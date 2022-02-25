«Паники в Киеве нет, но усталость, конечно, появляется…»

ПРАГА---Второй день войны начался со взрывов в Киеве, к которому уже вплотную подошли российские войска. О том, что происходит в столице, чего ждут горожане и как они настроены, рассказывает из Киева журналист и медиаменеджер Карен Мадоян.

– Карен, свой репортаж Владимир Унанянц закончил предположением, что (Владимир) Путин пойдет до конца, в отличие от 2008 года, – это мы с вами хорошо помним. Как это выглядит в Киеве?

– Это выглядит совсем не так, как это было в Грузии в августе 2008 года. Если для Тбилиси это была такая небольшая устрашающая акция, которая закончилась остановкой в двух часах от Тбилиси, то здесь Путин действительно идет до конца, и сегодня утром он это показал, по-моему, когда киевляне проснулись после того, как противовоздушная оборона работала по ракетам, которые были сбиты в районе левобережного Киева, – совсем недалеко от моего дома.

– Это, если я правильно понимаю, в районе Позняков?

– Это в районе Позняков, совершенно верно. То есть мы сегодня проснулись рано утром с детьми от двух сильных хлопков, после чего поступила уже информация о происходящем. Информация приходит оперативно, т.е. сейчас ведущие телеканалы местного телевидения объединили свои усилия и они работают как единый ресурс и информируют население о происходящем в режиме нон-стоп.

– Куда могла лететь эта ракета – я просто не знаю, как устроен Киев, с точки зрения расположения военных объектов?

Налицо уже неприкрытая агрессия, неприкрытые попытки запугать население

– В этом районе нет военных объектов. Район Позняки – левобережная часть Киева, это спальный район, здесь много новостроек – это высотные здания, т.е. есть старые 16-этажки и новые здание от 22 до 25 этажей. То есть, вот вам пример. Когда сбили беспилотник, он просто попал в жилой дом по улице Кошица, тоже совсем недалеко от нас, после чего загорелись три этажа. Налицо уже неприкрытая агрессия, неприкрытые попытки запугать население, потому что мы понимаем прекрасно, что первые два дня войны не увенчались успехом, противник несет здесь очень большие, серьезные потери. Я сейчас не буду рассказывать, потому что слушатели следят за событиями, они знают о тех боях, которые происходили недалеко от Киева, на аэродроме Гостомеле – это аэродром завода «Антонова»…

– Кстати, кто все-таки контролирует аэродром, приходят очень противоречивые сообщения?

– Там ситуация следующая: подошло российское подкрепление со стороны Беларуси, насколько я понимаю, и им удалось продвинуться в район Бучи и Ирпеня, а это уже совсем близко к Киеву, т.е. это буквально десятки километров – можно сказать, это города-спутники Киева.

– Сегодня были сообщения о том, что передовые силы российской армии уже были в Оболони. Насколько это серьезно? Удалось ли ликвидировать это продвижение, и насколько это симптоматично, с точки зрения уже начала боев в городе?

На территорию Киева проникла не одна диверсионно-разведывательная группа российских войск, переодетая в форму украинских вооруженных сил. Та группа, которая прорвалась в район Оболони, была полностью ликвидирована

– Сегодня утром стали очень активно разгонять фейки по поводу того, что все, российская армия уже в Киеве, на Оболони идут бои. Действительно, из нашего дома были слышны какие-то отголоски взрывов. До последнего момента Минобороны и МВД хранили молчание, после чего уже появилась информация, что да, действительно, на территорию Киева проникла не одна диверсионно-разведывательная группа российских войск, переодетая в форму украинских вооруженных сил. Та группа, которая прорвалась в район Оболони, была полностью ликвидирована, и соответствующее видео сегодня выложил советник министра внутренних дел Антон Геращенко. То есть это действительно так, они были ликвидированы, кто-то даже был задержан.

– Карен, я хотел бы спросить о состоянии горожан. Вчера казалось, что они настроены достаточно уверенно, но сегодня, если я правильно понимаю, все стало жестче. Нет ли паники, усталости?

– Нет паники, но усталость, конечно, есть. Сегодня можно было наблюдать, что люди стали больше уезжать из города, по мере того, как поступали эти сообщения о боях в близлежащих городах-спутниках, о ситуации на Оболони. Да, было видно, что люди начинают уже по мере возможности покидать столицу. Все выезжают, как могут, все действительно боятся бомбежек, – после сегодняшнего утреннего привета всем стало понятно, что может случиться все, что угодно. Люди идут ночевать в бомбоубежища, и мы, собственно, готовы в любой момент, когда поступит сигнал, когда будет уже сирена, спуститься, и вместе с детьми переместиться в бомбоубежище.

– Насколько закрыто небо над Киевом – эксперты говорят о том, что с ПВО есть проблемы…

Когда была попытка стрелять по жилому району, ПВО сработала просто на отлично

– Я часто слышал о том, что да, ПВО не идеальна, что небо не закрыто достаточным образом. Но у нас уже два дня идет война, и в небе я еще не наблюдал самолетов Российской Федерации, т.е. никаких попыток атаковать Киев с воздуха или сделать какие-то устрашающие пролеты не было. Да, мы видели, летали истребители, но это, я так понимаю, истребители ПВО Вооруженных сил Украины, и как вы видели, сегодня прекрасный пример того, что когда была попытка стрелять по жилому району, ПВО сработала просто на отлично.