В Абхазии вспоминают «другую Украину»

А абхазском обществе, как и во всем мире, сейчас все разговоры о войне на Украине. И некоторые участники полемики решили выложить в соцсетях документальный фильм 2013 года, доказывающий, что и на Украине у абхазов были и есть искренние друзья.

Вряд ли кто-то оспорит тот факт, что в последнюю неделю в абхазском обществе тема российско-украинской войны, или как ее обозначили в Москве, специальной военной операции на Украине, решительно оттеснила на второй план в разговорах людей все прочие. И это наверняка произошло бы и без снижения волны коронавирусной пандемии, без сокращения времени веерных отключений электроэнергии в связи с потеплением. Вот ведь и агитационная кампания по выборам в парламент республики, которая за две недели до первого тура должна, как говорится, набирать обороты, будто бы отошла в тень…

Среди активно обсуждающих войну на Украине сразу выделилось несколько групп. Одни наблюдатели, как и в России, горячо болеют за успех военной спецоперации Российской Федерации, с удовлетворением пересказывают в интернет-комментариях сообщения СМИ о населенных пунктах, взятых российской армией. Объясняют они свою позицию просто: Абхазия находится по одну сторону геополитической баррикады с Российской Федерацией, значит, это и «наша война». Другие, не споря с неопровержимым фактом, что Россия является сегодня, пожалуй, единственным на планете Земля серьезным союзником, надеждой и опорой маленькой Абхазии, в то же время напоминают древнее изречение: «Платон мне друг, но истина дороже». А истина в данном случае заключается в том, что война, какой бы «точечной» она ни объявлялась, неминуемо несет разрушения и смерти мирным жителям. Третьи стараются соединить обе эти позиции, тем более что «истина», говорят они, тут вовсе не такая уж однозначная, ибо сколько еще лет страдать жителям донбасских республик от обстрелов ВСУ?

И, наконец, некоторые заспорили с теми, кто, на их взгляд, рассуждает чересчур упрощенно и прямолинейно: поскольку во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов на грузинской стороне воевало украинское формирование УНА-УНСО, это предопределяет враждебность в отношениях двух народов – большого украинского и малочисленного абхазского. Да, геополитические расклады, которые проявились уже тогда, три десятилетия назад, вызвали появление этого военного формирования, но это не значит, что все украинцы заняли такую позицию. Как и в любом народе, там были и есть те, кто мыслит «баррикадно» и узко, а есть те, кто мыслит широко, всесторонне анализируя происходящие процессы. И вот, чтобы переубедить своих оппонентов в Абхазии, молодой абхазский писатель Дмитрий Габелия выложил в соцсетях документальный фильм 2013 года «Была и есть другая Украина». Это дань уважения и признательности тем украинским друзьям Абхазии, которые в самую страшную годину для абхазского народа сделали все возможное для того, чтобы Украина оказала ей гуманитарную помощь. Это такие деятели культуры, как Лесь Танюк, его жена Нелли Корниенко, Юрий Покальчук… Именно их дружеские отношения с представителями Абхазии и сыграли тут решающую роль. Ведущая фильма Асида Малия рассказывает:

«Официально командированные Верховным Советом Абхазии по поручению председателя Верховного Совета Владислава Ардзинба в Республику Украина был направлен Кесоу Хагба… Кесоу было поручено по мере возможности попытаться организовать хоть какую-то помощь и поддержку для воюющей Абхазии».

Актер Абхазского драмтеатра, общественный деятель Кесоу Хагба так рассказывал в фильме об усилиях, предпринятых украинским политическим и общественным деятелем, режиссером, сценаристом, депутатом Верховной Рады Украины первых пяти созывов Лесем Танюком (ушел из жизни в 2016 году):

«В понедельник мы уже пошли в Верховную Раду. Он успел со всеми переговорить до начала заседания. Во время заседания он выступил, рассказал об Абхазии, ее истории, сказал, что этот маленький народ не должен исчезнуть. Мы, мол, большие страны, народы, такие, как Россия, Украина, должны эту ситуацию остановить, чтобы этот маленький народ остался. А сегодня они на грани исчезновения. Мы должны им помочь – и политически, и экономически».

Сбор гуманитарной помощи для Абхазии на Украине продолжался два месяца, а потом Хагба стал свидетелем такого драматического эпизода:

«Последнее совещание с представителями руководства железных дорог, министерств, директоров складов… Там еще, помню, был так называемый брежневский склад, с мясом высшей категории качества… И идет совещание, уже почти заканчивается. Заходит секретарша и говорит: «Тут делегация из МИДа, хочет принять участие в совещании». – «Пожалуйста». И зашел первый заместитель министра иностранных дел Украины с каким-то большим факсом за подписью Эдуарда Амвросиевича (Шеварднадзе). Первая часть факса – Эдуард Амвросиевич благодарит президента Украины, правительство и парламент Украины, что они оказывают огромную гуманитарную помощь… Тогда так оформляли – «Грузия тире Абхазия». Как единое это воспринималось. И вторая часть – он рекомендует этот груз отправить… Грузинская сторона берет на себя оплату дорожно-транспортных расходов – а мы ничего не обещали платить – по перевозке его тяжелыми самолетами в Сухумский аэропорт. Это означало, как дважды два четыре, что груз отнимают, я не получаю груз. Все, что мы собирали два месяца… Лесь Степанович выступил с просьбой сделать перерыв. Мы все вышли, а он остался с замминистра иностранных дел. Минут пятнадцать прошло – и как пуля выбежал замминистра, бледный. За ним убежали и все, кто там был, представители Грузии и аэропорта».

Ведущая:

«Несмотря на все трудности, в Республику Абхазия был доставлен гуманитарный груз в три этапа. Первый эшелон из 18 вагонов с продуктами питания, медицинскими препаратами, одеждой. И последующие два – общим весом 600 тонн».

Сегодня «Эхо Кавказа» позвонило Дмитрию Габелия, и вот что он рассказал о том, что побудило его напомнить абхазскому обществу об этом документальном фильме:

«У меня свое отношение к процессам, происходящим на данный момент. И я его выработал не только исходя из какого-то общественного мнения, которое, к сожалению, сложилось: вот во время нашей войны тут против нас воевали украинцы и якобы вся Украина хотела нас уничтожить. Но я мало обращаю внимания на эти обывательские рассуждения, я обращаю внимание на другое – на своих друзей, коллег (с Украины). Слава богу, они есть, мы уже лет 10-12 общаемся, дружим. Это начиная с литературного форума в Москве 2009 года. Молодые писатели… Мы нередко спорим. Я им всегда говорю и сейчас окончательно убедился, что Украина, как государство, не имела, наверное, права в такую идеологическую войну со своим двоюродным братом, так скажем, входить. Иметь столько общего с этим государством, российским – и с памятниками воевать. И так далее, и так далее, и так далее».

Вместе с тем Дмитрий высказал убеждение, что России не следовало так ревностно воспринимать желание Украины вести свою самостоятельную политику, стремиться к вступлению в Евросоюз:

«Она имеет на это право. Если Украина считает, что там есть перспектива для развития, она имеет на это право».

Что касается расхождений в мнениях в абхазском обществе относительно событий на Украине, то, по мнению Габелия:

«Эта ситуация обнажила некоторые вещи. С каким-то подозрением мы начали друг на друга смотреть, и такое ощущение, что кто-то кого-то в чем-то хочет уличить. Но то, что нас всех вместе это заботит, беспокоит, это нормально, так и должно быть, потому что нас всех это касается».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия