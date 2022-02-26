Коронавирус в Грузии: 6 236 новых случаев заражения, 43 человека скончались

В Грузии за минувшие сутки выявили 6 236 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения около 34 тысяч тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 18,38%, за две недели – 27,63%, за семь дней – 23,93%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 1 598 172.

42% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходятся на Тбилиси – 2 619. В Имерети выявили 1 019 случаев заражения, в Кахетии – 402, в Самегрело и Земо Сванети – 468, в Шида Картли – 427, в Аджарии – 371, в Квемо Картли – 309, в Гурии – 293, в Мцхета-Мтианети – 137, в Самцхе-Джавахети – 124, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 67.

От ковида умерли еще 43 пациента. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 16 097.

Выздоровели 14 909 человек, их общее число выросло до 1 477 481. На данный момент в Грузии 104 568 активных случаев коронавируса.