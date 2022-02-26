В жилой дом в Киеве попал снаряд, обошлось без жертв

В Киеве ракета попала в жилой многоэтажный дом, передает УНИАН. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины подтвердили эту информацию. Мэр Киева Виталий Кличко написал, что дом находится на проспекте Лобановского – в 4,5 километрах от аэропорта Жуляны.

Позже УНИАН сообщил, что по многоэтажному дому на проспекте Лобановского было нанесено два ракетных удара. Вторая ракета попала в нижнюю часть здания.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины сообщили, что, по предварительной информации, в результате взрыва никто не пострадал и не погиб. Проводится эвакуация.

Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал в своем телеграм-канале видео, куда попал предполагаемый момент попадания ракеты в жилой дом на улице Лобановского.

В ночь на 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале"специальной военной операции" с целью "денацификации и демилитаризации" Украины. Сразу после этого стали появляться сообщения о взрывах и ракетных обстрелах в Киеве, Харькове, Одессе, Краматорске, Бердянске. Российские войска перешли границу в пяти областях Украины.

25 февраля Кремль заявил, что Путин готов отправить в Минск делегацию для переговоров с Украиной на уровне представителей Минобороны, МИД и администрации президента для переговоров с украинской стороной. Так, в Кремле отреагировали на слова президента Украины Владимира Зеленского о необходимости "сесть за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей".

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации в стране. Страны Запада начали применять новые санкции против России из-за вторжения в Украину.