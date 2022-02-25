«Шайка наркоманов и неонацистов». Путин требует госпереворота в Украине

Страны НАТО собрались на экстренный саммит, посвященный войне в Украине. Члены альянса намерены выработать общую стратегию реагирования на действия Москвы. При этом в самой Украине продолжаются тяжелые бои, российская армия уже на подступах к Киеву, город подвергается ракетным обстрелам. На призыв президента Зеленского провести переговоры с Владимиром Путиным тот предложил украинским военным взять власть в свои руки.

Пока страны НАТО собирались на внеочередной саммит, который, по мнению многих, откровенно запоздал, президент России Владимир Путин открыто призвал к военному перевороту в Украине. В рамках заседания российского Совбеза хозяин Кремля обвинил как украинское правительство, так и страны Запада в террористических методах ведения боевых действий с целью выставить Россию виновной в жертвах среди мирного населения:

«Националистические элементы, внедренные в состав регулярных украинских частей, не только подстрекают их к оказанию вооруженного сопротивления, но, по сути, играют роль и заградотрядов. Более того, по имеющейся информации, и это подтверждается результатами объективного контроля, мы видим это: бандеровцы и неонацисты выставляют тяжелое вооружение, в том числе системы залпового огня, прямо в центральных районах крупных городов, включая Киев и Харьков. Они планируют вызвать ответный огонь российских ударных комплексов по жилым кварталам. По сути, они действуют так же, как и террористы во всем мире. Прикрываются людьми в надежде затем обвинить Россию в жертвах среди мирного населения. Достоверно известно, что все это происходит по рекомендации иностранных консультантов. Прежде всего, американских советников».

Резюмировал же свое выступление Путин обращением к ВСУ, призвав украинских военных к свержению правительства:

«Еще раз обращаюсь к военнослужащим вооруженных сил Украины. Не позволяйте неонацистам и бандеровцам использовать ваших детей, жен и стариков в качестве живого щита. Берите власть в свои руки, похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ».

Весь сегодняшний день продолжались бои на подступах к украинской столице. Ночью город подвергся бомбардировкам, в некоторых районах повреждены дома, вспыхнули пожары. Днем также включалась сирена противовоздушной обороны. Украинская армия занимает позиции, в том числе, в центре Киева. По сообщениям Генштаба ВСУ, в городе действуют российские диверсионные группы. Часть из них удалось ликвидировать. Граждан призывают не покидать дома и убежища без острой необходимости.

Российское командование рапортует, что украинская столица блокирована по нескольким направлениям. А Рамзан Кадыров заявил об отправке в Украину до 10 тысяч чеченских силовиков. При этом глава Чечни «официально» пообещал, что самые горячие точки в Украине будут занимать именно чеченские бойцы, «которые служат на пути Ахмата-Хаджи Кадырова».

«Если вы действительно хотите встретиться с нами, то приглашаем с удовольствием встретить нас там», – заявил Кадыров и порекомендовал украинскому президенту принести извинения Владимиру Путину пока не поздно.

Владимир Зеленский же выступил с очередным обращением к Западу:

«Это не просто вторжение России в Украину, это начало войны против Европы, против единства Украины, против основных прав человека в Европе, против всех правил сосуществования на континенте. Против того, как европейские государства не согласны изменять границы, не согласны изменять границы силой. Второй день наши города подвергаются ракетно-бомбовым ударам, массированной атаке танков, а также ударам с воздуха, подобным тем, которые Европа уже видела во время Второй мировой войны. И о чем говорила: «Никогда больше!» Но сейчас это так. Это происходит снова. Вы все это видите, вся Европа это видит. Но мы не видим полной картины того, что вы собираетесь с этим делать. Как вы собираетесь защищаться, если так медленно помогаете Украине?»

В том, что Запад фактически оставил Украину один на один с российской военной агрессией, НАТО упрекнул и президент Турции. Реджеп Тайип Эрдоган посетовал на то, что в Брюсселе не прислушались к позиции Анкары:

«НАТО следовало предпринять более решительные шаги. У нас были четкие беседы со Столтенбергом (генеральным секретарем НАТО). В ходе этих переговоров мы донесли до них нашу позицию. Прямо сейчас ЕС и все западные станы, к сожалению, не продемонстрировали серьезной решительной позиции, они все только постоянно консультируют Украину».

Правда, сама Анкара тоже не стала прислушиваться к просьбе Киева закрыть свои проливы для российских военных кораблей, сославшись на конвенцию Монтре.

Впрочем, как сообщается, Комитет министров Совета Европы начал процедуру приостановки членства России в организации. Но сам этот процесс вряд ли сможет изменить планы Москвы. Так что президенту Зеленскому остается лишь взывать к совести западных партнеров, которые, очевидно, считают, что российские танки можно остановить введением экономических санкций. Да и то частичных:

«У Европы достаточно сил, чтобы остановить эту агрессию. Чего мы ждем дальше от европейских государств? Отзыв виз, выданных россиянам, отключение SWIFT, полная изоляция России. Отзыв послов, нефтяное эмбарго, закрытие неба. Все это должно быть на столе сейчас, потому что речь идет об угрозе для нас, для всех нас, для всей Европы. Агрессию еще можно остановить. Это нужно сделать быстро. Выходите на площади, требуйте прекращения войны. Это наше право. Это ваше право. Когда в Киеве падают бомбы – это происходит в Европе. Не только в Украине. Если ракеты убивают наших людей – это смерть всем нам, всем европейцам. Требуйте большей защиты для Европы, для Украины как части демократического мира. Вас уже шантажировали газом, вас уже унижали. Вас уже хотят расколоть и заставить встать на ту же сторону, которая сейчас хочет расколоть Украину. Защищайтесь так же, как защищаемся мы».

Но, судя по тону заявления, президент Украины не слишком тешит себя надеждой, что Запад услышит его призывы. Даже наиболее воинственный из натовских лидеров британский премьер Борис Джонсон категорически исключил появление солдат альянса на территории Украины. Поэтому, как отмечают многие наблюдатели, у Зеленского не осталось иллюзий насчет того, к кому обращаться для того, чтобы хотя бы попытаться прекратить боевые действия:

«Хочу еще раз обратиться к президенту Российской Федерации. На всей территории Украины идут боевые действия. Давайте сядем и поговорим, чтобы людей не убивали».

Но и в это президент Украины, похоже, не слишком верит:

«А теперь я хочу обратиться к ВСУ. Держитесь! Вы – все, что у нас есть! Вы – единственное, что защищает наше государство. Слава Украине!»

Тем не менее в Кремле заявление Зеленского не оставили без ответа. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что готовность украинского лидера обсудить возможные обязательства Киева по вопросу нейтралитета учтут, но о переговорах между лидерами двух стран пока говорить преждевременно. При этом Песков подчеркнул, что ожидания Москвы остаются прежними: Кремль требует гарантий того, что Украина никогда не вступит в НАТО и не позволит блоку размещать войска и оружие на своей территории:

«Мы это отметили (готовность президента Украины Владимира Зеленского обсудить возможное обязательство о нейтралитете). Это скорее позитивный шаг. Мы должны будем его проанализировать».

Что касается военных действий и ответной реакции Запада, то в Кремле уверены, что долго Россия в международной изоляции находиться не будет. Да и население Украины, считает Песков, поймет «вынужденность» действий Москвы:

«Как только люди осознают обязательность этой операции, ее неизбежность, поймут твердые и решительные действия России по обеспечению своей безопасности, отношения со временем нормализуются».

Прокомментировал Песков и запрет Великобритании на полеты российских авиакомпаний над территорией Соединенного Королевства. А также другие санкции, которые Запад уже ввел в отношении России или собирается ввести:

«Конечно, ответные меры последуют. Здесь сработает правило взаимности. А симметричны они или асимметричны, будет зависеть от анализа тех ограничений, которые нам предстоит ввести. И, очевидно, в ходе этого анализа главной целью будут наши собственные интересы».

А свои главные интересы Москва не скрывает. Пока Кремль выражает готовность отправить в Минск на переговоры с Киевом «представительную делегацию», официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прямым текстом озвучивает конечную цель Москвы – будет это сделано путем переговоров или военными методами:

«Мы искренне надеемся, что украинский народ освободится от гнета националистического правительства, эксплуатирующего страну в интересах зарубежных игроков. И начнет жить полноценной суверенной жизнью, соблюдая права, свободы и интересы всех своих граждан, без разделения по национальному, языковому или религиозному признакам».

По сути, Захарова не сказала ничего нового. А учитывая заявление самого президента России, даже если переговоры в Минске состоятся, среди условий, судя по всему, будет уход Владимира Зеленского и роспуск нынешнего правительства Украины. Как отмечают наблюдатели, это еще одна параллель с августовской войной 2008 года в Грузии. Тогда коллективными дипломатическими усилиями Запада удалось избежать свержения неугодного Москве правительства и остановить российские танки на подступах к Тбилиси. В этот раз, очевидно, Владимир Путин решил пойти до конца.