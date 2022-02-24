Михаил Саакашвили напомнил о своей войне

Лидеры всего политического спектра Грузии сегодня выразили свою солидарность Украине. Разногласия возникали в связи с конкретными действиями. Оппозиция потребовала созыва специальной сессии парламента и радикальных формулировок в отношении России. В «Грузинской мечте» посчитали это излишним. Точку в споре поставила президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая поддержала оппозицию.

Нападение России на Украину полдня никак не комментировалось грузинскими властями. Наконец, президент Саломе Зурабишвили, премьер-министр Ираклий Гарибашвили и председатель парламента Шалва Папуашвили своими заявлениями в Twitter отреагировали на вторжение. «Военное нападение на суверенную страну недопустимо. Мы призываем международное сообщество принять все возможные меры, чтобы остановить грубое нарушение Россией международного порядка и избежать дальнейшей военной эскалации», – отметил, в частности, премьер-министр.

В оппозиции предложили более радикальный план действий. На специальном брифинге в стенах парламента член политсовета ЕНД Тина Бокучава потребовала срочного созыва внеочередной сессии:

«Мы наблюдаем молчание и бездействие властей. Это может обойтись Грузии очень дорого. Поэтому мы предлагаем конкретные инициативы – мы обращаемся к президенту Грузии с призывом созвать внеочередную сессию парламента для осуждения военной агрессии России против Украины. Также на внеочередной сессии парламента должна быть принята настоящая, а не бутафорская резолюция, в которой будет говориться о санкциях. Санкции против России вводит весь цивилизованный мир. Мы также призываем премьер-министра немедленно созвать расширенное заседание по национальной безопасности для обсуждения этого важнейшего вызова не только для Украины, но и для Грузии и Европы».

Эта позиция вызвала раздражение властей. После встречи с послом Украины спикер парламента Папуашвили исключил проведение сессии, со схожими заявлениями выступили еще несколько депутатов «Мечты».

«Не думаю, что есть необходимость в специальной сессии, потому что я пока не вижу большой необходимости обсуждать этот вопрос в парламенте», – заявил председатель парламента.

Впрочем, президент страны Зурабишвили выступила в поддержку проведения мероприятия. Об этом она заявила в ходе специального брифинга в резиденции:

«Мне сообщили, что поступил запрос на проведение внеочередного заседания, и я собираюсь его подписать. Со своей стороны, выражаю готовность представлять Грузию во всех форматах, где обсуждается украинский вопрос. Украина – это наша проблема, и там тоже должен быть услышан голос Грузии».

Впрочем, по мнению председателя комитета по процедурным вопросам Ираклия Кадагишвили, запись в указе президента «юридически» не обеспечивает прибытие премьер-министра Гарибашвили в парламент.

«Как известно, эти вопросы регулируются регламентом парламента. В связи со специфической темой для обсуждения внеочередная сессия проводится исключительно с конкретной повесткой дня. Оппозиция требует решения ряда вопросов, которые относятся к внепарламентской сфере. Прежде всего, существует специальное правило вызова главы правительства в парламент Грузии. Таким образом, запрос 41 депутата от оппозиции не соответствует регламенту», – заявил Ираклий Кадагишвили.

Однако тут же парламентарий оговорился, что текст резолюции будет разработан, но исключительно «Грузинской мечтой».

«Мы должны смотреть на ситуацию не исходя из внутренней повестки дня: «я вот сейчас сделаю то и то». Мы должны действовать исходя из реальной угрозы, которая нависла над значительной частью европейского континента, включая Грузию. Нужно сделать все, чтобы избежать опасности», – подчеркнул Кадагишвили.

По сегодняшним событиям высказался и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который в настоящее время находится в тюремном заключении в руставской тюрьме. Сегодня на рассмотрении одного из эпизодов его дела он выступил в суде по поводу агрессии России против Украины.

«Путин начал войну против Украины, цель которой – упразднение этого государства. Может хоть сейчас это убедило последнего скептика: что бы я ни делал в 2008 году, даже если я и пальцем не пошевелил, не выпустил ни одной пули, агрессору не нужно было никакого предлога для вторжения. Мы не могли предотвратить ту войну, все бы произошло по тому сценарию, который мы сейчас наблюдаем в Украине», – заявил экс-президент.

Как стало известно позднее, внеочередное заседание парламента состоится завтра. Часть депутатов предложила провести его в закрытом формате.