Арахамия: Я всегда гордился тем, что я грузин, сегодня мне по-настоящему стыдно

Лидер Фракции «Слуга Народа», член украинской делегации в переговорах с РФ Давид Арахамия обратился к грузинскому народу с призывом повлиять на правительство «Грузинской мечты», которое на фоне войны в Украине налаживает связи с российской стороной.

Выходец из Грузии, Арахамия подчеркнул, что сегодня ему стыдно за действия официального Тбилиси, пишет SOVA.

«Хочу обратиться к грузинскому народу. В первую очередь к грузинской власти. Сегодня стало известно, что Россия сняла экономические барьеры и санкции на грузинское молоко, вино и так далее для того, чтобы завоевать лояльность Грузии в войне с Украиной. Я всем грузинам хочу напомнить, что, когда Россия вероломно нападала на Грузию, Украина, сразу же, не считаясь со своими экономическими потерями, оказывала всю необходимую помощь. Дала вооружение, военных инструкторов для того, чтобы поддержать свой дружеский народ, свой братский народ. Вы считаете это нормальный ответ Грузии по отношению Украины, когда Россия напала теперь на Украину? Пожалуйста, грузинский народ, я в вас верю. Разберитесь со своей властью, решите этот вопрос, потому что такое предательство и нож в спину мы не хотели бы увидеть со стороны грузинского народа. Я всегда гордился тем, что я грузин, живу в Украине, нахожусь здесь при власти, а сегодня мне по-настоящему стыдно», - заявил Арахамия.

Напомним, ранее Россельхознадзор объявил о намерении ослабить давление на Грузию.

Заявлению предшествовали состоявшиеся 5 марта переговоры представителей Грузии и РФ, где Сергей Данкверт обсудил с начальником национального Агентства продовольствия Министерства сельского хозяйства Грузии Зурабом Чекурашвили поставки молочной продукции с 15 предприятий Грузии.

Напомним также, на прошлой неделе Владимир Зеленский отозвал посла Украины из Тбилиси, причиной назвав позицию властей в отношении санкций против РФ.