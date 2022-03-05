В Южной Осетии сняты все противоковидные ограничения

Власти самопровозглашенной республики Южная Осетия с 7 марта снимают все ограничения в связи со снижением рисков распространения коронавирусной инфекции. Соответствующее решение в субботу было принято оперативным штабом республики, сообщила пресс-служба кабинета министров.

Ранее югоосетинские власти ввели ограничения в связи с ростом заболеваемости ковидом. В республике приостановлена деятельность образовательных учреждений, детских развлекательных центров и спортивных залов, запрещено проведение культурно-массовых, торжественных, праздничных, спортивных, зрелищно-развлекательных мероприятий. Позже оперштаб разрешил возобновить с 14 февраля учебный процесс в образовательных учреждениях.

«В связи со снижением рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Южная Осетия решили: продолжить функционирование средних общеобразовательных, дошкольных учреждений и детских учреждений дополнительного образования; детских развлекательных центров, детских кафе, аттракционов, компьютерных клубов; объектов физической культуры и спорта, в том числе тренажерных залов, бассейнов, спортивных секций», - говорится в тексте протокола оперштаба.

Также разрешено проведение культурно-массовых, торжественных, праздничных, спортивных, зрелищно-развлекательных мероприятий, пишет агентство «Рес».

Комитету по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека поручено проводить мониторинг заболеваемости коронавирусной инфекцией и обеспечить лабораторную диагностику по выявлению COVID-19.

По данным Югосетпотребнадзора, за минувшие сутки в республике было выявлено 12 новых случаев коронавируса, за все время пандемии было выявлено 14 030 случаев коронавируса, 13 890 пациентов выздоровели.