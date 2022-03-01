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Украина отзывает посла из Грузии для консультаций – Зеленский
Украина отзывает из Грузии посла Игоря Долгова для консультаций. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«За препятствия для добровольцев, которые хотят нам помочь, за неморальную позицию по отношению к санкциям», – сказал украинский лидер в видеообращении.
По словам Зеленского, Украина также отзывает посла для консультаций из Кыргызстана – из-за оправдания этой страной агрессии против Украины.
Зеленский говорит, что украинские дипломаты сейчас «реализуют справедливые и абсолютно необходимые решения по отношению к тем странам, которые предали свое слово и международное право».
Отметим, что Грузия отозвала своего посла из Киева в мае 2020 года. Это произошло после назначение Михаила Саакашвили на должность главы исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины. Посол Грузии вернулся в Киев в апреле 2021 года.
После начала российского вторжения в Украину грузинский премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия, учитывая национальные интересы страны и интересы народа, не планирует присоединяться к экономическим и финансовым санкциям Запада против России. Из-за этой позиции тысячи собравшихся в центре Тбилиси потребовали его отставки.
Накануне порядка 30 грузинских добровольцев не смогли вылететь из Тбилиси, чтобы присоединиться к рядам украинской армии. Лидер антиоккупационного движения Давид Кацарава рассказал телеканалу Formula, что правительство Грузии не выдало разрешение на посадку самолета, которым добровольцы должны были лететь в Украину.
Другие новости дня
Саакашвили требует перевода в Украину: «Меня там ждут»
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили призывал власти перевести его в Украину, учитывая сложную ситуацию и продолжающиеся боевые действия в стране его гражданства. Соответствующее заявление Саакашвили сделал сегодня на заседании по делу о растрате госсредств в Тбилисском городском суде, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Киев однажды уже обращался к грузинским властям. Я являюсь председателем национального совета реформ, мой кабинет находится прямо напротив кабинета Зеленского. В этот особо опасный период меня там ждут. Я должен быть в Украине, в стране моего гражданства, и я должен быть вместе с моим главнокомандующим. Имейте мужество поверить европейским президентам, которые говорят вам своевременно отпустить Саакашвили туда. Так лучше для дела и для будущей репутации Грузии», – заявил Саакашвили.
Как сообщалось ранее, 21 февраля Саакашвили объявил голодовку в связи с тем, что в тюрьме он не получает необходимую медицинскую помощь.
Минобороны РФ предложило присвоить статус ветеранов участникам вторжения в Украину
Российское Министерство обороны предложило присвоить статус ветеранов боевых действий участникам вторжения в Украину. Законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Он может затронуть до 150 тысяч человек.
Документ вносит поправки в закон "О ветеранах". Он расширяет статус ветеранов боевых действий на участников "специальной военной операции на территории Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года".
Ветеранам и инвалидам боевых действий по закону полагаются пенсии, денежные выплаты, предоставление жилья нуждающимся, оплата услуг ЖКХ, медицинская помощь и другие льготы, например, бесплатное протезирование. Перед началом вторжения в Украину, по оценке западных разведок, Москва скопила у границы до 150 тысяч военных — все они могут получить новые льготы.
- Сейчас в закон включены все войны и боевые действия с участием России и СССР, начиная с Гражданской войны 1918-1922 годов. В том числе в список входят боевые действия в Афганистане с 1978 года по 1989 год, Первая Чеченская война, операция в Сирии.
COVID-19 в Грузии: 6847 новых случаев, 36 пациентов скончались
За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 36 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 16 199.
За сутки в стране выявили 6847 новых случаев коронавируса. Накануне провели 37 226 тестов: PCR-тестов – 12 013, экспресс–тестов на антиген – 25 213.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки доля положительных тестов на коронавирус составила 18,39%, за последние 14 дней составляет 25,18%, за неделю – 20,73%.
Выздоровели еще 9003 пациента. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 1 612 319, выздоровевших – 1 513 164.
За сутки вакцинированы от коронавируса 3410 человек, всего в Грузии использовано вакцин – 2 820 546.
Экс-министр обороны Грузии Бачо Ахалая покинул тюрьму
Экс-министр обороны Грузии Бачо Ахалая вышел на свободу после почти десяти лет тюрьмы.
Сегодня у пенитенциарного учреждения №12 в Рустави Ахалая встречали члены его семьи, близкие и сторонники. В числе последних был Ника Мелия, лидер партии «Единое национальное движение», при власти которой Ахалая был членом правительства. Мелия отметил, что считает своей «гражданской, человеческой и политической обязанностью» находиться здесь, пишет агентство «Новости-Грузия».
Сам Ахалая сообщил, что не собирается возвращаться в политику. Телеканал «Пирвели» передает, что в ближайшее время Ахалая планирует покинуть Грузию.
«Заниматься политикой я действительно не планирую, это не мое дело», — заявил Ахалая отвечая на вопрос журналистов о планах на будущее.
Бачо Ахалая – высокопоставленный чиновник в правительстве третьего президента Михаила Саакашвили. Его задержали в ноябре 2012 года, через месяц после парламентских выборов и прихода к власти в стране партии «Грузинская мечта».
Экс-министр был оправдан по двум уголовным делам – об организации бесчеловечного обращения со спецназовцами, а также о пытках, незаконном лишении свободы и превышении служебных полномочий в отношении военных.
Виновным Ахалая был признан в бесчеловечном обращении с заключенными во время подавления «тюремного бунта» в 2006 году, но Михаил Саакашвили, который до осени 2013 года был президентом Грузии, помиловал его.
По делу о «навтлугской спецоперации» 2006 года, во время которой были убиты три человека, Ахалая в 2014 году присудили 7 лет и 6 месяцев тюрьмы.
В 2018 году Ахалая был признан виновным в организации пыток обвиняемого в шпионаже полковника Серго Тетрадзе и приговорен к 9 годам лишения свободы.
Ахалая не засчитали избранный ему в виде меры пресечения период содержания под стражей до помилования и отсчет девятилетнего срока заключения был начат с момента вынесения приговора.
Зурабишвили из Парижа заявила о новых перспективах Украины, Грузии и Молдовы
Президент Грузии Саломе Зурабишвили провела встречу со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, после которой заявила о «новом окне» возможностей для Украины, Грузии и Молдовы.
«Сегодня открывается новое окно, через которое европейцы готовы иначе смотреть на будущее Украины, Грузии и Молдовы. Мы должны стоять здесь, и поэтому мы здесь. Я хочу, чтобы все помнили, что Грузия, как и Украина являются теми странами, которые завтра будут частью Европы», – сказала Зурабишвили в видеообращении из Парижа.
Она добавила, что от Грузии «никто не ждет мер, которые поставят страну в опасность», а единственной целью ее визита во Францию является демонстрация солидарности с Украиной, пишет агентство «Новости-Грузия».
«В то время, когда вся Европа едина, мы тоже должны стать частью этого единства», – подчеркнула она.
Елисейский дворец не распространил информацию об итогах встречи. Сам Макрон прокомментировал переговоры в Twitter.
«Грузия и Молдова – страны-соседи нашего Союза, они наши партнеры и друзья. Сегодня утром я подтвердил их президентам нашу решимость поддерживать их против любых попыток напряженности и дестабилизации. Солидарность перед лицом кризиса», – написал он.
Из Парижа Зурабишвили отправится в Брюссель, куда ранее ее пригласил глава Евросовета Шарль Мишель. Одновременно сегодня стало известно, что Молдову и Грузию в ближайшее время посетит Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
28 февраля, на фоне продолжающейся военной операции России, президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление его страны в Евросоюз. Документ адресован главам Евросовета, Европарламента, а также президенту Франции, председательствующей в ЕС.
В правительстве Грузии неоднократно заявляли, что планируют подать заявку на полноправное членство в ЕС в 2024 году.
США обеспокоены колонной РФ у Киева, которая растянулась на 64 км – CNN
Администрация президента США внимательно следит за российским военным конвоем, который, согласно новым спутниковым снимкам, опубликованным Maxar, достиг окраин Киева и имеет длину в более чем 64 км, сообщает CNN.
Отмечается, что несколько чиновников заявили медиа, что их беспокоит не только размер колонны, но и рост насилия, жертв среди гражданского населения и неизбирательных убийств в последние дни.
Чиновники, которые были удивлены ожесточенным сопротивлением Украины, когда Россия вторглась, теперь опасаются, что ситуация становится для Киева «намного более сложной», пишет НВ.
Джо Байден заявил, что не видит причин бояться ядерной атаки России
Президент США Джо Байден заявил, что не видит причины для беспокойства американских граждан по поводу ядерной войны на фоне вторжения России в Украину. На соответсвующий вопрос, который Байдену задали после его выступления в Белом доме, он ответил короткое "нет", сообщает The Hill.
США также заявили, что не планируют изменять уровень ядерной боеготовности после того как в воскресенье, 27 февраля, Россия привела свои силы ядерного сдерживания в состояние повышенной готовности, сообщает Reuters.
