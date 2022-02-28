Украина и рожденные ползать

Итак, кооператив ничтожеств, управляющий ныне Грузией, добился-таки своего – его заметили и вельможно похвалили. За хорошее поведение. За демонстрацию полного отсутствия малейших понятий о таких никчменых и совершенно лишних вещах, как честь и достоинство.

Пришел праздник на их улицу. Их поздравила сама Маргоша Симоньян – «Ребята, Грузия выздоровела!» А еще целый товарищ Косачев, который заявил, что «Грузия не хочет таскать каштаны из огня для чужого дяди». А заодно все российские телекомпании и СМИ и ряд депутатов Госдумы. Ну, правда, сам Путин не осчастливил их своим августейшим вниманием, ну да ладно… Не все сразу.

Во дела творятся… Это надо же, какой в России сейчас дефицит на проявление верноподданических чувств, такой кризис в отношениях со всем миром, что заявление некоего персонажа под именем «Ираклий Гарибашвили» о том, что «Грузия, исходя из интересов населения, не присоединится к международным санкциями», вызвало коллективную эйфорию.

«Мы действуем прагматично», гордятся собой «мечтуны», не понимая, однако, что прагматизм – это «не здесь и сейчас», а «сегодня, завтра и надолго».

В их представлении «прагматизм» – это снова привязать Грузию к экспорту в Россию. Это совершенное безумие, так как за прошедшие 20 лет это направление наглядно продемонстрировало свою ненадежность. В действительности, «прагматизмом» был бы полный отказ от попыток увеличения экспорта в Россию, как это было до 2013 года.

Но то – с точки зрения нормальных людей, а для «мечтунов» все просто: здесь и сейчас экспорт в Россию приносит легкие, шальные и большие по местным меркам деньги. Что будет завтра? Вот пусть это самое завтра настанет, потом и поговорим.

«Грузинская мечта» – это «Не надо злить Путина», отлитое в бронзе.

Грузию заполонили пророссийские организации, которые все более и более активны, и, по идее, этот вопрос надо решать, но нет, среднестатистический «мечтун» падает в эпилептический приступ – «Как, вы хотите разозлить Путина?..»

Российские пропагандистские ТВ источают яд из всех кабельных сетей Грузии, давно пора их прикрыть, но среднестатистический «мечтун» снова запасается подгузниками – «Как, вы хотите разозлить Путина?..»

Грузинские власти не впускают в страну российских оппозиционеров, что само по себе возмутительно, но среднестатистический «мечтун»… Ну, вы уже поняли, наверное...

Да, и еще по поводу прагматизма: историю не пишут с калькулятором в руках. Когда в 93-м году украинские военные корабли вывозили грузин из осажденной Абхазии – это было крайне непрагматично: ну, действительно, зачем украинцам было напрягаться ради Грузии. Когда украинские добровольцы воевали в Абхазии – это тоже было совсем непрагматично: убить же могли, да еще ради каких-то грузин. Глупо и неумно. Ни один калькулятор не справится. Когда украинцы в 2008 году поставляли нам оружие, – это тоже было непрагматично, когда Джордж Буш в том же 2008-м послал в Черном море американский 6-й флот, – это тоже было непрагматично: Путин ведь мог тогда разозлиться.

В общем, если бы все мыслили в рамках «прагматизма» в понимании наших ничтожеств, то уже никакой Грузии бы в природе не существовало. Но кому я это объясняю?

«Грузинская мечта» – это вирус, который потихоньку ослабляет страну. Их идеология - «Мы маленькая, глупая, деревенская нация, не трогайте нас», приносит свои результаты: Грузия действительно становится маленькой, глупой, деревенской нацией, которую никто не трогает, ибо кому и зачем она нужна.

Самим страшным последствием ее правления является триумф безразличия и равнодушия – большинство грузин просто перестали вообще на что либо реагировать. Нация, которая лет 10 назад протестовала по поводу и без повода, сегодня вообще утратила способность чему-либо возмущаться.

Сторонники «Грузинской мечты» – это особый, как будто выведенный в результате изощренного социального эксперимента подвид, который характеризует полнейшее безразличие ко всему на свете. Их ничего не беспокоит, ничего не возмущает. Смотришь на них и мысленно спрашиваешь: и откуда вы взялись такие толстокожие, что за матери вас породили?

Впрочем, это все неважно, Грузии нет нужды что-либо доказывать Украине или остальному миру. Гостиницы, которые предлагают бесплатное проживание застрявшим в Грузии украинцам, рестораны, которые предоставляют им бесплатное питание, клиники, которые готовы лечить украинцев за свой счет, – вот это Грузия, а не мелкий торгаш и его лакейское окружение.

Два простых грузинских моряка, колоритно посылающих российский корабль, мгновенно ставшие звездами интернета, – вот настоящая Грузия. И, конечно, сотни грузинских добровольцев, которые прямо сейчас стоят на позициях вместе с украинцами, – вот это настоящая Грузия, а не «мечтуны», традиционалисты, поповское отродье и весь остальной балласт...

Ну и в конце, конечно, пару слов об Украине, как же без этого. Не поймите меня неправильно, но где-то, как-то я по-белому завидую украинцам. Это, наверное, глупо и совсем уж непрагматично – их убивают, их страну рушат, их будущее на волоске, – а я завидую.

Завидую потому, что украинский народ не прячется по кустам, не бегает с калькулятором в руках, не мечтает стать невидимкой, чтобы Путин не заметил, а держит в руках коктейль Молотова и воюет с поганой ордой.

Завидую потому, что именно так формируются выдающиеся нации – Украина, которая всего каких-то лет 10-15 назад была разрозненной, как рис, с непонятной идентичностью, сегодня превращается в Нацию с большой буквы.

Завидую потому, что сейчас Украина пишет мировую историю и творит свое собственное будущее, в которое сейчас я верю больше, чем когда-либо.

Неважно, что будет здесь и сейчас. Сможет ли кремлевский маньяк добиться военного превосходства на поле боя – что, конечно, вполне возможно, - не имеет особого значения. Подчинить Украину он себе не сможет, никаких убогих Медведчуков на это не хватит, и рано или поздно грязным оккупантам, поджав хвосты, придется оттуда бежать...

Завидую потому, что вижу совершенно потрясающее единение, организованность, слаженность, страсть, пассионарность и огонь в глазах...

Вот что важно. А «мечтуны»... А что «мечтуны»? Рожденный ползать – летать не может. Да что там летать… Для него даже ходить проблема. Он же ползать рожден…

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