У «Грузинской мечты» европейское время не совпало с президентским

Позиция правительства «Грузинской мечты» по украинскому вопросу и ускоренному вхождению в ЕС вынудила президента Саломе Зурабишвили высказать несогласие. Действия партии власти вызывают все большее негодование и у оппозиции. Парламентское большинство под давлением общественности инициировало проект резолюции об ускоренном вхождении Грузии в ЕС, однако не спешит приступать к ее утверждению.

«Я не знаю, что в голове у Путина», – сказала в интервью France 24 президент Саломе Зурабишвили. Впрочем, она не понимает ход мысли и премьер-министра своей страны Ираклия Гарибашвили. На вопрос, почему он дистанцировался от санкций против России из-за вторжения в Украину, Саломе Зурабишвили ответила:

«В первую очередь я не знаю, почему он сделал это заявление… Скажу честно – я бы не сделала такого заявления».

Из последующих слов Зурабишвили можно заключить: она и грузинский народ – вместе с Украиной, а правящая «Грузинская мечта» – нет:

«Что важно и чего все ждут от Грузии – это открытая солидарность. В рамках визита [во Францию] именно ее я выражаю президенту Зеленскому. Население Грузии тоже выражает ее очень ясно», – сказала Зурабишвили в интервью французскому государственному новостному телеканалу France 24.

Несколькими часами ранее она выразила свое недовольство грузинским МИДом еще более явно. Ведомство в ответ на отзыв посла Украины из Грузии из-за отказа от присоединения к санкциям напомнило, как Тбилиси стоит рядом с Киевом в эти тяжелейшие дни:

«Гуманитарная помощь в размере одного миллиона лари; помощь находившимся в Грузии украинским гостям; 24/7 горячая линия для украинских туристов; освещение телевизионной башни в Тбилиси и стадиона в Батуми в цветах украинского государственного флага; на президентском дворце флаги Украины и Грузии; почта Грузии бесплатно отсылает гуманитарные посылки в Украину».

На это перечисление и последовал гневный ответ президента Зурабишвили на своей странице в Facebook:

«Поддержка президента Грузии не выражается в вывешивании флагов, а выражается в четких заявлениях! Сегодня мое нахождение в Париже и Брюсселе служит именно этому!»

На протяжении трех дней встречаясь в европейских столицах с лидерами стран и структур ЕС, президент Грузии, выражая солидарность с Киевом, отмечала, что ускоренное принятие Украины, Грузии и Молдовы в ЕС на фоне российской агрессии – это новое окно возможностей.

Однако еще накануне «Грузинская мечта» упорно отвергала такую возможность, называя такие перспективы иллюзорными. Лишь под конец дня она сообщила, что инициировала проект резолюции с призывом к правительствам Грузии и ЕС вслед за Украиной ускорить и процесс членства Грузии в ЕС.

Оппозиция сегодня назвала этот шаг власти вынужденным. Уже вчера вечером мало кто сомневался, что после эмоционального обращения президента Владимира Зеленского к Европарламенту европейские депутаты рекомендуют своим правительствам начать процедуру ускоренного предоставления Киеву статуса кандидата.

Судя по заявлениям депутатов партии власти, присоединиться к этому процессу Грузии рекомендовали из Брюсселя. Вот что заявил глава парламентского комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе:

«Пусть ни у кого не будет сомнений в том, что сегодня Грузия, или Украина, или Молдова готовы к членству в ЕС. Просто на фоне нынешних осложнений и российской агрессии в Украине мы получаем из Европы какие-то сигналы, которые можно использовать для ускорения получения этого статуса».

Оппозиционные депутаты готовы поддержать резолюцию, хотя недовольны содержанием. Депутат Яго Хвичия, лидер «Гирчи», поднимает и этический вопрос:

«Если у нас и есть шанс, то это не потому, что, как в проекте резолюции написано, мы хорошо выполнили требования ЕС, соблюдали регуляции. Если такое и произойдет, то лишь потому, что мы воспользуемся итогами борьбы украинского народа и вместе с ним войдем куда-то. Но мы видим последние действия правительства Грузии, есть заявление президента Зеленского о тех странах, в том числе и о Грузии, которые воздерживаются от санкций, и в целом от координации с Европой. Потому шансы у нас невысокие. Но, в любом случае, правильно будет следовать за Украиной, то есть внести заявку о начале ускоренных процедур по членству Грузии в ЕС».

Другие оппозиционные депутаты высказывали недоумение тем, почему до сих пор министр иностранных дел Давид Залкалиани не обивает пороги европейских столиц. Депутат «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе обвинил «Грузинскую мечту» и в другом:

«Сам парламент не действует быстро, не рассматривает вопрос в ускоренном режиме и перенес этот вопрос на две недели. Это проявление лукавства и фарисейства: с одной стороны, делают заявление, а с другой – ничего не делают, чтобы правительство действовало незамедлительно. Необходимо созвать чрезвычайное заседание и на нем же принять текст этой резолюции».

В самой «Грузинской мечте» обвинения оппонентов в потере времени, в том, что страна стоит на неправильной стороне, назвали «политическими спекуляциями», напомнив, что всему свое время и свои процедуры и что нужно их соблюдать.