"Мы не изменили наши собственные предупреждения, и мы не изменили нашу собственную оценку в этом вопросе. Но мы также должны трезво оценить то, как он (Владимир Путин - прим. редакции) использует угрозы", — заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в интервью MSNBC.
США расценивают действия Владмира Путина как попытку оправдать дальнейшую агрессию в отношении Украины.
"Ядерную войну нельзя выиграть, и она никогда не должна вестись. Мы считаем, что провокационная риторика в отношении ядерного оружия опасна и увеличивает риск просчёта. Её следует избегать, и мы не будем манипулировать этим вопросом", – заявили в Белом доме.
- Президент Джо Байден в понедельник, 28 февраля, провёл телефонные переговоры с союзниками и партнерами США, обсуждая необходимость предотвратить ядерную угрозу любой ценой. К призыву Байдена присоединились лидеры Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Польши, Румынии и Великобритании, а также глава НАТО и высокопоставленные чиновники из Европейского Союза.
- Министерство обороны России ранее заявило, что его ракетно-ядерные силы, а также Северный и Тихоокеанский флоты поставлены на усиленное боевое дежурство, сообщило информационное агентство "Интерфакс".
Суд в Гааге намерен расследовать преступления армии России в Украине
Прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан заявил, что откроет расследование возможных военных преступлений и преступлений против человечности в Украине. Хан, британский юрист, добавил, что отдал указание своей команде исследовать возможности для сбора свидетельств.
Ранее Литва призвала суд в Гааге начать расследование возможных военных преступлений России и Беларуси в Украине. Премьер-министр страны Ингрида Шимоните заявила: "То, что делает Путин – убийство и ничто другое, и я надеюсь, что он будет в Гааге".
Растет количество свидетельств, указывающих на использование Россией кассетных боеприпасов, в частности, при бомбардировке жилых районов Харькова.
В Абхазии за два дня от коронавируса скончались три пациента
За прошедшие два дня тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 474 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 196 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 45 пациентов. Состояние 13 человек оценивается как тяжелое, 30 пациентов – средней степени тяжести.
- В Гудаутской ЦРБ за три дня скончались три пациента: мужчина 66 лет и женщины 83 и 62 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 33 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 12 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 17 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 28, состояние 6 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 7 пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице - 3 пациента.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 51 901 человек. Зарегистрировано 651 летальный случай. Выздоровели 45 433 человека.
ПЦР-тестирование на коронавирус перестало быть бесплатным в Грузии с 1 марта
С 1 марта ПЦР-тестирование на коронавирус граждан Грузии больше не будет финансироваться в рамках госпрограммы. Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны.
«1 марта ПЦР-тестирование больше не будет финансироваться в рамках госпрограммы, однако продолжится программа экспресс-тестирования», - проинформировали в Минздраве.
Как пояснили в ведомстве, условия программы тестирования на коронавирус пересмотрели «с учетом текущей эпидемиологической ситуации». В частности, доминирующим остается омикрон-штамм, вызывающий достаточно легкое течение болезни. Одновременно пиковый период заболеваемости уже пройден. Также в Минздраве указывают, что уменьшилось число госпитализаций, и в большинстве случаев заболевание у пациентов протекает легко либо бессимптомно.
Лица с симптомами COVID-19, экспресс-тест которых отрицательный, должны оставаться в изоляции не менее пяти дней. План последующего наблюдения должен быть разработан в соответствии с симптомами и клиническим состоянием. ПЦР-тестирование продолжится только в стратегических учреждениях, однако будет применяться по мере необходимости.
Как сообщает агентство «Новости-Грузия», до сих пор для тестирования граждане должны были обращаться в медицинские учреждения, участвующие в государственной программе. Там им бесплатно делали экспресс-тест. Что касается ПЦР-тестов, то они проводились бесплатно только после соответствующей рекомендации семейного врача.
Евросоюз ввел санкции против «медийных лиц» Кремля и бизнесменов
Европейский союз ввел персональные санкции против 26 «медийный лиц» и бизнесменов близких к Кремлю из-за войны в Украине. Об этом сообщается на сайте организации.
Из журналистов в список попали телеведущие Аркадий Мамонтов, Тигран Кеосаян, Ольга Скабеева, главный редактор издания Regnum Модест Колеров, сотрудник НТВ Роман Бабаян и сотрудник RT Антон Красовский.
Ограничения ЕС также коснутся писателя Захара Прилепина и виолончелиста Сергея Ролдугина, известного как друга Путина.
В «черный список» попали представители бизнеса: Геннадий Тимченко, глава «Роснефти» Игорь Сечин, глава «Транснефти» Николай Токарев, основатель USM Holdings Алишер Усманов, владелец «Северстали» Алексей Мордашов, председатель совета директоров аэропорта «Шереметьево» Александр Пономаренко.
Из банковского сектора – председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен, совладелец Альфа-банка Михаил Фридман, глава Промсвязьбанка Петр Фрадков.
Санкции также коснутся военных: первого заместителя командующего Черноморским флотом Сергея Пинчука, заместителя командующего войсками Южного военного округа Алексея Авдеева, заместителя командующего войсками Южного военного округа Рустама Мурадова и командующего 8-й гвардейской общевойсковой армией Южного военного округа Андрея Сычева.
Из чиновников в санкционный список попали пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, министр транспорта Виталий Савельев и первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.
Их активы на территории Европейского союза будут заморожены, въезд в государства-члены будет запрещен.
Кроме того вечером 28 февраля США объявили 12 российских дипломатов при ООН персонами нон-грата. Они должны покинуть страну до 7 марта, сообщает посол России при ООН Василий Небензя.
- Ранее Европейский союз уже вводил санкции против различных секторов экономики России в связи с войной в Украине. Ограничительные меры ввели также США и Великобритания. Санкции в том числе коснулись ЦБ и отдельных российских банков. Часть из них будет отключена от системы международных переводов SWIFT.
- В качестве ограничительных мер Европейский союз также закрыл воздушное пространство над своими странами для российских самолетов.
- США ввели персональные санкции против Владимир Путин, глава МИД России Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу и главы Генштаба Валерия Герасимова.
Президент Грузии встретилась с Макроном и поговорила с испанским премьером
Президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила в Twitter о встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
«У меня был очень интересный разговор с президентом Эмманюэлем Макроном по всем стоящим перед нами вопросам», - отметила Зурабишвили.
Как сообщает SOVA, также на странице главы государства появилось сообщение о переговорах с испанским премьер-министром.
«Состоялся прямой и честный разговор с премьер-министром Испании Педро Санчесом. Российская агрессия для всех нас является поводом для беспокойства. Европейское единство необходимо для поддержки Украины. Эта поддержка должна быть распространена на Грузию и Молдову», -написала президент.
Министр обороны Болгарии Стефан Янев отправлен в отставку
На внеочередном заседании правительства Болгарии Совет министров отправил в отставку, министра обороны Стефана Янева. Это было сделано по представлению премьера Кирила Петкова. Одновременно правительство проголосовало за размещение в Болгарии войск других стран НАТО.
Именно против этого Янев, известный своими симпатиями к Болгарской социалистической партии – наследнице коммунистов, выступил в январе, когда Москва потребовала вывода всех войск альянса из стран-членов НАТО по состоянию на 1997 год. Тогда он предложил обеспечивать защиту страны национальными вооруженными силами, что вызвало шквал критики в его адрес со стороны проевропейских политиков и общественности в Болгарии. Затем Янев предложил не называть вторжение российских войск в Украину войной, поскольку этого термина избегает сам Путин. Министр обороны не может использовать слово «операция» вместо слова «война», заявил глава кабинета. «Операцию» нельзя назвать операцией, когда тысячи солдат с одной и другой стороны уже убиты, подчеркнул Петков.
Завтра Народному собранию будет предложена кандидатура нового главы военного ведомства. Им должен стать 61-летний Тодор Тагарев, который исполнял эту должность в 2013 году в составе временного правительства Марина Райкова. Тагарев работал также директором управления оборонного планирования и политики вооружений в министерстве обороны и директором Института обороны. В интервью TV Evropa Тагарев заявил 27 февраля: «Россия нарушает Женевские конвенции. Бомбардировки гражданских районов, переодевание российских солдат в форму украинской армии и другие действия России являются военными преступлениями».
Болгарское правительство приняло решение направить в Украину гуманитарную и военно-логистическую помощь «на уровне ЕС и НАТО», сообщает его пресс-служба.
- Как заявил президент Болгарии Румен Радев, нужны солидарные, энергичные и комплексные действия, чтобы как можно скорее положить конец этой безумной агрессии. Каждый день этой войны - поражение и для Украины, и для России. Мир не достигается агрессией и попранием суверенитета. В связи с этим президенты стран Восточной Европы выступили с общим призывом к ЕС дать Украине ускоренную европейскую перспективу, предоставив статус страны-кандидата для переговоров о членстве.
Шмыгаль: Грузинские добровольцы ожидают в аэропорту разрешения на вылет в Украину
«Группа грузинских добровольцев ожидает разрешения на вылет в Украину для помощи в отражении российской агрессии», - сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«Храбрые грузинские братья ждут в аэропорту, чтобы вылететь на помощь Украине. Надеюсь, Ираклий Гарибашвили (премьер-министр Грузии) проявит мужество и даст разрешение на вылет. Этого ждет Украина! Этого ждет Европа!», - написал Шмыгаль в Twitter в понедельник вечером.
Порядка 30-ти грузинских добровольцев ждут в Международном аэропорту Тбилиси разрешения на вылет в Украину. Они намерены присоединиться к рядам украинской армии, чтобы помочь в отражении российской агрессии.
Ранее сегодня один из добровольцев, лидер антиоккупационного движения Давид Кацарава рассказал телеканалу Formula, что правительство Грузии не выдало разрешение на посадку самолета, которым добровольцы должны были лететь в Украину.
«Я услышал, что наше правительство заблокировало посадку украинского борта, который должен был забрать добровольцев в Украину. Это постыдное поведение. Это спонсируемое правительством, предательское и коллаборационистское решение», - сказал Кацарава.
Участники переговоров по Украине договорились о втором раунде
По итогам переговоров украинской и российской делегаций по ситуации вокруг Украины объявлено, что они могут продолжится в ближайшие дни.
BELTA со ссылкой на главу Офиса президента Украины Михаила Подоляка передало, что «стороны уезжают для консультаций в столицы». Также, по информации украинского представителя, на встрече был определен ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения.
В сообщении Офиса президента Украины Владимира Зеленского ранее говорилось, что ключевой вопрос переговоров – немедленное прекращение огня и вывод российских войск с территории Украины.
Руководитель российской делегации на переговорах Владимир Мединский заявил после обсуждения, продолжавшегося в понедельник около пяти часов, что были «найдены некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции».
Другой член делегации РФ, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в эфире телеканала «Россия-24» также сказал, что на встрече был определен «ряд важных пунктов, по которым может быть достигнут прогресс».
Встреча 28 февраля проходила в Беларуси, под Гомелем. Следующий раунд состоится на польско-болеррусской границе, пишет «РБК-Украина».
Обсуждение проходило на пятый день российских обстрелов и бомбардировок украинской территории в разных частях на востоке, на севере и на юге страны. В понедельник украинские власти заявили о массированных артиллерийских и ракетных ударах по Харькову и Чернигову, где, по их сведениям, есть десятки погиших и множество раненых.
Владимир Зеленский подписал заявку на членство в ЕС
Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство в Евросоюзе. Об этом украинские СМИ сообщают со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Украины Андрея Сибигу.
Информацию украинским СМИ подтверждает и пресс-служба партии «Слуга народа».
«Только что президент Украины В.Зеленский подписал исторический документ – заявку на членство Украины в Европейском Союзе. Вместе с главой Верховной Рады Украины Стефанчуком и премьер-министром страны Шмыгалем подписано также Совместное заявление. Документы уже на пути в Брюссель», - написал представитель офиса президента.
Великобритания введет еще один пакет санкций против России
Власти Великобритании объявили об очередных ограничениях в отношении российских финансовых учреждений. Целью нового пакета санкций названо отключение России от международной финансовой системы (SWIFT).
Санкции будут введены против ЦБ России в «ответ на вторжение на Украину». Мера направлена на «предотвращение использования резервов для снижения ущерба от санкций», введенных Лондоном и его союзниками, отметили в правительстве королевства.
Кроме того, будут заморожены активы ВТБ, Совкомбанка и Внешэкономбанк. Предполагается, что им также откажут в доступе к платежам в фунтах стерлингов и клиринговым расчетам. Готовятся санкции и против Сбера.
Недвижимость и яхты российских олигархов могут быть в скором времени арестованы. Глава Минтранса Великобритании попросил порты не предоставлять доступ никаким судам под российским флагом.
Экспорт микроэлектроники и навигационного оборудования в РФ вскоре будет запрещен.
Гражданам Великобритании не рекомендуется совершать поездки в Россию из-за проблем с авиасообщением и волатильностью экономики.
Власти королевства также готовят новый пакет санкций против Белоруссии, ЛНР и ДНР.
Бизнесмен Олег Тиньков выступил против войны в Украине
Основатель и председатель совета директоров банка «Тинькофф» Олег Тиньков выступил против вторжения российских войск в Украину, назвав гибель людей «немыслимой и недопустимой». Бизнесмен заявил, что «государства должны тратить деньги на лечение людей, на исследования победы над раком, а не на войну».
Тиньков напомнил, что сам недавно боролся с лейкемией (банкир открыто заявил о болезни в марте 2020 года). Теперь фонд его семьи, по словам Тинькова, помогает людям, столкнувшимся с этим заболеванием - закупает оборудование, обучает медсестер и участвует в строительстве трансплантационные центры. «Я на себе, дважды почти оказавшись по ту сторону жизни, за последние 2 года, убедился, как хрупка жизнь! И она у нас единственная!...Мы против этой войны!», - написал бизнесмен в Инстаграме.
Утром 24 февраля по решению президента Владимира Путина российские войска вторглись на территорию Украины, назвав это «специальной военной операцией». На фоне вторжения США, ЕС и еще ряд стран ввели несколько пакетов жестких экономических санкций, в том числе, против крупнейших российских банков (Альфа-Банка, ВЭБ, ВТБ, Промсвязьбанка, «Открытия», Россельхозбанка, МКБ, Совкомбанка, нескольких кредитных организаций, работающих в аннексированном Крыму), а также ЦБ.
В отношении банка «Тинькофф» санкции введены не были, однако его клиенты сообщали, что их карты с перебоями работали в банкоматах ряда стран (в том числе, Индии и Польше), а также отмечали сбои при онлайн-транзакциях (они наблюдались и в России). Банк при этом прислал клиентам рассылку о том, что организация работает в штатном режиме, и средства клиентов в безопасности, пишет «Север.Реалии».
В понедельник также появились сведения, что миллиардер Роман Абрамович, гражданин России и Израиля, проводит консультации, касающиеся возможности перемирия между Россией и Украиной. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на представителя Абрамовича. Аналогичная информация появилась в израильской газете Jerusalem Post.
Украинский режиссер и продюсер Александр Роднянский сообщил Би-би-си, ссылаясь на свои контакты с окружением президента Владимира Зеленского, что Абрамович откликнулся на просьбы неназванных представителей Украины использовать свое возможное влияние в Москве, но «при всей признательности за это, трудно сказать, будут ли успешны его усилия».
По неподтвержденным данным, Абрамович находится сейчас в Минске.
Один из самых богатых людей России известен давними связями с Владимиром Путиным, при этом неясно, насколько эти связи близки сейчас. 55-летний Абрамович также широко известен как владелец лондонского футбольного клуба «Челси». На днях, после начала российского вторжения в Украину, он передал клуб по доверенности в управление существующего при «Челси» благотворительного фонда.
Итоги проверки «Теласи» – компания оштрафована, абонентам возвращают деньги
Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения (GNERC) выявила нарушения в работе электрораспределительной компании «Теласи» и оштрафовала ее на 75 тысяч лари (более 21 тысяч долларов), пишет агентство «Новости-Грузия2.
Сегодня GNERC представил итоги проверки компаний «Теласи» и «Телмико», начавшейся месяц назад из-за жалоб жителей Тбилиси на завышенные счета. Комиссия подтвердила, что «Теласи» допустил недочеты при переходе на новую систему снятия показаний счетчиков в декабре прошлого года. Это привело к тому, что счета за электроэнергию неправильно начислялись в декабре 2021 года и в январе 2022 года.
В результате корректировки, абонентам в сумме вернули 569 605 лари (более 183,7 тысяч долларов).
«Процесс корректировки не завершен, и возвращение средств на абонентские карты граждан продолжается. Проверочной группой дополнительно идентифицированы 8 254 абонентов, при снятии показаний счетчиков которых были выявлены недостатки», - сказано в заявлении.
АО «Теласи» является одной из крупнейших сетевых компаний Грузии, которое осуществляет распределение и сбыт электроэнергии в Тбилиси. Компания является поставщиком электроэнергии более чем для 600 тыс. потребителей. В августе 2003 года «Теласи» вошло в состав Группы «Интер РАО». В собственности Группы «Интер РАО» находится 75% акций, а около 25% акций находится в собственности ООО «Бест энерджи групп».
МОК рекомендовал не допускать до соревнований россиян и белоруссов
Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не разрешать выступать в соревнованиях российским и белорусским спортсменам, сообщила в понедельник пресс-служба МОК.
О мере объявлено вслед за российским вооруженным вторжением в Украину. Reuters также отмечает, что в пятницу в Пекине стартуют Паралимпийские зимние игры.
Целью рекомендации в МОК назвали «защиту целостности глобальных спортивных соревнований и безопасности всех участников».
В комитете отметили, что если выполнить рекомендацию по организационным или юридическим причинам окажется нереалистичным в кратчайшие сроки, то МОК призывает международные спортивные федерации и организаторов состязаний по всему миру сделать все возможное, чтобы ни один спортсмен или чиновник из России или Беларуси не был допущен к участию под своими флагами.
«Граждане России или Беларуси…должны восприниматься только как нейтральные спортсмены или нейтральные команды. Не допускается использование национальных символов, цветов, флагов или гимнов», - подчеркивается в заявлении Международного олимпийского комитета.
Также объявлено о лишении Олимпийских орденов президента России Владимира Путина, вице-премьера Дмитрия Чернышенко и замглавы администрации президента Дмитрия Козака. Решение принято на основе «исключительных обстоятельств и с учетом крайне серьезных нарушений олимпийского перемирия и других нарушений Олимпийской хартии правительство России в прошлом», сообщили в МОК.
В ВМС Украины сообщили, что украинские военные с острова Змеиный живы и находятся в российском плену
Военно-морские силы Украины сообщили, что украинские военнослужащие с острова Змеиный живы и находятся в российском плену. Об этом пишет Настоящее время.
"Мы очень рады узнать о том, что наши собратья живы и с ними все хорошо", – говорится в сообщении пресс-службы в фейсбуке.
24 февраля Государственная пограничная служба Украины сообщила, что утром к острову Змеиный подошли две "нераспознанные цели". От находившихся на острове военнослужащих Измаильского пограничного отряда потребовали сдаться, заявила погранслужба и выложила соответствующую аудиозапись.
Позже ведомство опубликовало информацию, что связь с пограничниками и украинскими военными на острове Змеином была потеряна. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что на острове в результате ракетно-артиллерийского удара погибли 13 украинских пограничников. Перед этим им предлагали сдаться, но все они отказались, рассказал Геращенко и выложил аудиозапись.
"Я русский военный корабль. Предлагаю сложить оружие и сдаться во избежание кровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбово-штурмовой удар", – слышно на записи.
После этого следует ответ: "Русский военный корабль, иди на ***!" Российская сторона никак не комментировала данную аудиозапись.
Прямая трансляция Настоящего Времени о пятом дне вторжения России в Украину:
Президент Украины Владимир Зеленский утром 25 февраля заявил, что на Змеином погибли все защищавшие его пограничники. "На нашем острове Змеиный, защищая его до последнего, все ребята-пограничники геройски погибли. Но не уступили. Всем им будет присвоено звание Героя Украины посмертно. Вечная память тем, кто отдал жизнь за Украину", – сообщил он.
Представитель Минобороны России после этого заявил, что "в районе острова Змеиный сложили оружие и добровольно сдались подразделению российских Вооруженных Сил 82 украинских военнослужащих".
Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в тот же день говорил, что остров Змеиный находится под контролем Украины. "Два неизвестных корабля подошли к острову Змеиный, обстреляли пирс. Потребовали от украинских пограничников сдаться, но не определили сроки. После чего отошли от острова. По состоянию на сейчас остров Змеиный наш", – заявил он.
26 февраля заместитель командующего Черноморским флотом по материально-техническому обеспечению Михаил Ясников заявил, что "в Севастополь на спасательном буксире "Шахтер" доставлена группа военнослужащих Украины с острова Змеиный в количестве 82 человек, которые сложили оружие и приняли решение возвратиться к своим семьям". Он сказал, что после прохождения юридических процедур и согласования с украинской стороной военнослужащие ВСУ будут направлены домой в Украину на автобусах.
В ВМС Украины 28 февраля заявили, что "российская пропаганда пытается раскрутить "новость" о том, что якобы власти Украины "забыли" и "похоронили" своих подчиненных". При этом, как сказано в пресс-релизе, морские пехотинцы дважды отразили нападение со стороны российских военных.
По данным украинских военных, на острове была полностью разрушена инфраструктура: маяк, вышки, антенны и так далее, поэтому связь со Змеиным была прервана. "Многократные попытки связаться с личным составом и узнать его судьбу были тщетны. А постоянные обстрелы со стороны боевых кораблей и авиации РФ не позволили доставить подмогу за морскими пехотинцами", – говорится в сообщении.
26 февраля, получив информацию, что на Змеином могут быть погибшие и раненые, на остров направили гражданское судно МПРС "Сапфир" для помощи пострадавшим. Вместе с экипажем согласились выйти отцы Василий Вирозуб, Александр Чоков и их помощники, но их захватили россияне. Незаконный захват гражданского судна-некомбатанта, не осуществлявшего никакой военной задачи, является нарушением правил и обычаев войны, международного гуманитарного права, отмечают в ВМС Украины.
