Эрдоган призвал Путина подписать соглашение о прекращении огня в Украине

Украинская прокуратора инициирует процесс объявления Тины Канделаки в международный розыск. После этого при попытке пересечения границы других государств она будет задержана компетентными органами с целью экстрадиции в Украину. Об этом заявила Ирина Венедиктова, генеральный прокурор Украины, сообщает РБК-Украина.

Российской телеведущей вменяют распространение заведомо ложной информации, кремлевской пропаганды, которую она «проталкивает» через свои медийные каналы.

«Прокуроры, проанализировав контент телеграмм-канала, принадлежащего вам, крайне удивились - вы являетесь одним из ключевых «распространителей» идей и лозунгов кремлевской военной машины. Вы, Тинатин Гивиевна, вы. Разве это может быть правдой? Выясняется, может и является чистой правдой», - заявила генпрокурор.

К примеру, 24 февраля 2022 года Канделаки предложила своими поклонникам мысли такого содержания: «Государственность Украины очень быстро восстановится после того, как Зеленский и те депутаты одиозные Верховной Рады, политики Украины, которые за 8 лет не смогли Украину никак приблизить к гражданскому миру, покинут территорию страны. В Украину, думаю, вернется Янукович. Как раз операция началась, честно говоря, ровно 8 лет после Майдана прошло 14-го года».

«Подконтрольные власти СМИ в РФ намеренно вскармливают граждан дешевыми фейками, а вы, Тинатин Гивиевна, в этой информационной столовой стоите на раздаче протухших десертов», - обратилась Венедиктова к телеведущей.

Теперь процессуальный статус Канделаки в Украине - лицо, подозреваемое в совершении преступления.

«В ближайшие дни украинские прокуроры инициируют процесс объявления вас, Тинатин Гивиевна, в международный розыск. Согласно уже устоявшейся традиции, единственное, о чем я хочу вас попросить - найти хороших юристов и не обращаться за правовой помощью к тем, кто вас просит распространять лживую и вредоносную информацию. Они вам правду не скажут. А правда в том, что при попытке пересечения границы других государств, вы будете задержаны компетентными органами с целью экстрадиции в Украину», - добавила генеральный прокурор.

Для справки: Тина Канделаки - российская журналистка, телеведущая, продюсер, общественный деятель, заместитель генерального директора «Газпром-медиа» и управляющий директор «Газпром-медиа Развлекательное телевидение» (с сентября 2021), исполняющая обязанности директора телеканала ТНТ (с февраля 2022).