доверие.
Назарбаева назвала январские протесты в стране "трагическим событием" и высказалась за проведение тщательного и объективного расследования всего произошедшего, в результате которого "виновные должны понести справедливое наказание, а невиновные должны быть освобождены".
- 28 января первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев покинул пост председателя правящей партии Казахстана Нур Отан, которую он возглавлял 23 года.
- Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сместил Назарбаева с поста главы Совета безопасности страны и возглавил правящую партию "Нур Отан". Затем парламент Казахстана принял поправки, отменяющие необходимость согласования с Назарбаевым основных направлений политики. Дарига Назарбаева, в свою очередь, не вошла в обновленный состав бюро политсовета партии "Нур Отан".
- После январских протестов должности потеряли также несколько связанных с Назарбаевым чиновников и бизнесменов. В начале года с постов ушли три зятя первого президента Казахстана. Его племянник, генерал-лейтенант Самат Абиш был уволен с должности замглавы КНБ в связи с протестами. Президент Токаев также уволил свата Дариги Назарбаевой Берика Имашева с поста главы ЦИК.
- Протесты в Казахстане начались 2 января – первоначально с требованием снижения цен на топливо. Впоследствии к ним добавились и политические требования. Популярным лозунгом стал "Шал, кет!" – "Старик, уходи!" – требование ухода Назарбаева из власти.
- По официальным данным, в результате январских событий в Казахстане погибли 225 человек, подавляющее большинство – гражданские лица.
Как отразятся санкции Запада на грузинском «Банке ВТБ Грузия»? Заявление
В Национальном банке Грузии прокомментировали санкции, введенные против российского ВТБ, а также его грузинской дочки – «Банка ВТБ Грузия» (VTB Bank Georgia).
«В целях нейтрализации потенциальных рисков Национальный банк Грузии ранее совместно с АО «Банк ВТБ Грузия» разработал план действий на случай введения санкций, в результате чего и банк, и Национальный банк Грузии полностью готовы к сложившейся ситуации. «Банк ВТБ Грузия» продолжает работать в рамках этих ограничений. В случае необходимости в дополнительной ликвидности Нацбанк готов предоставить банку соответствующие финансовые ресурсы», – сказано в сообщении.
В заявлении Нацбанка также указано, что новые санкции предусматривают ограничение для российских банков на операции в долларах, евро, фунтах стерлингов и других валютах с 26 марта.
Ранее в «Банке ВТБ Грузия» заявили грузинской службе Радио Свобода, что санкции «не создадут каких-либо проблем клиентам банка».
О введении санкций против ВТБ на фоне российского вторжения в Украину заявили президент США Джо Байден и британский премьер Борис Джонсон.
СМИ: российские танки, идущие на Киев, остановили возле Иванкова
Российские войска, наступающие на Киев из Зоны отчуждения Чернобыльской АЭС, остановили возле поселка городского типа Иванков. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на Генштаб Вооруженных сил Украины.
По информации СМИ, украинские силы взорвали мост, чтобы остановить колонну РФ.
Иванков находится на половине пути от белорусско-украинской границы до Киева.
«После него открывается возможность наступать на Киев через Вышгород», – пишет «Украинская правда».
Ранее сообщалось, что зона Чернобыльской АЭС вечером 24 февраля перешла под контроль российских военных.
Украинским банкам запретили проводить операции в рублях
Национальный банк Украины запретил любые валютные операции с использованием российских и белорусских рублей.
Также регулятор ввел запрет на выполнение обязательств перед юридическими или физическими лицами из России или Беларуси.
Национальный банк Украины опубликовал новые правила в связи с введением военного положения в стране.
Зеленский: я остаюсь в Киеве, хотя я – «цель номер один»
Президент Украины Владимир Зеленский в ночь на 25 февраля выступил с очередным видеообращением, в котором подвёл итоги первого дня российского вторжения в Украину.
По словам Зеленского, Вооружённые силы страны дали отпор врагу.
По предварительным данным, как сказал президент, в четверг погибли 137 граждан Украины - военных и мирных жителей. По словам Зеленского, погибли все пограничники, защищавшие остров Змеиный в Чёрном море.
Зеленский также заявил, что остаётся в Киеве, хотя, по его словам, "враг обозначил меня как цель номер один". По словам Зеленского, в Киеве действуют российские диверсионные группы, поэтому необходимо соблюдать комендантский час.