Владимир Путин назвал западные страны «империей лжи»
Западные страны, пытающиеся реализовать санкции против России, – это «империя лжи», заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросам экономики.«Я пригласил вас для того, чтобы поговорить о вопросах, связанных с экономикой, с финансами. Мы с [премьер-министром] Михаилом Владимировичем [Мишустиным] обсуждали эту тему, имея в виду, конечно, те санкции, которые сейчас так называемое западное сообщество, эта империя лжи пытается реализовать в отношении нашей страны», – сказал Путин.
- Российское вторжение в Украину продолжается пятый день. На севере, востоке и юге страны идут бои между российской армией и Вооруженными силами Украины. 28 февраля начались обстрелы Харькова, сообщается о погибших и раненых мирных жителях.
- США, ЕС, Великобритания и многие другие страны мира вводят всё новые и новые экономические санкции против Москвы. Страны Европейского союза поставят Украине истребители. Владимир Путин приказал перевести ядерные силы России в особый режим дежурства.
- На границе Украины и Беларуси начались мирные переговоры между делегациями РФ и Украины.
- Курс рубля из-за международных санкций стал стремительно снижаться, несмотря на попытки ЦБ остановить падение.
«Аэрофлот» объявил об отмене ещё ряда международных рейсов
"Аэрофлот" сообщил в понедельник об отмене до 2 марта всех рейсов в США, Доминиканскую Республику, Мексику и на Кубу.
Решение в компании объяснили "закрытием воздушного пространства Канады".
Отмена коснётся рейсов в Вашингтон, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Майями, Гавану, Варадеро и Пунта-Кану, отмечают российские агентства.
Министр транспорта Канады Омар Альхабра объявил о запрете для российских самолётов пролетать над территорией страны в воскресенье, вслед за аналогичными решениями многих других стран. "Мы привлечём Россию к ответственности за неспровоцированную атаку Украины", - написал Альхамбра в своём микроблоге в твиттере.
Позднее транспортное управление Канады заявило об одном случае нарушения запрета на пролёты - рейсом "Аэрофлота", который следовал в Москву из Майями. Власти проводят проверку как в отношении российского перевозчика, так и местной службы Nav Canada по контролю за движением.
Канада поддержала решение США о введении новых, более жёстких санкций против Москвы, которые на этот раз затронули российского президента Владимира Путина, главу МИД Сергея Лаврова и ряд других высших чиновников. Оттава также присоединилась к группе западных стран, одобривших исключение нескольких российских банков из международной системы обмена платёжными сообщениями SWIFT.
В воскресенье глава Еврокомиссии Урсула фонд дер Ляйен объявила о решении ЕС закрыть воздушное пространство стран-членов блока для всех российских самолётов, включая частные – в ответ на российское вторжение в Украину.
Небо для "Аэрофлота" ранее закрыла Великобритания.
Поздно вечером 27 февраля российский перевозчик сообщил, что приостанавливает c 28 февраля рейсы в Европу – из-за ограничения воздушного пространства европейскими властями.
США ввели санкции против Банка России, ФНБ и РФПИ
Соединённые Штаты ввели санкции против Банка России, российского Министерства финансов и Фонда национального благосостояния, а также Российского фонда прямых инвестиций, его управляющей компании и его главы Кирилла Дмитриева - в связи с российским вооружённым вторжением в Украину. Обновлённый санкционный список опубликован на сайте министерства финансов США.
Центробанк и ФНБ России из за санкций лишатся доступа к активам в США или номинированным в долларах. Из-под санкций выведены некоторые транзакции, связанные с поставками энергоносителей.
Ранее подобные меры против российского Центробанка ввели также страны Евросоюза. В долларах и евро, по оценкам, номинированы около половины валютных резервов Банка России (они составляли на 25 февраля около 500 млрд долларов). Курс рубля на торгах на Московской бирже в понедельник упал ниже 100 рублей за доллар.
В понедельник Путин провёл совещание с руководителями экономических ведомств и Центробанка. В своём вступительном слове он назвал Запад "империей лжи" - как и в обращении о начале военной операции против Украины. О принятых на совещании решениях пока не сообщается. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что российская Система передачи финансовых сообщений сможет заменить международную систему SWIFT, от которой в ближайшее время будет отключён ряд российских банков. Также она признала, что санкции против Банка России ограничили его возможности проводить валютные интеревенции для поддержания курса рубля.
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