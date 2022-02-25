«О пытках уже и речи не идет»

В Цхинвале накануне началось судебное разбирательство по делу Инала Джабиева. Молодой мужчина погиб в руках силовиков в августе 2020 года. Никто до сих пор не понес наказания, ни один из обвиняемых вины не признает. «Эхо Кавказа» спросило наблюдателей о впечатлениях после судебного заседания.

По мнению политического редактора «Основы» Руслана Тотрова, адвокаты подсудимых на этом процессе явно лишние – за них уже отработало предварительное следствие.

Выходит, не было никаких пыток, никакого убийства. Предварительное следствие обнаружило применение физического воздействия только к задержанным вместе с Иналом Джабиевым Николаю Цховребову и Герсану Кулумбегову.

По версии следствия, воздействовали на них только двое из семи обвиняемых, остальные как бы и ни при чем. Они просто предупредили Инала Джабиева об уголовной отнесенности за совершенное им преступление, а он возьми да занервничай. Вот и не выдержало сердце старого больного «наркомана». Они, конечно, пытались его спасти – пересели в прохладный подвал, но увы, организм был слишком изношен…

Судя по результатам следствия не иначе обширные гематомы на теле и проломленный череп – это как раз следы интенсивной терапии, которую пытались провести милиционеры, чтобы спасти Джабиева. Руслан Тотров говорит, что его не удивляет мягкость предъявленных обвинений, но ничего другого ожидать не приходилось:

«Я с самого начала заявлял, что вся эта силовая вертикаль, которую в Южной Осетии выстроил Анатолий Бибилов, будет делать совершенно все от нее зависящее, чтобы покрыть убийц в форме – тех, кто замучил Инала Джабиева до смерти. Да, мы видим, что этим людям (людям ли, кстати) предъявляется обвинение в превышение должностных полномочий – только и всего. Я напомню, в зеркальном деле об убийстве Владимира Цкаева в Северной Осетии все-таки гораздо более тяжелые статьи вменялись, и в конечном итоге они были осуждены. А здесь только превышение полномочий, то есть о пытках уже речи не идет, и все проистекает из того, что изначально планировал Анатолий Бибилов вместе со своей силовой командой: никто не виноват, силовики не виноваты, никто не виноват, ничего из ряда вот выходящего не случилось».

Руслан Тотров вспоминает, как президент клялся над гробом Джабиева покарать убийц, как положа руку на сердце поднимал глаза к небу… Казалось, он едва сдерживает слезы, но потом он всех обманул.

Не то, чтобы ему тогда сильно верили, но надеялись на прагматизм политика, которому объективное расследование вопиющего преступления могло вернуть доверие избирателей перед президентскими выборами. Говорит Руслан Тотров:

«Было такое популярное мнение, будто Бибилов крайне заинтересован, чтобы процесс по делу Джабиева завершился аккурат перед выборами президента. Он тогда мог бы отчитаться перед избирателями, мол, смотрите, я народный президент, я покарал с помощью закона тех, кто совершил это ужасное преступление. Но нет Бибилову абсолютно все равно до вестов, которые подобный ход мог ему принести, просто потому что он пребывает в абсолютной уверенности свой победы на предстоящих выборах вне зависимости от волеизъявления народа, либо это затянувшаяся попытка убежать от реальности и находится в выдуманном самим собой фантазийном мире».

Следствие начало разваливать дело с опровержения причин смерти Джабиева. Это не сложно – в России полно лабораторий с сомнительными репутациями. В дело подложили две новые российские экспертизы из подобных контор. По одной из них, Инал умер от наркоманской ломки, по другой – его организм был до крайности изношен вредными привычками, и он мог умереть в любой момент от чего угодно.

Так крепкий 30-летний парень, участник обороны Цхинвала 2008 года в одночасье превратился в законченного дряхлого наркомана.

А против местного судмедэксперта Марины Дзагоевой, констатировавшей смерть Инала от пыток, возбудили уголовное дело и окатили ушатом информационной грязи, дескать, работы своей не знает, только народ провоцирует.

И все-таки, по уверениям инсайдеров, Бибилов не планировал, что выйдут все милиционеры. По его представлениям, кто-то должен был выступить в качестве громоотвода. Но, как уверяют источники, в начале июня вдруг выяснилось, что они даже под стражей более нахолодиться не желают – с них уже хватит. По сути, они сами себя выпустили.

Сидельцы написали одинаковые, как под копирку, заявления имя и.о. начальника изолятора временного содержания С.В. Газзаева и заодно опубликовали их в социальных сетях.

В этих письмах заслуживает внимания вот этот абзац:

«… А также требую: СМИ, депутатов каждой фракции, которые обязаны известить в письменном виде о моих требованиях, лиц, которые с 28.08.20 г. по сегодняшний день договаривались с нами по данному уголовному делу, и представителей потерпевших, которые ни на одно судебное заседание не соизволили прийти, в то же время утверждают, что никто из нас, обвиняемых, ничего не говорит по данному факту, так приходите и узнайте всю правду о моем незаконном и необоснованном нахождении под стражей, дабы не быть голословным».

У общественности возникли вопросы. Что это за люди, с которыми постоянно договаривались милиционеры со дня гибели Инала Джабиева? О чем договаривались?

Судя по тексту, обвиняемые явно шантажируют этих самых «лиц», грозят обнародовать их имена. И что означает угроза рассказать «всю правду» потерпевшей стороне?

А если ничего не означает и все это домыслы, то почему так быстро выпустили - на следующий день после публикации писем?

А теперь все, что осталось от громких обвинений прокуратуры осенью 2020 года, (когда на площади стояли возмущенные люди и требовали отставки президента и генпрокурора) – это ч.1 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Статья предполагает наказание от 6 месяцев до 4 лет. Можно не сомневаться, что даже те, в отношении кого будет обвинительный приговор, свое уже отсидели.

Результаты расследования иначе как открытым вызовом обществу не назовешь. Вполне понятно, что сейчас не самое лучшее время провоцировать негодование избирателей. Очевидно, что президент хотел бы завершить эту скандальную историю после избирательной кампании, когда недовольство людей уже не скажется на результатах голосования.

Как сейчас происходит с делом по обвинению Калоева и Гаглоева в тройном убийстве или с делом о покушении на министра внутренних дел Игоря Наниева. Но это затягивание явно не в интересах подсудимых милиционеров. Если вдруг Бибилов проиграет, кто проявит к ним сочувствие?

И президент, судя по всему, идет им навстречу: возможно их угроза рассказать людям правду перевешивает ущерб от оправдательного приговора.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия