Accessibility links

Все сайты РСЕ/РС
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Предыдущий Следующий
Live
Политика

Александр Черкасов: «Настоящая проблема – там, у жителей Киева, Харькова»

Александр Черкасов

ПРАГА---Сначала их объявили «иностранными агентами», затем одна из старейших правозащитных организаций России «Мемориал» была ликвидирована российскими судами. А 4 марта к ним, а также в офис «Гражданского содействия» пришли с обысками люди в черном – сотрудники ФСБ. В тот же день президент Франции Эммануэль Макрон позвонил председателю совета правозащитного центра «Мемориал» Александру Черкасову, чтобы выразить свою поддержку. «Эхо Кавказа» поговорило с Черкасовым о происходящем с ними и со страной.

Обыск в правозащитном центре «Мемориал» длился 14 часов – до двух часов ночи. Что искали силовики? В связи с чем они к вам пришли?

Все три обыска объединены тем, что они порождены делом Бахрома Хамроева – активиста, члена правозащитного центра «Мемориал», не сотрудника. Но это лишь повод

– Я должен уточнить: это был не один обыск, а три обыска в разных организациях, в разных офисах. Был обыск в помещении правозащитного центра «Мемориал» в Малом Каретном переулке, и он велся примерно 11 часов – это раз. Два – был обыск в помещении «Международного мемориала» на Каретном Ряду, и там он действительно длился 14 с лишком часов. Но три – был обыск в помещениях гуманитарной организации «Гражданское содействие» на Олимпийском проспекте, и там он длился несколько меньше. Все три обыска объединены тем, что они порождены делом Бахрома Хамроева – активиста, члена правозащитного центра «Мемориал», не сотрудника. Но это лишь повод.

Embed
Александр Черкасов: «Настоящая проблема – там, у жителей Киева, Харькова»
by Эхо Кавказа

No media source currently available

0:00 0:09:51 0:00
Скачать

А реальная причина в чем?

– Во-первых, искали документы, которые могли бы указать на связь Бахрома с этими организациями. Действительно, сколько-то лет назад он работал, но много лет уже не работает, но сейчас это потребовалось, поэтому искали, вскрывали сейфы, потрошили документы. Но главное, в офисах сняли жесткие диски со всех компьютеров, серверов, иных носителей информации. Это был такой третий заход в попытке получить полный контроль над помещениями и информацией, которая находится в этих помещениях.

Дело в том, что еще в октябре месяце такую попытку предпринимал Заяц – зачеркнуто – МВД, когда во время демонстрации фильма в помещениях «Мемориала» туда пришли вначале провокаторы, а потом, когда позвали полицию, явились полицейские и сказали: «Та-а-ак, это место происшествия. Мы его оцепляем и получаем полный доступ». Это удалось отразить.

Навесить обвинения, связанные с оправданием экстремизма и терроризма, пытались в ходе судебного процесса по ликвидации правозащитного центра «Мемориал»

Навесить обвинения, связанные с оправданием экстремизма и терроризма, пытались в ходе судебного процесса по ликвидации правозащитного центра «Мемориал». Это делал Волк, т.е. прокуратура. Прокуратура попыталась использовать какую-то совершенно левую экспертизу, которая в ходе судебного процесса превратилась в пыль, – никакого экстремизма и терроризма, никакого дела тогда не возникло. Это было в ноябре-декабре. Но вот теперь, в январе-феврале нами занялся Медведь, т.е. Федеральная служба безопасности, которая сначала задержала Бахрома Хамроева по административному делу. Разумеется, на время задержания его имущество, включая ключи, было в распоряжении Федеральной службы безопасности. Потому что, когда к Бахрому пришли с обыском, сотрудники Федеральной службы безопасности открыли дверь своими ключами, ну и что-то там нашли – что, мы не знаем. Бахром – активист, защитник мигрантов, такой узбекский Мохнаткин, если угодно. Его много раз били, травмировали, возбуждали дела, прекращали дела, но он не сотрудник «Мемориала». Когда-то он с нами сотрудничал, но последние уже несколько лет – нет. Однако его использовали как точку входа, и под этим предлогом вошли в помещение. Вошли очень серьезные люди.

Это была акция устрашения? Ваши сотрудники-«мемориаловцы» писали, что напоследок силовики оставили вам прощальные знаки на память: была повсюду нарисована буква Z – печально известная в эти дни. Что это было?

– Если это буква Z, то вспомним про «Зомби Апокалипсис». Это был римейк фильма «Люди в черном», потому что ОМОН – подразделения, работающие с ФСБ, были в черной форме, черных масках. Уилл Смит здесь и не ночевал. Три смены менялись в ходе обысков в помещениях «Международного мемориала», а сотрудники, которые внутри были, – это те же самые. Изъяли все носители информации, изъяли какие-то документы.

При должной фантазии можно нарисовать все, что угодно

Устрашение? Отчасти, да. Хотя как-то народ не очень пугается. Но это лишь первый ход для того, чтобы попытаться скомпрометировать «Мемориал», вновь обвинив его в оправдании экстремизма и терроризма, черт его знает, чего, – на основании той информации, которую они изъяли. Потому что при должной фантазии можно нарисовать все, что угодно: и то, что человек, в организации много лет не работающий, на самом деле ее сотрудник и т.д. и т.д.

– Вам лично, Александр, звонил президент Франции Эммануэль Макрон, чтобы выразить поддержку. Это исключительный случай. Что он вам сказал, если не секрет?

– Ну, во-первых, это не очень исключительный случай. Президент Франции Эммануэль Макрон пытался вмешиваться в разные тяжелые ситуации, связанные с политзаключенными, например. Он ходатайствовал об освобождении Олега Сенцова – получилось; об освобождении Юрия Дмитриева, он заступался за Оюба Титиева – Оюб Титиев на свободе. И сейчас, когда в «Мемориале» уже много часов шли обыски, Макрон поговорил с Владимиром Путиным. Ну, это было вполне естественным ходом, вполне естественным действием поговорить также с «мемориаловцами».

В тот же день, очень оперативно…

Спасибо огромное господину Макрону за поддержку. Ну, отчасти мы видим, что бывают разные президенты, в том числе и те, для которых свобода-равенство-братство – не пустой звук

– Разумеется. А когда еще? Это нормальная, естественная реакция человека. Я не уверен, что у нас есть решения возникшей проблемы – проблема тяжелая, но спасибо огромное господину Макрону за поддержку. Ну, отчасти мы видим, что бывают разные президенты, в том числе и те, для которых свобода-равенство-братство – не пустой звук.

А насчет испугать… Знаете, как-то пока не получается. Да, они нарисовали какую-то свою символику, эти персонажи. Да, сразу вспоминается фильм про «Зомби Апокалипсис», – ну что, и не такое бывало. Прорвемся.

– Знаете, все-таки обстоятельства исключительные, атмосфера сгущается. Уже закрыты или заблокированы практически все независимые средства массовой информации, в том числе, Радио Свобода, о приостановке работы в стране сообщили последние международные медиа-организации, такие как CNN, Bloomberg, другие, заблокирован Twitter, Facebook. В стране действует жесткая военная цензура: за попытку назвать войну войной, теперь можно загреметь в тюрьму на 15 лет. Вместе с тем, например, Алексей Навальный призвал выходить на улицу. Это призыв может быть сегодня, в этих условиях кем-то услышан? Кто-то рискнет сегодня выйти на антивоенный митинг в Москве или в других городах России?

Да, тьма сгущается, но сегодня 5 марта – день, когда однажды тьма вдруг начала редеть. Я не говорю, что China stocks – единственные союзники России, но все когда-то кончается

– Знаете, все последние дни люди выходили на улицы. Алексей Навальный находится в таких условиях, когда это его право – призывать других людей. И есть смелые люди, которые до сих пор не боятся выражать свое мнение. Другое дело, что, да, тьма сгущается, но сегодня 5 марта – день, когда однажды тьма вдруг начала редеть. Я не говорю, что China stocks – единственные союзники России, но все когда-то кончается. Даже одна из книг про Советский Союз, изданная в последние годы, называлась «Это было навсегда, пока не кончилось».

Украинские города продолжают обстреливать, там гибнут мирные люди. Вы видели и другую войну, и не одну, – чеченскую. Многие сейчас говорят, что такой сценарий возможен, как возмездие за ожесточенное сопротивление украинцев. Вы разделяете эти опасения?

– Знаете, я не очень большой политолог и не очень большой комментатор, но я действительно узнаю в этих развалинах, в этих убитых последствия того, что прошлые войны, прошлые преступления… Что прошлые войны не были названы войнами. Первая чеченская называлась «разоружением бандформирований и восстановлением конституционного порядка», Вторая чеченская – «контртеррористической операцией», война в Грузии была «операцией по принуждению к миру», и никогда это не называлось войной. Равно как и преступники, совершившие преступления на прошлых войнах, получали не наказания, а повышения. Так мы и пришли к этим дням – к этим позорным дням. И на самом деле, когда вы спрашиваете меня про наши московские проблемы, настоящая проблема – там, у жителей Киева, жителей Харькова, и мне остается пожелать им удачи.

Александр, мы видим настоящий исход из России, очень многие люди бегут, пока это еще возможно. Вы не опасаетесь за свою жизнь? В какой момент вы можете для себя допустить этот вариант?

– Знаете, сейчас у меня много дел. А так, просто если не закрывать глаза, людей рядом со мной убивают уже больше 30-ти лет, – так уж получилось, – и в этом нет никакой новости. В конце концов, никто не обещал жить вечно.

Вы сказали, что вы не политолог, тем не менее многое повидали на своем веку как правозащитник, как журналист. Скажите, что или кто может заставить Владимира Путина закончить эту войну с Украиной?

Нужно называть вещи своими именами: войну – войной, преступление – преступлением

– Повторю: я не очень способен в конструировании каких-то сценариев, это, пожалуйста, к Соловью. Я знаю другое, – что нужно называть вещи своими именами: войну – войной, преступление – преступлением, помогать беженцам, помогать арестованным, помогать задержанным. У нас есть очень простые дела, которые нужно делать здесь и сейчас. А что из этого и когда сработает – я не знаю.

Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG