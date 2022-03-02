За что задержали митингующих в Батуми?

По всей стране проходят акции протеста недовольных решением правительства Грузии отказаться от присоединения к санкциям против России. Митингующие недовольны и тем, что власти препятствуют грузинским добровольцам, желающим помочь украинцам. Накануне на одной из таких акций в Батуми были задержаны восемь человек.

Прошли сутки, но люди, задержанные на вчерашней акции протеста в Батуми, остаются в изоляторах временного содержания. К моменту подготовки этого сюжета обвинения им вынесены не были. Как сообщили сегодня в МВД, всего правоохранители задержали восемь митингующих. Мотив – за неповиновение сотрудникам полиции.

Очевидцы и участники акции рассказывают, что ситуация накалилась после известия о том, что Владимир Зеленский отозвал своего посла из Грузии для консультаций. Митингующие начали выкрикивать оскорбления в адрес президента РФ Владимира Путина, и тогда полицейские и начали проявлять агрессию, заламывать протестующим руки и насильно усаживать их в патрульные автомобили. Рассказывает представитель «Национального движения» Мамука Джеваиши:

«Людей задержали потому, что они выругались в адрес Владимира Путина. Эта полиция его защищает! Я впервые вижу такое, это очень прискорбно».

Митинг несогласных с решением правительства Грузии отказаться от введения санкций против России и не позволить грузинским добровольцам выехать в Украину для оказания помощи начался вчера вечером на площади Европы. Спустя некоторое время митингующие переместились к зданию правительства Аджарии, где и произошли задержания, рассказывает один из участников акции:

«Задержания произошли только потому, что некоторые ругались в адрес Путина, ну и несколько фраз было в адрес Ираклия Гарибашвили. Полицейские получили приказ задерживать людей, и никто не знает, почему именно. Люди оказывали сопротивление, кричали им, что они не должны задерживать ни в чем не повинных людей, но они (полицейские) просто «прошлись» по ним».

Задержанные сейчас находятся в камерах временного содержания в Батуми и Кобулети. По закону полиция может поместить их в изолятор на 48 часов, такое время выделяется следственным органам на сбор доказательств против обвиняемых. Если же никаких аргументов суду предоставлено не будет, то находящихся под стражей придется освободить. Паата Диасамидзе – представитель Ассоциации молодых юристов и адвокат задержанных говорит, что грузинские полицейские часто используют эти 48 часов в качестве наказания для неугодных им людей:

«Я поговорил с задержанными и посмотрел видеозаписи, могу с точностью сказать, что с их (задержанных) стороны не было никакого нарушения. Напротив, на некоторых записях видно, как сами полицейские нарушают права людей, не давая им возможности на свободу самовыражения: они задерживают человека и, напротив, с их (полицейских) стороны слышны очень оскорбительные слова, это слышно в записях. В общем, задержанные не нарушили никакого закона».

Без задержаний вчера прошла акция у здания парламента в Тбилиси. Основное требование ее участников озвучил представитель движения «Позор» Миша Мшвилдадзе:

«Гарибашвили должен уйти в отставку. Потому что европейское будущее Грузии и Гарибашвили несовместимы друг с другом. (…) Этот курс для населения нашей страны непоколебим».

Среди тысяч собравшихся у здания парламента были политики, гражданские активисты, деятели культуры и рядовые граждане. К пришедшим на митинг с трибуны обратился и музыкант Ниаз Диасамидзе:

«Как можно умудриться сделать то, что сделали власти, в то время, когда вся Земля едина, а Грузию поставили на сторону России. Мы называем это позором, но это не позор, а намного больше».

Сегодня с утра участники акции планировали собраться возле правительственной канцелярии и помешать войти в здание премьер-министру Ираклию Гарибашвили. Однако лидер движения «Дроа» Элене Хоштария сообщила журналистам, что планы изменились, хотя в чем это заключается, не уточнила. «Ситуация вообще очень изменчивая, – сказала она, – но акции будут продолжаться в постоянном режиме». Параллельно организаторы митингов планируют начать встречи с разными группами граждан, чтобы узнать их мнение о ситуации в Украине и Грузии и донести их голос до широких масс.