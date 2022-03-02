Абхазскому президенту предложили создать штаб для мониторинга действий Грузии

Европарламент обсуждает сегодня российское вооружённое вторжение в Украину и перспективы вступления этой страны в ЕС.

Депутаты устроили овацию президенту Украины Владимиру Зеленскому, который выступил по видеосвязи.

Зеленский в своём выступлении рассказал о ракетном обстреле центра Харькова сегодня утром и гибели мирных жителей, в том числе детей. Он заявил, что украинцы ценой тысяч жертв в борьбе против российской агрессии смогли убедить страны ЕС объединиться для поддержки Украины. По словам президента, Украина делает европейский выбор и хочет вступить в Евросоюз, чтобы стать одной из равноправных европейских наций.

"Докажите, что вы с нами, что вы настоящие европейцы и что жизнь одержит победу над смертью, а свет над тьмой" - сказал Зеленский.

Накануне он и другие представители украинских властей подписали официальную заявку на вступление в ЕС. Ожидается, что Европарламент поддержит предоставление Украине статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз. За это уже высказались лидеры 8 стран Центральной и Восточной Европы. Они призвали к принятию Украины в ЕС по ускоренной процедуре.

В истории таких прецедентов не было. Как правило, переговоры о вступлении в ЕС длятся долгие годы, иногда более 10 лет. Нынешние кандидаты на вступление в ЕС, такие как Сербия и Черногория, получили этот статус несколько лет назад, но переговоры до сих пор далеки от завершения. Кроме того, граждане страны-кандидата должны оформить вступление страны в ЕС на референдуме. Глава Европейского совета Шарль Мишель, однако, заявил, что ЕС серьёзно рассмотрит заявку Украины.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что вопрос вступления Украины в ЕС не имеет отношения к вопросу военных угроз, которые якобы исходят для России со стороны Украины.

Стремление Украины вступить в ЕС отражено в конституции страны, однако до последнего времени многие страны ЕС отказывались прямо говорить о европейской перспективе страны.

В качестве реакции на российское вторжение 24 февраля ЕС ввёл несколько пакетов санкций против России, а также заявил о намерении поставлять Украине вооружение. Это уже делают отдельные страны союза.