По словам Зеленского, он вёл переговоры с лидерами стран НАТО о вступлении Украины в союз, однако "они все боятся". Как сказал президент Украины, он не боится переговоров с Россией в том числе и о нейтральном статусе страны, однако требует гарантий безопасности для Украины. По словам Зеленского, он готов к переговорам, однако сейчас судьба страны зависит от армии.
Ранее президент Украины подписал указ о всеобщей мобилизации в стране.
Европейский союз согласовал новые санкции против России
Лидеры стран Евросоюза согласовали новый пакет санкций против России после начала военного вторжения на территорию Украины. Ограничения затронут российскую энергетику, транспорт, товары двойного назначения, некоторые визовые вопросы. Брюссель также расширит «черный список» физических лиц. Подробности пока не раскрываются.
ЕС осудил агрессию России в отношении Украины. Евросовет подчеркнул, что Москва грубо нарушила международное право и основные принципы ООН.
Брюссель намерен подготовить дополнительные санкции, которые также будут распространяться на некоторых белорусских граждан и компании.
Ранее в четверг, 24 февраля, санкции против Кремля объявили США и Великобритания. В первую очередь они затрагивают ВТБ и ряд крупных российских банков. Лондон вводит запрет для «Аэрофлота» приземляться в британских аэропортах.
В четверг, 24 февраля, президент Франции переговорил по телефону с российским президентом. Эммануэль Макрон потребовал от Владимира Путина немедленно прекратить все военные действия в отношении Украины, говорится в сообщении Елисейского дворца.
Путин дал исчерпывающие разъяснения причин и обстоятельств принятия решения о проведении специальной военной операции, сообщил Кремль. Стороны договорились продолжить контакты.
C раннего утра 24 февраля российская армия наносит удары по территории Украины. Сообщается об обстрелах и бомбардировках крупных украинских городов. Идут бои в Донбассе, под Харьковом, на севере Украины, сообщается о российском десанте под Киевом и проникновении на территорию страны российских войск из аннексированного Крыма. Вооружённые силы Украины оказывают сопротивление, есть информация о десятках погибших с обеих сторон.
Президент России Владимир Путин, объявляя военную операцию, сообщил, что Москва не ставит целью оккупацию Украины и наносит удары только по военной инфраструктуре.
На встрече с представителями бизнеса 24 февраля Путин назвал вооруженное вторжение «вынужденной мерой». «Нам не оставили шансов поступить иначе», – сказал он, посетовав на то, что страны Запада «не сдвинулись ни на миллиметр» в вопросе о так называемых гарантиях безопасности, и это якобы создавало для России большие риски.
Украина сообщила о гибели 57 человек после первого дня вторжения России
После первого дня российского вторжения на территорию Украины погибли 57 человек, 169 получили ранения. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Олег Ляшко. Сколько среди погибших и раненых военных и гражданских – не уточняется.
В свою очередь Минобороны России сообщило о крушении военного самолета АН-26 в Воронежской области. Он выполнял плановый полет и перевозил ценное имущество. Экипаж погиб. По данным ведомства, причиной крушения стал отказ техники.
Пентагон сообщил, что с момента вторжения, российские войска запустили более 160 ракет. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, Россия готовит новую волну атак, в том числе воздушный десант.
Российская сторона официально о потерях пока не заявляла.
C раннего утра 24 февраля российская армия по приказу президента Владимира Путина наносит удары по территории Украины. Сообщается об обстрелах и бомбардировках крупных украинских городов. Идут бои в Донбассе, под Харьковом, на севере Украины, сообщается о российском десанте под Киевом и проникновении на территорию страны российских войск из аннексированного Крыма.
Путин, объявляя военную операцию, сообщил, что Москва не ставит целью оккупацию Украины и наносит удары только по военной инфраструктуре. Путин назвал вооруженное вторжение «вынужденной мерой». «Нам не оставили шансов поступить иначе», – сказал он, посетовав на то, что страны Запада «не сдвинулись ни на миллиметр» в вопросе о так называемых гарантиях безопасности, и это якобы создавало для России большие риски.
Соединенные Штаты вводят новые санкции против России из-за Украины
США вводят санкции в отношении российских банков, активы которых составляют не менее одного триллиона долларов. Среди них банк ВТБ. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден во время пресс-конференции.
При этом отключать Россию от SWIFT США пока не предлагают. Они считают, что санкции против банков будут иметь большие последствия для экономики России, но готовы обсудить этот вопрос с европейскими партнерами.
Кроме того, США планируют ограничить возможности России вести бизнес в долларах, евро, фунтах и йенах. Санкции также коснутся российской промышленности и космической отрасти. Джо Байден надеется, что эти меры помешают России модернизировать свои военные силы.
«Мы надеемся, что это поможет положить конец военным амбициям Владимира Путина», – заявил президент США.
В разных концах мира проходят акции в поддержку Украины
Во многих городах мира проходят акции против военной агрессии России в отношении Украины.
Несколько тысяч человек собрались в центре Праги на Вацлавской площади с плакатами на разных языках с надписями «Свободу Украине», «Русские против войны. Нам стыдно за преступления путинского режима».
Акция в поддержку Украины прошла на Шри-Ланке в городе Мириссе. Там россияне сшили украинские флаги и вышли на берег океана с плакатами «Нет войне», «Русские не хотят войны».
В Берлине люди собрались к Брандербургских ворот, которые были подсвечены цветами украинского флага. Антивоенные акции также прошли в Австрии, Испании, Канаде, Латвии, Нидерландах, Швеции и Японии.
В Вильнюсе гражданин Беларуси и России - музыкант Тимоте Суладзе – в знак протеста сжег свой российский паспорт перед посольством страны.
На акции в Алматы, Казахстане, задержали около десятка человек, пришедших к зданию консульства России.
Участники держали в руках флаги Украины и скандировали: «Руки прочь от Украины!», «Украина незалежна», «Нет войне!». Через 40 минут после начала акции протестующих в грубой форме задержали полицейские и поместили в приехавший автозак.
Лондон вводит санкции против «Аэрофлота» и ВТБ
Великобритания вводит санкции против российского авиаперевозчика «Аэрофлот» из-за российской военной операции на территории Украины. Компании запретят совершать посадки в британских аэропортах. Об этом заявил премьер-министр страны Борис Джонсон.
Кроме того, Лондон вводит ограничения в отношении всех крупнейших российских банков и незамедлительно замораживает активы ВТБ.
C раннего утра 24 февраля российская армия наносит удары по территории Украины. Сообщается об обстрелах и бомбардировках крупных украинских городов. Идут бои в Донбассе, под Харьковом, на севере Украины, сообщается о российском десанте под Киевом и проникновении на территорию страны российских войск из аннексированного Крыма. Вооруженные силы Украины оказывают сопротивление, есть информация о десятках погибших с обеих сторон.
В результате обстрелов жилых кварталов появились и жертвы среди гражданского населения, точное их число неизвестно. США, Евросоюз, другие страны осудили российскую агрессию и заявили о введении в ближайшее время самых жестких санкций против Кремля.
Лидеры «Группы семи» осудили ввод российских войск на территорию ДНР и ЛНР, назвав это грубым нарушением международного права. Российская агрессия в отношении Украины представляет серьезную угрозу мировому сообществу, последствия которой выходят далеко за пределы Европы, говорится в заявлении.
Югоосетинский ЦИК зарегистрировал еще три инициативные группы
Центральная избирательная комиссия самопровозглашенной республики Южная Осетия зарегистрировала сегодня, 24 февраля, инициативные группы избирателей и уполномоченных представителей кандидатов на должность югоосетинского президента бывшего гендиректора «Мегафон» Аслана Кутарова, предпринимателя Рустама Дзагоева и депутата парламента первого созыва Алымбега Плиева.
«Им будут выданы удостоверения о регистрации, после чего они могут открыть избирательный счет и приступить к сбору подписей в поддержку своего кандидата», - сообщил информагентству «Рес» представитель ЦИК Игорь Чочиев.
Кроме того, ЦИК отказал в регистрации инициативной группе и уполномоченным представителям бывшего депутат парламента Бориса Тасоева, в связи с тем, что собрание кандидата было признано неправомочным, он не собрал на собрании в назначенное время необходимое количество членов инициативной группы.
Всего в ЦИК подали свои пакеты документов на регистрацию инициативных групп и своих представителей представители 19 кандидатов от инициативных групп и партий, двоим было отказано в регистрации.
«Первый этап предвыборной кампании завершен, ЦИК рассмотрел и дал ответ всем кандидатам, которые подали свои документы», - сказал Чочиев, добавив, что на данном этапе проходит сбор подписей в поддержку кандидатов.
- По действующему законодательству, для регистрации кандидата в президенты, помимо соответствующего пакета документов, необходимо собрать и представить в ЦИК в поддержку кандидата не менее 3 500 подписей избирателей в срок до 5 марта.
- С 15 марта, после того, как зарегистрированные кандидаты в президенты официально получат соответствующие удостоверения, начинается предвыборная агитация – дебаты в эфире ГТРК «Ир», выступления и интервью в СМИ, встречи с избирателями, публикации предвыборных программ. Президентские выборы в Южной Осетии назначены на 10 апреля.
Путин на встрече с бизнесом: операция против Украины - «вынужденная мера»
Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами Российского союза промышленников и предпринимателей прокомментировал военную операцию против Украины, которая была начата в ночь на четверг по его приказу.
Путин назвал вооруженное вторжение «вынужденной мерой». «Нам не оставили шансов поступить иначе» - сказал он, посетовав на то, что страны Запада «не сдвинулись ни на миллиметр» в вопросе о так называемых гарантиях безопасности, и это якобы создавало для России большие риски.
Страны Запада неоднократно заявляли, что НАТО не представляет угрозы для России, и предлагали Москве переговоры.
При этом Путин сказал, что Россия «остается частью глобальной экономики» и сказал, что бизнесу дадут «больше свободы». Он признал, что в связи с вторжением в Украину против России скорее всего будут введены серьезные экономические санкции.
Начало встречи транслировалось по телевидению. Это необычно, ранее такие встречи проходили за закрытыми дверями.
В Москве на антивоенной акции задержаны корреспонденты Радио Свобода
В Москве люди пытаются собраться на акцию против войны с Украиной. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.
В центре города заметно скопление спецтехники и бойцов Росгвардии. По свидетельствам журналистов, задержаны несколько человек, включая сотрудников СМИ с опознавательными знаками (в том числе трое корреспондентов Радио Свобода).
Около памятника Пушкину в Москве собрались около 300-400 человек. Они скандирует лозунг «Нет войне!». Полиция проводит задержания и запрещает садиться. сотрудники МВД также запрещают сидеть на лавочках.
Михаил Саакашвили: Блицкрига не получилось
Третий президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в заключении у себя на родине, прокомментировал российское вторжение в Украину. В своем Telegram-канале политик написал, что Кремлю не удалось достичь своей цели.
«Блицкрига уже не получилось. Чем больше это затянется, тем больше будет поддержки. Время работает против Путина».
Ранее Саакашвили также написал, что Владимир Путин «пришел уничтожить украинское государство». И выразил уверенность, что это окончится крахом и уничтожением самой России: «Исторически Россия никогда не одерживала побед в наступательных войнах, и не получит ее и сейчас! Путин сломает зубы об Украину! Украина никогда не сдастся! Слава Украине!».
- Ранним утром 24 февраля российская армия атаковала Украину. Это произошло сразу после того, как Владимир Путин объявил, что принял решение о начале проведении спецоперации в Донбассе после просьбы «ДНР» и «ЛНР». Президент призвал украинских военнослужащих сложить оружие и «идти домой».
- Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положении по всей территории страны.
- Президент США Байден заявил: «Путин выбрал преднамеренную войну, которая приведет к катастрофическим человеческим жертвам и человеческим страданиям. Только Россия несет ответственность за гибель и разрушения, которые принесет это нападение, и Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят единым и решительным образом. Мир привлечет Россию к ответственности».
- «Это захватническая война. Украина будет защищаться и победит. Мир может и должен остановить Путина. Время действовать — прямо сейчас», — говорит министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Соседние с Украиной страны готовятся к приему беженцев
Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский сообщил, что его стран готова к приему возможного потока беженцев из Украины. По словам министра, на польско-украинской границе развернуты 9 пунктов приема беженцев. Пока обстановка на границе остается спокойной, заявляют польские власти.
О готовности принять пострадавших от боевых действий в Украине заявили также Венгрия и Словакия. Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер призвал сограждан «проявить сострадание и понимание» к пострадавшим от войны, если они прибудут на словацкую территорию.
Глава Ведомства ООН по делам беженцев Филиппо Гранди заявил, что нельзя исключать резкого увеличения числа беженцев, стремящихся пересечь западные границы Украины, и призвал соседние с ней страны держать свои границы открытыми для этих людей.
Российские военные захватили Чернобыльскую АЭС
Зона Чернобыльской АЭС вечером 24 февраля перешла под контроль российских военных. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмигаля.
"После жестокого боя наш контроль над чернобыльской площадкой потерян. Состояние объектов бывшей ЧАЭС, конфайнмента и хранилища ядерных отходов неизвестно. После совершенно бессмысленной атаки россиян в этом направлении невозможно говорить, что ЧАЭС в безопасности. Это одна из самых серьезных угроз для Европы сегодня", — добавил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Ранее о попытке захвата Чернобыльской АЭС сообщал президент Украины Владимир Зеленский.
"Наши защитники отдают свои жизни за то, чтобы трагедия 1986 года не повторилась. Я сообщил об этом премьер-министру Швеции. Это объявление войны всей Европе", - написал Зеленский.
Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что военные с территории Беларуси вошли в зону Чернобыльской АЭС. "Нацгвардия, охраняющая хранилище радиоактивных отходов, вступила в бой с противником. Если в результате артиллерийских ударов захватчиков хранилище ядерных отходов уничтожат, то радиоактивная пыль может накрыть территории Украины, Беларуси и стран ЕС", - написал Геращенко.
В Геническом районе Херсонской области все государственные структуры перешли под контроль российской армии, сообщили местные власти. "Техника стоит в самом Геническе, в окрестностях установлены блокпосты с российскими военными. Выезжающих проверяют на принадлежность к вооруженным силам Украины. Стрельба и активные боевые действия отсутствуют", - говорится в сообщении херсонской администрации.
Представитель минобороны Игорь Конашенков заявил, что российские военные выполнили поставленные им 24 февраля боевые задачи.
"Совместным использованием рейдовых отрядов и воздушного десанта на крымском направлении обеспечен выход российских войск к городу Херсон", - цитирует Конашенкова агентство ТАСС.
В Каховском районе захвачены Каховская ГЭС и переправы через Северо-Крымский канал, военная техника стоит в городе Новая Каховка. В Херсонском районе под контролем российской армии находится населенный пункт Олешки. "Авиацией противника уничтожены военные объекты. Переправа через Днепр под контролем захватчиков", - заявили власти.
Игорь Долгов: Есть цивилизованный мир и есть страна, осуществляющая агрессию
Есть цивилизованный мир и есть страна, которая позволяет себе нарушать международные нормы и осуществлять вооруженную агрессию. Об этом заявил посол Украины в Грузии Игорь Долгов на брифинге в дипмиссии, сообщает SOVA.
«Время переговоров прошло, в моей стране началась война», - сказал он, добавив, что с самого начала было очевидно, что это не миротворческая операция, как хотел показать миру Путин, это настоящая война.
«Сегодня утром Российская Федерация осуществила акт открытой агрессии против Украины, моего государства. Своим решением Российская Федерация нарушила многие положения Устава ООН, а также все двусторонние и многосторонние соглашения между Россией и Украиной, Хельсинкский Заключительный акт. Сегодня мы начали жить в другой реальности. В реальности, где нет мирового порядка, нет международного права и нет уважения к суверенитету и территориальной целостности другой страны», - сказал посол.
Долгов напомнил, что военной агрессии предшествовало признание Москвой независимости части оккупированных территорий Украины. Он уверен, что все произошло по заранее написанному сценарию. Сначала Госдума обратилась к президенту РФ, затем состоялось заседание Совета безопасности России, на котором Путину рекомендовали признать независимость квазиформирований. А уже после этого в Кремле прошло подписание договоров с т.н. независимыми государствами.
«До того, как эта произошло, весь мир пытался вести с Москвой диалог политико-дипломатическими средствами», - добавил посол.
Долгов напомнил, что сегодня, 24 февраля, должна была состояться встреча министра иностранных дел России с госсекретарем США. После нее планировался саммит президентов двух стран. Но в то время, как в Нью-Йорке проходило заседание Совбеза ООН, Путин объявил о военной операции в Украине.
Власти Одесской области сообщили о гибели 22 человек из-за удара по воинской части
В результате удара по воинской части в селе Липецкое Подольского района Одесской области погибли 22 человека, пишет пресс-служба Одесской областной государственной администрации.
Ранее сообщалось о 18 погибших на момент 11:00.
Как говорится в посте, сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) вытащили из-под завалов шесть человек. Они госпитализированы в Подольскую городскую больницу. Один из спасенных скончался в больнице. Всего погибли 11 мужчин и 11 женщин. Работа по установлению погибших и пострадавших завершена.
Утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Донбассе для "защиты жителей региона от геноцида". Он обратился к украинским военнослужащим с призывом сложить оружие. Одновременно с его речью украинские журналисты начали сообщать о взрывах в Киеве, Харькове, Одессе, Краматорске, Бердянске и других городах и об использовании ракет. Очевидцы также сообщают о начале мощных обстрелов на Донбассе со стороны пророссийских сепаратистов и о том, что атакованы военные объекты по всей территории Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил на всей территории Украины военное положение. Он подтвердил, что Россия нанесла удары по украинской военной и пограничной инфраструктуре.
В связи с началом военной операции России в Украине с заявлениями выступили Джо Байден, Борис Джонсон и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Байден заявил, что "только Россия несет ответственность за разрушения", которые принесет нападение на Украину. Борис Джонсон отметил, что Путин "выбрал путь кровопролития и разрушений", и пообещал решительный ответ Великобритании и союзников. Столтенберг призвал Россию немедленно прекратить "безрассудное и ничем не спровоцированное нападение".
Чехия отзывает своих послов из России и Беларуси и прекращает выдачу виз
Президент Чехии Милош Земан выступил с экстренным обращением к гражданам страны в связи с российским вторжением в Украину.
Земан резко осудил российскую агрессию, выразил поддержку Украине и призвал к крайне жестким санкциям против Кремля – в частности, отключению России от международной системы финансовой коммуникации SWIFT.
Премьер-министр Петр Фиала по итогам заседания Совета безопасности заявил, что Чехия закрывает два российских консульства в стране и чешские консульства в России, отзывает своих послов и дипломатов из России и Беларуси, а также приостанавливает выдачу виз россиянам, кроме гуманитарных.
По словам президента Чехии Милоша Земана, он внимательно прослушал выступление Владимира Путина и отмечает, что никакие, возможно, допущенные Западом ошибки в прошлом не оправдывают действий России. По словам Земана, российские власти совершили преступление против международного мира.
Президент Чехии признал, что ошибался, когда говорил, что Россия не начнёт войну, поскольку "русские не сумасшедшие". "Безумцев надо изолировать", – заявил он.
Выступление Земана оценивается в Чехии как неожиданное. Президент Чехии пользуется репутацией одного из наиболее благожелательно настроенных к Кремлю европейских политиков. В прошлом он подвергал сомнению необходимость санкций и неоднозначно высказывался об аннексии Крыма.
Финал Лиги чемпионов перенесли из Петербурга из-за вторжения в Украину
Европейская футбольная ассоциация УЕФА объявила, что финальный матч Лиги чемпионов, который в этом году должен был пройти в Санкт-Петербурге, будет перенесен в другой город в связи с военной спецоперацией России в Украине. Об этом сообщает Assosiated Press.
Завтра на внеплановом заседании УЕФА обсудят геополитическую ситуацию в мире и официально объявят об отмене финала по футболу в Петербурге. Ранее Европарламент обратился к ассоциации с просьбой перенести из Петербурга финал Лиги чемпионов и прекратить спонсорское сотрудничество с "Газпромом". Об этом же попросила Партнерская фан-группа УЕФА Football Supporters Europe (FSE).
Дата финального матча - 28 мая - пока остается неизменной, но не исключено, что его проведение придется отложить. Новый город для проведения матча пока не выбран. Два предыдущих финала из-за пандемии коронавируса были сыграны в Португалии.
Игра должна была состояться на "Газпром Арене" 28 мая. До последнего момента генеральный директор оргкомитета финала ЛЧ в Петербурге Алексей Сорокин заявлял, что перенос матча в УЕФА не обсуждается. Петербургские власти ожидали интенсивного наплыва туристов в период проведения финального матча, в городе назначили множество массовых развлекательных мероприятий.
- Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале "специальной военной операции" в Донбассе. На территории Украины прогремели взрывы.
- МВД Украины сообщило о ракетных ударах по городам страны: Киеву, Харькову, Одессе, Днепру, Мариуполю. В Минобороны ответили, что выводят из строя военную инфраструктуру украинской армии.
- Погранслужба Украины сообщила, что Россия при поддержке Беларуси атакует пять областей: Луганскую, Сумскую, Харьковскую, Черниговскую и Житомирскую. По данным украинских властей, в результате обстрелов погибло девять человек.
- Санкции против России уже ввели США, страны Евросоюза, Япония, Австралия, Канада и Великобритания.
Регбийный поединок Грузия-Россия отложен на неопределенное время
Матч по регби между сборными Грузии и России, запланированный на 27 февраля, не состоится.
Как сообщили в Европейской федерации регби (Rugby Europe), поединок отложен на неопределенное время.
Матч между Грузией и Россией в рамках чемпионата Европы должен был состояться на стадионе «Динамо арена».
Отметим, что из 25 матчей с Россией сборная Грузии по регби выиграла 23, один раз была зафиксирована ничья. Единственная игра, где Россия оказалась сильнее, состоялась в 1993 году.
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