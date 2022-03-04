«Над Херсоном украинский флаг, хоть вокруг бесчисленное количество российских военных…»

ПРАГА---Херсон стал первым областным центром Украины, который захватили российские войска. О том, как живет город в условиях оккупации, рассказывает херсонской волонтер Валентин.

– Валентин, город более двух суток назад перешел под контроль российских войск. Как это выглядит, что вообще значит с точки зрения повседневной жизни? Что происходит в городе?

Они выдвинули свои условия о том, что мы, граждане Херсона, не можем передвигаться по улицам на автомобилях, можем передвигаться по городу только по 1-2 человека максимум, по необходимости

– Примерно два или, точнее, три дня назад, вечером к нам в город зашло большое количество войск агрессора. Утром на следующий день стало известно, что они разбили свои, если это можно так назвать, лагеря на ключевых въездах в город, потом они дошли до центра города и встретились, если я правильно понимаю, с представителями нашей власти. Они выдвинули свои условия о том, что мы, граждане Херсона, не можем передвигаться по улицам на автомобилях, что и подтвердилось. Когда люди передвигались, часто под дулом автомата их останавливали, проверяли все, вплоть до телефонов, фотографий, мессенджеров и т.д., и сказали, что можем передвигаться по городу только по 1-2 человека максимум, по необходимости.

Город закрыт, никто не сможет к нам заехать, не может завести ни медикаменты, ни продукты

На сегодняшний день ситуация такова. Вчера вечером к нам в город уже завезли колонну автобусов с актерами для того, чтобы устроить как бы пророссийский митинг, который они будут показывать у себя в СМИ и будут освещать, как Херсон поддерживает Россию и что Херсон за Россию. И якобы они будут выдавать гуманитарную помощь. Но проблема заключается в том, что с того момента, как они зашли в город, они его закрыли полностью, и на сегодняшний день они не пропускают никого, включая гуманитарную помощь. То есть город закрыт, никто не сможет к нам заехать, не может завести ни медикаменты, ни продукты. Вчера они пообещали нашему мэру, что гуманитарную помощь будут принимать, и, насколько я понял, уже когда эта гуманитарная помощь ехала, они сказали «нет, мы не будем ее к вам пропускать».

– Вы сказали о концерте. Насколько я помню, в 2014 году на Херсон очень рассчитывали организаторы и вдохновители «русской весны» – на то, что здесь им будет оказана поддержка. Как сегодня настроены жители, после того, что все случилось?

– Жители настроены решительно, все говорят «Херсон – это Украина». Каждый человек, которого я знаю, каждый житель, с кем я знаком, выступает против России, против их военных действий, против того, что они у нас делают и как они себя ведут. Я лично не знаю ни одного человека, чтобы он знал хотя бы одного человека, который будет за Россию.

– А как разделяется власть? Вот есть военная оккупационная власть, есть гражданская власть – как они разделяют полномочия, как они между собой общаются, как организуется жизнь в городе? Скажем, социальные службы, коммунальные службы – кому они подчиняются: военным или гражданским властям?

– Если я правильно понимаю, пока что гражданским властям.

– То есть, собственно говоря, военные власти пока как бы олицетворяют свое присутствие, не вдаваясь, собственно, в функционирование города – правильно я понимаю?

– Да, все верно. То есть над городом все так же на площади украинский флаг, несмотря на то, что вокруг него стоит просто бесчисленное количество русских военных.

– Вы уже коснулись этой темы, но я хотел бы поговорить об этом подробней: как складываются отношения между военными и населением? Вот насколько корректно или, наоборот, агрессивно ведут себя пришедшие войска? Насколько жестко настроены люди, есть ли какие-то столкновения? Были сообщения о том, что открывали огонь по мирным людям. Насколько возможны такие прецеденты?

В селе Чернобаевка, которое находится под Херсоном, были расстреляны двое мирных жителей, которые просто проходили мимо российских солдат

– Эти прецеденты не то что возможны, они уже есть с момента первого дня, как русские войска зашли к нам в город. Мать моей подруги видела своими глазами, как колонна шла по одной из главных улиц, и из этой колонны очередями, без каких-либо причин были выстрелы по домам мирных жителей, притом, что это было вечером. Вследствие этих выстрелов загорелась одна квартира в доме, и, когда приехали пожарные тушить, их не пропускали. Люди, которые находились в подъезде, помогали тушить пожар в квартире. На следующий день мать моей подруги снимала видео, на которых было видно, как этими выстрелами были убиты мирные жители, сидевшие в машине, которая стояла на дороге, где проезжали оккупанты.

Вот буквально полчаса назад я узнал, что в селе Чернобаевка, которое находится под Херсоном, были расстреляны двое мирных жителей, которые просто проходили мимо российских солдат. На сегодняшний день известно уже о нескольких изнасилованиях девушек в возрасте от 17 до 25 лет русскими солдатами.

– Валентин, российские войска уже входили в какие-то населенные пункты, но потом выходили. За Херсон шли достаточно жестокие бои. Сейчас по ощущениям российские войска в Херсоне – это некий новый статус-кво в военной ситуации или все-таки возможны какие-то новые бои и попытки отбить город украинским вооруженными силами?

– Мне трудно ответить на этот вопрос, но мы еще ждем помощи. Я думаю, мы Херсон просто так не отдадим.