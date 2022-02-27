Коронавирус в Грузии: 4 835 новых случаев заражения, 41 человек скончался

В Грузии за минувшие сутки выявили 4 835 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 26,2 тысячи тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 18,42%, за две недели – 26,68%, за семь дней – 22,64%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру воскресенья увеличилось до 1 603 007.

Более 44% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 2 146. В Имерети выявили 845 случаев заражения, в Кахетии – 442, в Самегрело и Земо Сванети – 327, в Шида Картли – 227, в Аджарии – 245, в Гурии – 243, в Квемо Картли – 190, в Мцхета-Мтианети – 82, в Самцхе-Джавахети – 61, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 27.

От ковида умер еще 41 пациент. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 16 138.

Выздоровели 13 840 человек, их общее число выросло до 1 491 321.

На данный момент в Грузии 95 522 активных случая коронавируса. Из них 4 640 (около 5% от общего числа больных) проходят лечение в больницах. Состояние 1 066 пациентов тяжелое, 282 подключены к аппаратам ИВЛ. 449 человек остаются под присмотром врачей в ковид-гостиницах, а 90 433 лечатся на дому.