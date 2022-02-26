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Коронавирус в Грузии: 6 236 новых случаев заражения, 43 человека скончались
В Грузии за минувшие сутки выявили 6 236 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения около 34 тысяч тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 18,38%, за две недели – 27,63%, за семь дней – 23,93%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 1 598 172.
42% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходятся на Тбилиси – 2 619. В Имерети выявили 1 019 случаев заражения, в Кахетии – 402, в Самегрело и Земо Сванети – 468, в Шида Картли – 427, в Аджарии – 371, в Квемо Картли – 309, в Гурии – 293, в Мцхета-Мтианети – 137, в Самцхе-Джавахети – 124, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 67.
От ковида умерли еще 43 пациента. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 16 097.
Выздоровели 14 909 человек, их общее число выросло до 1 477 481. На данный момент в Грузии 104 568 активных случаев коронавируса.
Другие новости дня
В жилой дом в Киеве попал снаряд, обошлось без жертв
В Киеве ракета попала в жилой многоэтажный дом, передает УНИАН. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины подтвердили эту информацию. Мэр Киева Виталий Кличко написал, что дом находится на проспекте Лобановского – в 4,5 километрах от аэропорта Жуляны.
Позже УНИАН сообщил, что по многоэтажному дому на проспекте Лобановского было нанесено два ракетных удара. Вторая ракета попала в нижнюю часть здания.
В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины сообщили, что, по предварительной информации, в результате взрыва никто не пострадал и не погиб. Проводится эвакуация.
Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал в своем телеграм-канале видео, куда попал предполагаемый момент попадания ракеты в жилой дом на улице Лобановского.
В ночь на 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале"специальной военной операции" с целью "денацификации и демилитаризации" Украины. Сразу после этого стали появляться сообщения о взрывах и ракетных обстрелах в Киеве, Харькове, Одессе, Краматорске, Бердянске. Российские войска перешли границу в пяти областях Украины.
25 февраля Кремль заявил, что Путин готов отправить в Минск делегацию для переговоров с Украиной на уровне представителей Минобороны, МИД и администрации президента для переговоров с украинской стороной. Так, в Кремле отреагировали на слова президента Украины Владимира Зеленского о необходимости "сесть за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей".
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации в стране. Страны Запада начали применять новые санкции против России из-за вторжения в Украину.
Эвакуированных жителей Донбасса доставили в Цхинвали
Сегодня утром, 26 февраля, в 7:30 колонна автотранспорта доставила в Цхинвали беженцев из самопровозглашенной Донецкой народной республики. Были эвакуированы 42 человека, из них 24 - дети до 12 лет. Их разместили на территории цхинвальской гостиницы «Виктория».
Колонна приехала в сопровождении МЧС и ГАИ, сотрудники чрезвычайного ведомства помогли жителям Донбасса разместиться на новом месте.
По словам заместителя главы МЧС самопровозглашенной республики Южная Осетия Алана Захарова, в здании гостиницы для беженцев созданы все условия.
«Люди, которых мы привезли, довольны, чувствуют себя хорошо. После долгой дороги они чуть-чуть устали, и теперь отдыхают», - сказал информагентству «Рес» Захаров.
Он добавил, что МЧС намерено в дальнейшем организовать для них досуг, проводить экскурсии по достопримечательностям республики.
Напомним, что в связи с обострением ситуации на Донбассе, по поручению югоосетинского президента Анатолия Бибилова было выделено транспортное средство для транспортировки вынужденных переселенцев – женщин и детей из ЖНР в Южную Осетию.
- 24 февраля 93 жителя Донбасса прибыли в самопровозглашенную республику Абхазия: 55 – из Луганска, 38 – из Донецка. Эвакуированных жителей Донбасса разместили в сухумском пансионате «Айтар». Для них организовано трехразовое питание, а также полдник – между обедом и ужином.
Саломе Зурабишвили: Грузия разделяет эту бессонную ночь с Украиной
«Грузия разделяет эту бессонную ночь с Украиной», - написала на своей странице в Twitter президент Грузии Саломе Зурабишвили.
По его словам, весь мир восхищается самоотверженностью президента Украины Владимира Зеленского, его команды, солдат, украинского народа.
«Грузия разделяет эту бессонную ночь с Украиной. Весь мир восхищается уроками мужества, самоотверженности президента Зеленского, его команды, его солдат и всего его народа», - написала Зурабишвили, поделившись фотографией с акции в поддержку Украины.
Россия заблокировала резолюцию Совбеза ООН по Украине
Россия наложила вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, осуждающую российское вторжение в Украину. При голосовании 11 членов СБ поддержали проект резолюции, три – Индия, Китай и Объединенные Арабские Эмираты – воздержались.
Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд выразила сожаление в связи с тем, что проект резолюции не прошел, и подчеркнула, что сама ООН была создана после Второй мировой войны именно для того, чтобы предотвращать войны, подобные той, что идёт сейчас в Украине.
По предложению представителя Украины Сергея Кислицы была объявлена минута молчания по погибшим в Украине.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что РФ «не ведет войну с Украиной и украинским народом», а цели того, что он назвал «российской спецоперацией», скоро будут достигнуты. Проект резолюции он назвал »антироссийским и антиукраинским», сказав, что он противоречит »интересам коренного украинского народа, поскольку пытается спасти и закрепить ту систему власти, которая подвела эту страну к трагедии».
Небензя утверждал также, что «нет подтверждений гибели гражданских лиц» в ходе боевых действий на территории Украины. Российская сторона заявляет, что наносит удары только по военным объектам и инфраструктуре вооруженных сил Украины.
25 февраля власти города Ахтырка (Сумская область) сообщили об обстрелах города российскими войсками из ракетных установок «Ураган», в результате чего погибли по меньшей мере 5 человек, в том числе ребенок, около 20 были ранены. Одним из объектов, подвергшихся обстрелу, оказался детский сад (Небензя в своей речи выступил с утверждением, что факт обстрела не подтвердился).
США ввели санкции против Путина, Лаврова, Шойгу и Герасимова
Министерство финансов США официально опубликовало новый санкционный список в связи с агрессией России против Украины.
В него вошел президент России Владимир Путин. Под санкциями оказались также глава МИД России Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и глава Генштаба Валерий Герасимов. Санкции предусматривают запрет на въезд и заморозку активов.
Путин и Лавров вошли также в санкционный список Евросоюза, причем речь идет только о заморозке активов, а не о запрете на въезд. ЕС также ввел санкции против заместителя главы Совбеза России, бывшего президента Дмитрия Медведева, главы правительства Михаила Мишустина, главы МВД Владимира Колокольцева, спецпредставителя президента по вопросам экологии Сергея Иванова, полпреда президента в Центральном федеральном округе Игоря Щеголева.
Введены также дополнительные санкции против финансового сектора, экспорт в Россию оборудования для обработки нефти, самолетов и запчастей для авиационной техники, под санкции попали ведущие российские компании оборонного комплекса, а также РЖД и «КамАЗ». Будет отменен также упрощенный визовый режим для ряда категорий граждан. Запрета на выдачу виз гражданам России санкции не предусматривают.
Личные санкции против Путина ввели также Великобритания и Канада.
Российские войска продолжают наносить ракетные удары по Украине
Вечером в пятницу российские войска продолжали удары по различным объектам в Украине.
В Киеве была объявлена воздушная тревога. Над городом были слышны разрывы. Несколько взрывов произошло в районе крупнейшей ТЭЦ-6 на северо-востоке столицы Украины. О каких-либо разрушениях пока не сообщается.
Был атакован аэродром в городе Староконстантинов Хмельницкой области.
Также предположительно в результате авиаудара загорелись склады топлива под Николаевом.
Минобороны России вечером в пятницу заявило о взятии города Мелитополь на юге Украины - как утверждает ведомство, «без сопротивления». В соцсетях публиковались видео российских танков в городе еще в четверг.
В Санкт-Петербурге прошли акции против войны с Украиной
В Санкт-Петербурге у Гостиного двора в пятницу прошли акции против войны с Украиной. Они не были согласованы с властями и полиция разогнала их участников, которые скандировали «Нет войне». Чтобы заглушить лозунги протестующих сотрудники МВД включали громко музыку.
Журналисты сообщают, что в антивоенных акциях приняли участие несколько сотен человек. Задержано не менее 50 человек.
Антивоенные акции прошли и в минувший четверг в десятках городов России. Были задержаны более 1700 человек. В Москве на Пушкинской площади во время акции против войны с Украиной были задержаны трое корреспондентов Радио Свобода. К одному из них полицейские применили силу. Репортёры имели предусмотренные законодательством документы для работы во время массовых акций. Их доставили в ОВД «Кунцево», откуда освободили через несколько часов без составления протокола после вмешательства адвоката. Также сообщалось о задержаниях сотрудников других СМИ.
C раннего утра 24 февраля российская армия наносит удары по территории Украины. Сообщается об обстрелах и бомбардировках крупных украинских городов, включая Киев. США, Евросоюз, Великобритания ввели в отношении Москвы санкции.
Президент России на встрече с представителями бизнеса назвал вооруженное вторжение на территорию Украины «вынужденной мерой». По словам Владимира Путина, страны Запада «не сдвинулись ни на миллиметр» в вопросе о так называемых гарантиях безопасности, и это якобы создавало для России большие риски.
Зеленский о Грузии: «Бывают случаи, когда граждане лучше правительства»
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал митинг в Тбилиси, на котором потребовали отставки премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, заявившего, что Грузия не присоединится к санкциям против России.
«Невероятный грузинский народ, который понимает, что друзей надо поддерживать! Благодарен всем в Тбилиси и других городах страны, кто выступил в поддержку Украины и против войны. Действительно, бывают случаи, когда граждане – это не правительство, но лучше правительства», – написал Зеленский в Twitter.
Ранее сегодня Гарибашвили объявил, что Грузия не присоединится к финансовым и экономическим санкциям Запада, введенным против России после начала военной операции в Украине. Одновременно премьер исключил, что полетит в Киев, чтобы выразить поддержку украинскому народу.
Абхазский президент подписал указы о признании независимости «ЛНР» и «ДНР»
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания подписал указы о признании независимости т.н. Донецкой и Луганской народных республик. В обращении к жителям Абхазии, опубликованном на сайте президентской администрации, в частности, говорится:
«Уважаемые соотечественники, мы внимательно следим за ситуацией вокруг Донецкой и Луганской народных республик. Вы знаете, что Абхазию связывают особые отношения с народами этих республик, и каждый гражданин Абхазии искренне сочувствует их борьбе за справедливость, за право на достойную жизнь.
Как и все граждане Республики Абхазия, считаю решение нашего союзника о признании независимости справедливым со всех точек зрения, а начатую специальную военную операцию – абсолютно оправданной. Безопасность Российской Федерации – это наша с вами безопасность, уважаемые граждане Абхазии.
Следуя духу нашей дружбы с народами ДНР и ЛНР, считая необходимым быть и в будущем причастными к их судьбе, искренне желая нашим братьям безопасного и устойчивого развития, сегодня я подписал указы о признании независимости Донецкой Народной Республики и независимости Луганской Народной Республики. Абсолютно уверен, что все абхазское общество поддерживает это решение».
Аслан Бжания поручил абхазскому правительству «начать подготовку к заключению межгосударственных договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с признанными республиками, и установлении с ними дипломатических отношений».
Коронавирус в Абхазии: 140 новых случаев заражения, 2 человека скончались
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 359 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 140 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 48 пациентов. Состояние 18 человек оценивается как тяжелое, 30 пациентов – средней степени тяжести.
- В гудаутском ковид-госпитале скончались мужчины 88 и 72 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 33 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 12 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находится 21 пациент, в Гагрской ЦРБ - 29, состояние 8 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 9 пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице - 22 пациента.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 51 618 человек. Зарегистрировано 648 летальных случаев. Выздоровели 44 789 человек.
НАТО развернет силы реагирования в связи с российским вторжением в Украину
Североатлантический союз впервые в своей истории развернет свои силы реагирования для обеспечения коллективной безопасности. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам саммита НАТО, который прошел в пятницу.
Ожидается, что тысячи военнослужащих НАТО будут отправлены на так называемый восточный фланг Североатлантического союза. Речь идет, в частности, о военных из Франции и США.
В заявлении по итогам саммита нынешняя ситуация названа крупнейшей угрозой безопасности в регионе за последние десятилетия. Лидеры НАТО призвали Россию вывести войска из Украины, а агрессия против этой страны названа неспровоцированной и неоправданной.
В заявлении также говорится, что Россия отказалась от исполнения своих обязательств по Основополагающему акту Россия-НАТО. Решение напасть на Украину названо «ужасной стратегической ошибкой», за которую «Россия заплатит высокую цену». НАТО выразило солидарность Украине и пообещало предоставлять ей и далее «политическую и практическую поддержку». Столтенберг подтвердил, что речь идет о поставках оружия, включая системы ПВО.
Президент России Владимир Путин обосновал необходимость вторжения в Украину, помимо прочего, угрозой, которую якобы представляет для России ее возможное вступление в НАТО. Лидеры Североатлантического союза назвали российскую аргументацию ложью.
Великобритания и ЕС введут санкции против Путина и Лаврова
Великобритания в ближайшее время введет персональные санкции против президента России Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова в связи с российской агрессией против Украины. «Мир должен быть уверен, что президент Путин потерпит неудачу в этом акте агрессии» - заявил британский премьер Борис Джонсон. По его словам, нормализации отношений с Россией теперь быть не может.
О предстоящем введении ЕС санкций против Путина и Лаврова объявил также глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель. Он отметил, что Путин станет третьим мировым лидером – после Башара Асада и Александра Лукашенко, – который окажется в санкционном списке ЕС. Санкции против Путина и Лаврова не будут включать в себя запрет на въезд в страны ЕС, чтобы, как утверждается, оставить возможность для дипломатических переговоров.
Санкции введут также против ряда членов Госдумы, голосовавших за признание «ДНР» и «ЛНР», которые еще не попали в санкционные списки.
Лидеры ЕС обсудили также возможность отключения России от международной системы финансовых транзакций SWIFT. За отключение выступают Великобритания и большинство стран ЕС, к которым, как сообщается, присоединилась и Германия. По словам Борреля, решение об отключении России от SWIFT может быть принято в ближайшие день-два в зависимости от того, «как будет себя вести Россия».
В виртуальном саммите ЕС принял участие и президент Украины Владимир Зеленский. Он находится в Киеве, на подступах к которому российские войска. Как сообщает The Guardian, Зеленский предположил, что это может быть «последний раз», когда европейские лидеры его видят. Он призвал ввести против России более жесткие санкции.
Зеленский и его соратники опубликовали видео: «Мы в Киеве»
Президент Украины Владимир Зеленский вечером 25 февраля опубликовал в своем телеграм-канале видео, снятое у здания Офиса президента на улице Банковой в центре Киева. На видео присутствуют сам Зеленский и его ближайшие соратники: глава Офиса президента Андрей Ермак, глава фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия, премьер-министр Денис Шмыгаль и советник Михаил Подоляк.
«Мы тут. Мы в Киеве. Мы защищаем Украину» - сказал Зеленский.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что он был эвакуирован «в бункер», однако где находится этот бункер, не сообщалось.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Киев перешел в режим обороны из-за приближения к столице Украины российских войск. В город вошла техника вооруженных сил Украины.
Российское министерство обороны ранее заявило, что Киев блокирован с западного направления после захвата российским десантом аэродрома в селении Гостомель. Сообщалось о присутствии российских войск в ряде населенных пунктов к северу от Киева.
Югоосетинский президент освободил от должности главу Минобороны
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов встретился с начальником Генерального штаба Вооруженных сил – первым заместителем министра обороны республики Виктором Федоровым.
Президент напомнил о нестабильной международной обстановке в связи с событиями, происходящими на Донбассе и Украине.
«Президент России дал приказ о проведении операции. Мы уже дали оценку, что это необходимо, правильно, людей надо спасать и возвращать к мирной жизни. В то же время мы прекрасно понимаем, что обстановка, связанная с Грузией, не вызывает у нас особого спокойствия. Мы наблюдаем определенные движения на территории Грузии, если не вблизи границ, то в отдалении. Но это не может нас успокаивать», – сказал он.
Анатолий Бибилов подчеркнул, что в такой сложный период Минобороны республики не должно оставаться без руководителя, пишет информагентство «Рес».
«На сегодняшний день министру обороны не до армии, не до боевой подготовки. Это видно и по его действиям, в большей степени бездействию. Поэтому мною было принято решение об освобождении министра обороны Ибрагима Гассеева от должности и возложить его обязанности на вас», – обратился Бибилов к Виктору Федорову.
Он также освободил своим указом от должности заместителя министра обороны Ахсара Гассиева.
Россия отстранена от участия в конкурсе «Евровидение-2022»
Россия отстранена от участия в конкурсе «Евровидение-2022». Об этом сообщается на сайте Европейского вещательного союза. На фоне ситуации вокруг Украины участие Москвы нанесло бы конкурсу репутационный ущерб, говорится в сообщении.
В 2022 году «Евровидение» запланировано на середину мая в Турине. Россия не успела определиться с участником конкурса. Кроме Москвы от конкурса отстранен Минск. Членство белорусского государственного медиахолдинга «Белтелерадиокомпания» в Европейском медиасоюзе приостановлено после жестокого подавления участников протестов против результатов президентских выборов в стране.
После начала вторжения России на территорию Украины Москва подверглась жестким экономическим и политическим санкциям со стороны США, Евросоюза, Великобритании, присоединиться к ним планируют еще несколько стран.
Кроме того, отменяются международные мероприятия, запланированные в России. Отменен финал футбольной Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге. Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям отменить проведение всех турниров на территории России.
Работа Facebook замедлена в России по решению государства
Роскомнадзор сообщил о замедлении в России работы социальной сети Facebook. Это сделано после ограничения работы страниц нескольких российских СМИ вскоре после вторжения российской армии на территорию Украины. Facebook впервые подвергается в стране частичной блокировке.
Роскомнадзор требовал отменить ограничения в отношении сразу нескольких российских СМИ, в том числе государственного агентства РИА «Новости», телеканала министерства обороны «Звезда», «Ленты.ру» и «Газеты.ру», а также объяснить причину ограничений. Но социальная сеть проигнорировала эти требования, утверждается в пресс-релизе регулятора.
В результате Генпрокуратура по согласованию с МИДом признала социальную сеть причастной «к нарушению основных прав и свобод человека и граждан России». Закон, позволяющий блокировать иностранные сайты за такое, был разработан в конце 2020 года.
В Тбилиси тысячи человек требуют отставки Гарибашвили из-за позиции по Украине
В Тбилиси несколько тысяч человек требуют отставки премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили из-за его позиции по украинскому вопросу, пишет агентство «Новости-Грузия».
Ранее сегодня Гарибашвили объявил, что Грузия не присоединится к финансовым и экономическим санкциям Запада, введенным против России после начала военной операции в Украине. Одновременно премьер исключил, что полетит в Киев, чтобы выразить поддержку украинскому народу.
«Уходи, уходи», - скандируют демонстранты, собравшиеся у канцелярии правительства Грузии.
Призывы к отставке чередуются с лозунгами в поддержку Украины.
К митингу присоединились общественные деятели, политики, активисты и рядовые граждане. Инициатором проведения акции выступила партия «Дроа», а позже идею поддержали и другие оппозиционные силы.
Протестующие не собираются расходиться, требуя, чтобы Гарибашвили встретился с ними и сделал дополнительные разъяснения. На месте мобилизована полиция. До сих пор каких-либо инцидентов зафиксировано не было.
Сегодня акции в поддержку Украины проходят и в других городах Грузии. Граждане собрались в Батуми, Кутаиси и Зугдиди.
Совет Европы приостановил членство России в организации
Комитет министров Совета Европы приостановил членство России в организации, сообщается на сайте организации. В сообщении говорится, что принятое решение означает, что Россия остается членом Совета Европы и участником соответствующих конвенций Совета Европы, включая Европейскую конвенцию о правах человека.
«Приостановление – это не окончательная мера, а временная, оставляющая открытыми каналы связи», – сказано в пресс-релизе.
Политолог Екатерина Шульман пояснила, что Комитет может принять такое решение по одному из трех оснований: серьезные нарушения принципов верховенства права, основных прав человека или целей и задач Совета Европы, среди которых прогресс и единство между его членами.
По ее словам, государство, членство которого приостановлено, остается в таком случае членом Совета, но не участвует в работе Комитета министров, Парламентской Ассамблеи и других органах.
ЕСПЧ этим положением не затрагивается. Судья, избранный в Европейский суд по правам человека от РФ, остается членом суда, и жалобы, поданные против России, будут по-прежнему рассматриваться судом и принимать решения.
Комитет министров также может предложить государству покинуть Совет Европы. Если государство соглашается, то датой выхода будет 1 января следующего года. Но Комитет может также своим решением прекратить членство государства в Совете с даты, которую определит сам.
Глава российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Петр Толстой cказал, что Россия «останется самой большой европейской страной, без которой никакой Совет Европы просто невозможен и не нужен».
Мэр Киева Виталий Кличко заявил о начале обороны города
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что город вступил в фазу обороны. По словам Кличко, украинская армия держит оборону вокруг крупнейшего города страны. Минобороны Украины попросило граждан не публиковать фото и видеозаписи перемещения военной техники и военнослужащих.
Минобороны России заявило, что российские войска заблокировали Киев с западной стороны. По данным ведомства, основные силы воздушно-десантных войск соединились с подразделениями российского десанта на аэродроме Гостомель в пригороде Киева. Аэродром, как утверждают в Минобороны, захвачен российскими военнослужащими — первые сообщения об этом появились ещё сутки назад.
Жителей Киева, особенно Оболонского района, где сегодня уже фиксировали бои, Кличко попросил не выходить из дома или укрытия. "Сделайте запасы воды, еды и вещей первой необходимости, подготовьте тёплые вещи, пледы", — заявил он.
Очевидцы сообщают о раздаче горожанам автоматических винтовок для обороны города. Горожан, готовых к обороне, армия призвала готовить "коктейли Молотова".
Население Киева — почти три миллиона человек.
- C раннего утра 24 февраля российская армия наносит удары по территории Украины. Сообщается об обстрелах и бомбардировках крупных украинских городов, включая Киев. Киевская городская администрация подтверждила попадание в жилой дом в одном из спальных районов Киева обломков ракеты после того, как она была сбита. По уточнённым данным, ранения получили четыре человека.
- США, Евросоюз, Великобритания ввели в отношении Москвы санкции.
- Президент России на встрече с представителями бизнеса назвал вооружённое вторжение на территорию Украины "вынужденной мерой". По словам Владимира Путина, страны Запада "не сдвинулись ни на миллиметр" в вопросе о так называемых гарантиях безопасности, и это якобы создавало для России большие риски.
Путин готов направить в Минск делегацию для переговоров с Украиной
Россия готова отправить в Минск на переговоры с Украиной свою делегацию, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Как известно, сегодня президент Украины Зеленский заявил о готовности обсуждать нейтральный статус Украины. Изначально президент России Владимир Путин говорил о том, что целью операции является помощь ЛНР и ДНР, в том числе путем демилитаризации и денацификации Украины. А это, собственно, и является неотъемлемым компонентом нейтрального статуса», — сказал представитель Кремля.
По его словам, в такую делегацию войдут представители министерств обороны и иностранных дел, а также администрации президента.
Ранее представитель офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина «не боится» вести переговоры с Россией и в том числе обсуждать свой нейтральный статус, но необходимо решить вопрос о том, кто будет гарантировать безопасность Украины и выполнение договоренностей.
Сам Зеленский по-русски обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением начать переговоры.
В украинском МВД сообщили, что остров Змеиный находится под контролем Украины
Остров Змеиный находится под контролем Украины. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на украинского советника министра внутренних дел Вадима Денисенко.
"Два неизвестных корабля подошли к острову Змеиный, обстреляли пирс. Потребовали от украинских пограничников сдаться, но не определили сроки. После чего отошли от острова. По состоянию на сейчас остров Змеиный наш", – заявил он.
Денисенко отметил, что украинские пограничники продолжают охранять границы Украины в Черном море.
Ранее Государственная пограничная служба Украины сообщала, что утром 24 февраля к острову Змеиный подошли две "нераспознанные цели". От находившихся на острове военнослужащих Измаильского пограничного отряда потребовали сдаться, заявила погранслужба и выложила соответствующую аудиозапись.
Позже ведомство опубликовало информацию, что связь с пограничниками и украинскими военными на острове Змеином была потеряна.
"По последней информации, остров Змеиный захвачен врагом. В течение дня враг неоднократно тщетно пытался запугать украинских защитников на острове требованиями капитуляции", – говорилось в посте пограничников.
Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что на острове Змеиный в результате ракетно-артиллерийского удара погибли 13 украинских пограничников. Перед этим им предлагали сдаться, но все они отказались, рассказал Геращенко и выложил аудиозапись.
"Я русский военный корабль. Предлагаю сложить оружие и сдаться во избежание кровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбово-штурмовой удар", – слышно на записи.
После этого следует ответ: "Русский военный корабль, иди на ***!" Российская сторона никак не комментировала данную аудиозапись.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на острове Змеиный погибли все защищавшие его пограничники.
"На нашем острове Змеиный, защищая его до последнего, все ребята-пограничники геройски погибли. Но не уступили. Всем им будет присвоено звание Героя Украины посмертно. Вечная память тем, кто отдал жизнь за Украину", – сообщил он.
Представитель Минобороны России заявил 25 февраля, что "в районе острова Змеиный сложили оружие и добровольно сдались подразделению российских Вооруженных Сил 82 украинских военнослужащих". О гибели украинцев представитель российских военных не упоминал.
Зеленский осудил агрессию России и предложил переговоры Путину
Президент Украины в очередном видеообращении назвал российское вторжение на территорию его страны "началом войны против Европы". В конце видео Владимир Зеленский по-русски обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением начать переговоры.
"По всей территории Украины идут бои. Давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей", – сказал Зеленский.
В своей речи президент Украины также отметил, что Россия идёт против базовых прав человека и против всех правил сосуществования на континенте.
Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее в пятницу зявил, что Москва готова к переговорам в любой момент, но только после того, как Вооруженные силы Украины сложат оружие. Россия, по словам главы МИД, не будет применять меры против прекративших сопротивление военнослужащих.
Позднее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия готова отправить в Минск на переговоры с Украиной свою делегацию.
Жители Ростова сообщили об обстреле военного аэродрома Миллерово
Жители Ростовской области сообщили об обстреле военного аэродрома Миллерово на севере региона, вблизи границы с Украиной. Пользователи соцсетей публикую фото и видео места происшествия. Официального подтверждения этой информации нет.
По свидетельствам очевидцев, люди услышали очень громкий звук. Жители высотных домов увидели огонь.
Источники ростовских СМИ в силовых структурах рассказали, что аэродром был атакован украинской армией рано утром в пятницу. Случился пожар. Ранения получили несколько человек. Самолёты не повреждены.
По данным Минобороны России, за первый день военной операции на территории Украины уничтожены более 80 объектов исключительно военной инфраструктуры, включая аэродромы, командные пункты, радиолокационные станции. При этом власти Киева сообщили о попадании в жилой дом обломков ракеты после того, как она была сбита. Три человека ранены, один в тяжелом состоянии.
Минобороны Украины заявило, что за сутки военные уничтожили семь российских самолётов, шесть вертолётов, несколько десятков российских танков и 130 единиц бронетехники. По данным ведомства, военнослужащим удалось устранить российских диверсантов, которые переоделись в украинскую форму и пробрались в Киев.
В столице Украины звучали сигналы воздушной тревоги. Были слышны взрывы в районе аэропорта "Киев" (Жуляны), передает "Интерфакс-Украина". Associated Press сообщило о стрельбе в районе правительственного квартала.
Воздушную тревогу объявляли в Ровно.
В Мариуполе, по сообщениям властей, продолжаются боевые действия по всем направлениям.
Мэр Херсона сообщил о тяжёлых боях в ночь на пятницу за Антоновский мост через Днепр. Он остаётся под контролем Украины. Городские власти призвали жителей без крайней необходимости не выходить на улицы.
В Черкасской, по данным полиции, украинские военные сбили российский самолёт. Пилот катапультировался, его ищут.
Власти Винницкой области сообщили о сбитой крылатой ракете.
Верховная рада заявила о превышении уровня радиации в зоне Чернобыльской АЭС, контроль над которой 24 февраля установили российские военные. Причины изменений пока неизвестны.
Обе стороны конфликта сообщают о сдавшихся в плен военнослужащих.
- C раннего утра 24 февраля российская армия наносит удары по территории Украины. Сообщается об обстрелах и бомбардировках крупных украинских городов, включая Киев. США, Евросоюз, Великобритания ввели в отношении Москвы санкции.
- Президент России на встрече с представителями бизнеса назвал вооружённое вторжение на территорию Украины "вынужденной мерой". "Нам не оставили шансов поступить иначе", – сказал он, посетовав на то, что страны Запада "не сдвинулись ни на миллиметр" в вопросе о так называемых гарантиях безопасности, и это якобы создавало для России большие риски.
- По данным ООН, в результате российского нападения на Украину погибли не менее 25 мирных жителя, более 100 получили ранения. Президент Владимир Зеленский заявлял о гибели 137 и ранении 316 военнослужащих.
Российский сенатор Джабаров похвалил Грузию за отказ от санкций против РФ
Первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров похвалил Грузию за отказ от санкций против РФ.
«Наконец разум там восторжествовал. Грузия поддерживает неплохие торговые отношения, поставки овощей, фруктов, вина. Они поняли, что Запад им ущерб не возместит. Какое им дело вообще до той ситуации, которая происходит сейчас на Украине. Молодцы. Можно только поприветствовать такое решение», – сказал российский политик «Известиям».
По словам премьер-министра Ираклия Гарибашвили, Грузия, учитывая национальные интересы страны и интересы народа, не планирует присоединяться к экономическим и финансовым санкциям Запада против России. На вопрос, планирует ли он в знак солидарности посетить Киев, политик отметил, что воздушное пространство Украины сейчас закрыто.
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