Коронавирус в Абхазии: 42 новых случая заражения, 1 - летальный

За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 120 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 42 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 32 пациента. Состояние 6 человек оценивается как тяжелое, 26 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 23 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 10 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 5 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 15, состояние 3 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 6 пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице - 1 пациент.

В Сухумской инфекционной больницы умерла женщина 88 лет.

По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 52 404 человек. Зарегистрировано 658 летальных случаев. Выздоровели 47 004 человек.