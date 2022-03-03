Ахра Аристава: «Последние мировые события диктуют принятие в Абхазии срочных экономических мер»

В Абхазии вырос спрос на бытовую технику и гаджеты. Многих беспокоит, как международные санкции и война на Украине повлияют на экономическую ситуацию в республике. «Эхо Кавказа» поговорило об этом с экономистом Ахрой Аристава.

В абхазском обществе последнюю неделю на фоне российско-украинской войны, жестких санкций западных стран против РФ, с которой Абхазия, помимо прочего, теснейшим образом связана экономически, нередко возникают споры. Одни говорят: «А что вы требуете от нашего правительства немедленного обнародования какой-то антикризисной программы, когда ситуация в мире развивается стремительно и никто не знает доподлинно, что будет завтра, послезавтра, через неделю, месяц…» Им на это отвечают: «Но есть вещи, которые в любом случае уже известны. Понятно, что Запад не будет отменять принятых им экономических санкций против России, если только к ним не будут добавляться новые. Очевидно и резкое падение курса российского рубля по отношению к доллару и евро (с начала года примерно на сорок процентов), и он наверняка не вернется к прежним показателям. Следовательно, нужно на это реагировать».

Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с сотрудником Института экономики и права Академии наук Абхазии Ахрой Аристава. И вот что он сказал о своих рекомендациях властям в возникшей сложной ситуации:

«Правительство в первую очередь должно защитить те секторы национальной экономики, которые могут выдать продукцию. Эти секторы у нас практически не защищены. Для чего это нужно? Для того чтобы обеспечить конкурентоспособность абхазских производителей. Прежде всего, это касается сельхозпродукции. Далее. Второй вопрос – это доступ к валютной выручке в евро и долларах. Здесь нам надо думать. Да, есть часть товаров, которые мы покупаем за рубли. А есть товары, особенно это касается медикаментов, доступ к которым у нас только через доллары или евро. Есть еще товары технологические, связанные с покупкой оборудования. Например, Сухумский винзавод работает на итальянском оборудовании, которое требует обслуживания, бывает, что-то ломается, что-то надо закупить. И это тоже можно купить только за евро. И вот этот баланс, валютный баланс страны надо брать под контроль. Если правительство ничего делать не будет, мы попадем в ситуацию, когда будет перекрыт доступ к ряду необходимых для нашей экономики товаров и даже, скорее всего, и услуг. Третье. Абхазия имеет богатейший опыт выживания в условиях таких санкций и блокад. Этот опыт надо максимально использовать. Прежде всего, через нашу диаспору. Не надо забывать, что большая часть абхазов проживает в стране – члене НАТО, то есть в Турции. И мы находимся в сложившейся ситуации в таком, скажем, выгодном положении. Четвертое. В связи с тем, что и в прошлом году наблюдался, и, скорее всего, в текущем будет рост по приезду к нам туристов из-за рубежа, мы должны создать условия, чтобы выручка от этих видов услуг максимально оставалась в стране. Все это надо делать сейчас… До десяти миллиардов рублей уходит на продовольствие. То есть турист приехал, мы из-за границы продовольствие завезли, его покормили, турист уехал – деньги во многом тоже уехали…

– Которые могли бы остаться у нашего производителя?

– Да. И эту ситуацию мы никак поломать не можем, потому ряд налоговых вопросов в свое время был политизирован. А их не надо политизировать. Словом, туриста мы должны обеспечить местными продуктами питания. Тогда выручка будет оставаться в стране, и за счет этого и бюджет будет увеличиваться, его доходная часть, и капитал определенный оставаться. Чтобы, опираясь на него, мы могли дальше развивать то, что нам надо. И попытаться часть товарных потоков направлять в другие страны, чтобы получать выручку в долларах, евро и другой валюте. То есть нам надо диверсифицировать экономику. Это надо сделать очень быстро».

В ходе нашего разговора вспомнились и другие эпизоды, когда в экономике происходили резкие изменения и осложнения. Так, когда в середине десятых годов текущего века произошло резкое обесценивание российского рубля к ведущим мировым валютам. Покупатели в Абхазии, как и в России, массово скупали в магазинах бытовую технику, мобильные телефоны. Примерно то же происходит и сейчас. А весной 2020 года, когда из-за коронавирусной пандемии была закрыта российско-абхазская граница и под угрозой оказалось проведение турсезона, многие интернет-пользователи бросили клич: «Нас спасет натуральное хозяйство, назад к земле!» Забота людей о собственной продовольственной безопасности в любом случае не будет лишней, но Ахру Аристава в первую очередь заботит поддержка сельхозпроизводства на государственном уровне:

«В распоряжении Министерства сельского хозяйства в этом году всего сто миллионов рублей. Это мизерная сумма. Ситуация поменялась. Нужно пересмотреть срочно бюджет и направлять более значительные ресурсы (в сельхозпроизводство). Провести совещание с теми, кто уже производит сельхозпродукцию, то есть сейчас не до экспериментов. Деньги направить точечно. Посмотреть импорт – что мы завозим? Кукурузную муку, фасоль, перец, огурцы, помидоры. Посмотреть емкость рынка и постараться до 15, 20, даже до 30 процентов заняться импортозамещением. Нужны решения, инструменты государства в налоговой сфере, таможенной сфере. То есть тут нужны не только изменения в закон о бюджете, нужны изменения налогового законодательства, постановления правительства нужны».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия