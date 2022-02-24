Долгоиграющее дело Джабиева

В Цхинвале началось судебное разбирательство по делу Инала Джабиева. Молодой мужчина погиб в руках силовиков в августе 2020 года в здании криминальной милиции МВД Южной Осетии. Никто до сих пор не понес наказания, ни один из обвиняемых вины не признает.

Резонансная история со смертью задержанного Инала Джабиева началась еще 28 августа 2020 года, когда его тело привезли в морг цхинвальской республиканской больницы. Буквально через несколько минут фотографии тела молодого мужчины со множественными ссадинами и кровоподтеками распространились по социальным сетям, вызвав общественный резонанс. Югоосетинский эксперт Зарина Дзагоева первой дала заключение о смерти, которая, по мнению специалиста, наступила в результате «острой сердечной недостаточности, развившейся вследствие полученной им травмы». После этого за пределами республики по заказу Генпрокуратуры были проведены еще две экспертизы, выводы которых сводились к тому, что смерть Джабиева наступила от остановки сердца, вызванной прекращением приема наркотических средств. На Дзагоеву, по ее словам, начали оказывать давление, вплоть до угрозы возбуждения уголовного дела, ее стали обвинять в подлоге медицинской справки.

30 августа Генеральная прокуратура объявила имена подозреваемых сотрудников МВД: Алана Багаева, Сергея Козонова, Ирбега Сланова, Марата Хугаева, Заура Гогичаева, Андрея Джиоева и Артура Тадтаева.

31 августа прошли похороны Инала Джабиева, тело которого принесли на центральную площадь Цхинвала. Проститься с ним пришли сотни людей. В тот же вечер прошел несанкционированный митинг, на котором требовали отставки Генпрокурора Урузмага Джагаева. Некоторые протестующие требовали и отставки президента Анатолия Бибилова.

1 сентября того же года 17 депутатов парламента Южной Осетии заявили о приостановлении деятельности законодательного органа до увольнения президентом Анатолием Бибиловым генерального прокурора. Бойкот парламентариев продолжался несколько месяцев. В ответ на ультиматум и акции протеста Анатолий Бибилов и его сторонники собрали свою акцию в центре Цхинвала, на которой он заявил:

«…Случилась трагедия, которая никогда не должна повториться. И мы должны довести это расследование до конца. Все те, кто виновен в смерти Инала Джабиева, должны понести наказание».

Параллельно началось давление на оппозиционные политические силы. Своим оппонентам Анатолий Бибилов заявил, что не видит законных оснований для отставки Урузмага Джагаева, как от него требуют большинство депутатов и общественность, а сам он намерен работать на посту главы государства до следующих выборов.

4 декабря мать и вдова Инала Джабиева вышли на бессрочную акцию, простояв на центрально площади почти три месяца и покинули ее только после того, как Майя Цискадзе попала в республиканскую больницу после попытки общения с главой государства, который пришел в театр.

С июня 2021 года стали проявлять активность и задержанные по подозрению в убийстве Инала Джабиева. 3 июня они объявили голодовку, назвав себя политическими заключенными. Они заявили, что содержатся под стражей «незаконно, необоснованно и бездоказательно». Через четыре дня четверо из них были освобождены под подписку о невыезде. Под стражей остаются два человека – Наниев, племянник экс-министра МВД Игоря Наниева, и Хугаев.

Все семеро подозреваемых пришли сегодня в зал судебных заседаний, часть из них – без адвокатов. Гособвинитель зачитывал суду суть обвинений и статьи закона, которые, по мнению прокуратуры, сотрудники правоохранительных сил нарушили. Для тех пятерых, которые остаются на свободе под подпиской о невыезде, претензии прокуратуры сводилось к одному: все они оказывали на Инала Джабиева психологическое и моральное воздействие, ему стало плохо с сердцем, после чего его перевели в цокольное помещение спортазала криминальной милиции, где была хорошая вентиляция, чтобы оказать ему помощь, но приехавшая скорая помощь констатировала смерть:

«Осуществляя оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление виновных в покушении на жизнь министра МВД РЮО Игоря Наниева, действуя умышленно, незаконно, в составе группы лиц из числа сотрудников МВД РЮО и из личной заинтересованности, выразившейся в желании улучшить показатели разыскиваемости преступлений в Управлении уголовного розыска, осознавая критический характер и общественную опасность своих действий, явно выходящих за пределы его полномочий, а именно ст. 35 Конституции РЮО, ст. 9 УПК РФ… (неразбочиво) согласно которым, достоинство личности охраняется государством, и никто не может подвергаться насилию и другому жестокому и уничижающему достоинство обращению и наказанию. Оперативно-розыскная деятельность также основывается на принципах законности и соблюдения прав и свобод человека и гражданина. Показания Кулумбегова и Звездиной, которые указали на Джабиева как на лицо, причастное к преступлению… оказывая давление на эмоциональное состояние последнего путем запугивания санкциями по статье 277 УК РФ, относящейся к категории особо тяжких преступлений, за которое предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы. Тем самым предпринимал активные действия, направленные на причинение ему моральных страданий и чувства тревоги, при этом подавляя его волю к сопротивлению. Оказал на Джабиева психологическое давление, принуждая его дать признательные показания в совершении им особо тяжкого преступления… Согласно медицинской экспертизе от 26 апреля 2021 года, смерть Джабиева наступила в результате развития у него острой сердечной недостаточности по типу фатального нарушения ритма, на фоне имеющегося у него и длительно протекающего поражения сердца и сосудов, течение которых отягощала хроническая экзогенная интоксикация. Таким образом, Гогичев совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст. 286 УК РФ по признаку квалификации – превышение должностных полномочий».

Только в случае с двумя подозреваемыми – Хугаевым и Наниевым, прозвучало обвинение в применении физического воздействия на задержанных с Джабиевым Николая Цховребова и Герсана Кулумбегова. Все семеро силовиков отрицали свою вину и сообщили, что будут давать показания позже. Один из них даже ответил судье, что не понял сути обвинений.

После первого судебного заседания «Эхо Кавказа» побеседовало с матерью Николая Цховребова и вдовой Инала Джабиева Оксаной Сотиевой:

– Какие у вас надежды на это судебное разбирательство, что вас сегодня смутило или что вас не устроило?

Алла Габатова: Ну, сегодня первый день, мы пока не можем об этом судить, что и как все это будет происходить. Сегодня только начало. Но вот что меня возмутило, это то, что все, абсолютно все ни при чем. Получилось так, будто бы они сами виноваты (задержанные), что они сами себя избивали, и бедный Инал сам по себе упал и умер. Никто не виноват. Я настолько переволновалась, что у меня нет слов.

– Оксана, хоть какие-то надежды есть на это судебное разбирательство?

Оксана Сотиева: Меня практически ничего не устраивает, потому что там 19 томов, но дело пустое, доказательств вины подсудимых нет, они даже вину не признают, даже превышение должностных полномочий.

– Кто-нибудь из обвиняемых подходил к вашей семье хотя бы с попытками объясниться, извиниться?

– Нет, ни разу.

Судья Инал Тибилов объявил сегодня перерыв, дата следующих слушаний пока не назначена, но уже известно, что начнутся они со свидетельских показаний.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетии