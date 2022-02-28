Ирина Элбакидзе: «Мы хотим, чтобы дело, наконец, было направлено в суд»

Защита Александра Гаглоева подала жалобу в Цхинвальский городской суд на бездействие генерального прокурора Магомеда Багаева. Он до сих пор не исполнил решения Верховного суда от 31 января прошлого года – не устранил препятствий для рассмотрения уголовного дела «Гаглоева-Кулаева», хотя обязан был это сделать до 16 февраля. Защита считает действия генпрокурора умышленным затягиванием процесса.

В интервью «Эху Кавказа» адвокат Александра Гаглоева Ирина Элбакидзе сообщила, что нарушение следствия, не позволяющее рассматривать дело, состоит в том, что в обвинительном заключении указаны две даты совершения одного и того же деяния – 18 июня и 18 сентября 2007 года. То есть не выполнено обязательное условие предварительного следствия – установление события преступления.

Верховный суд вернул дело для устранения препятствий 31 января после предварительного слушание дела Гаглоева-Кулаева. Генпрокурор Магомед Багаев должен был исправить ошибки и вернуть его на рассмотрение до 16 февраля, но он до сих пор не выполнил требование суда. Поэтому защита обвиняет генпрокурора в бездействии и намерена поторопить его в судебном порядке, говорит Ирина Элбакидзе:

«Единственный свидетель обвинения по делу – Амиран Догузов, на одном допросе указывает на обстоятельства, якобы происходившие в июне, а на втором допросе он уже указывает, будто они происходили в сентябре. Таким образом, указаны две разные даты, соответственно, в обвинительном заключении нет точного времени совершения преступления.

– Генпрокурор не может просто убрать одну из двух дат.

– Они должны доказать, на основании каких улик следствие пришло к выводу, что преступление произошло в июне или в сентябре. Место и время преступления нельзя взять из воздуха – любое обвинение должно быть поострено на основании совокупности доказательств.

– Я правильно понимаю, что ясность может внести только сам Амиран Догузов как единственный свидетель обвинения?

– Да, но, к сожалению, его уже нет в живых».

В одно производство объединены два преступления – тройное убийство в 2004 году и подготовка теракта в 2007-м.

Нераскрытые дела подняли и рассмотрели под новым углом в 2021 году после того, как родной брат Александра Алан Гаглоев, лидер оппозиционной партии «Ныхас», обозначил свои намерения баллотироваться в президенты.

Тогда преследования коснулись и других наиболее активных оппозиционеров – в ту пору председателя «Народной партии» Александра Плиева и депутата Давида Санакоева. Надо отдать должное тогдашнему генпрокурору Урузмагу Джагаеву, он не ошибся с выбором мишеней – все они баллотируются в президенты.

Но самый тяжелый удар был нанесен по Алану Гаглоеву. Его брата обвинили по особо тяжкой статье, предполагающей пожизненное заключение: убийство двух или более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ). А против самого Алана Гаглоева была организована кампания по дискредитации – якобы он, будучи офицером КГБ, защитил брата от уголовного преследования. С 10 сентября 2020 года Александр содержится в СИЗО. Ранее был задержан и подвергнут пыткам Геннадий Кулаев -от него требовали дать показания против Александра Гаглоева.

Но, видимо, инициаторам это показалось недостаточным. Брат – уголовник, с кем не бывает?

Решили создать образ врага осетинского народа, так сказать, в мировом масштабе. Поэтому в декабре появилось второе дело – попытка взорвать гостиницу «Алан», когда там проходил всеосетинский съезд. Роли менять не стали: Александр – заказчик, Алан – «крыша» с перспективой на предводителя.

Дело возобновили после повторного допроса единственного фигуранта дела – цхинвальского пьяницы Амирана Догузова. В 2020 году он проживал в Абхазии, там же допросили (или якобы допросили), а через две недели фигурант скончался.

Что нового в его показаниях? В 2007 года Амиран Догузов сообщил следствию о том, что 18 июня того же года некие лица грузинской национальности – Мамука, Гела и Гоча обратились к нему с предложением заложить взрывное устройство в гостинице «Алан». А на повторном допросе в 2021 году он вдруг изменил показания – теперь в качестве заказчика он выставил Александра Гаглоева и дату встречи перенес на сентябрь.

В протоколе допроса указано, что он не мог сразу рассказать правду из-за Алана Гаглоева, который навещал его в камере изолятора КГБ и побоями принуждал скрыть имя настоящего заказчика.

Дело разваливается, обвинение не может представить суду ни доказательств, ни возможных мотивов, ни даже события преступления (кто бы его не совершил).

Суд требует устранить хотя бы самые вопиющие нарушения, без которых невозможно приступить к его рассмотрению, но прокуратура не спешит выполнить требования суда не потому, что не хочет, – не может. А расплачиваться за это приходится людям, которые больше года томятся в следственном изоляторе и ждут, когда суд, наконец, разберется в их деле. Говорит Ирина Элбакидзе.

«Мы обжалуем бездействие генерального прокурора, которое выражается в ненаправлении уголовного дела в суд. Первым делом мы хотим, чтобы это дело, наконец, было направлено в суд, так как нарушаются права наших подзащитных на рассмотрение дела в разумные сроки. Иными словами – дело затягивается. Защита полагает, что затягивание дела напрямую связано с отсутствием доказательной базы».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия