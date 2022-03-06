Роскомнадзор заблокировал сайт Радио «Эхо Кавказа» на территории России

Федеральная служба РФ по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) заблокировала сайт «Эха Кавказа» www.ekhokavkaza.com на территории России. Ограничение введено по решению Генпрокуратуры РФ от 24 февраля.

Отметим, что «Эхо Кавказа» не получало официального оповещения о блокировке – накануне поступило лишь предварительное уведомление об ограничении в России доступа к сайту.

Роскомнадзор сообщил, что если редакция удалит «противоправную информацию», то она должна направить уведомление об этом в Федеральную службу для проведения проверки и возобновления доступа при подтверждении факта удаления. При этом в письме не было указано, какую информацию требуется удалить.

Как отмечает российский правозащитный проект «Роскомсвобода», «Эхо Кавказа» – среди тех медиаресурсов, внесенных в российский реестр запрещённых сайтов по маске «*.» – т.е. со всеми доменами и поддоменами.

Роскомнадзор сегодня также заблокировал сайты изданий «Сноб», «Собеседник», «Агентство», «Эхо Москвы в Челябинске», а также другие сайты региональных российских изданий и несколько украинских ресурсов.

На уходящей неделе девять сайтов русскоязычных проектов Радио Свободная Европа/Радио Свобода, включая сайты Русской службы РС, были блокированы Роскомнадзором за отказ удалить информацию о российском военном вторжении в Украину.

Президент РСЕ/РС Джейми Флай не раз заявлял, что редакция не намерена исполнять требования Кремля. «Мы не позволим Кремлю диктовать нам редакционные решения», – говорил он.

Сегодня стало известно, что Радио Свободная Европа/Радио Свобода прекращает работу своего бюро в России.

Что можно сделать?

Воспользуйтесь VPN-клиентом. Это поможет вам обезопасить себя, а ваш провайдер будет считать, что вы находитесь в другой стране, и ссылки будут открываться как обычно. Бесплатный сервис, которому мы доверяем – nThlink.

Подписывайтесь на наши страницы в соцсетях (если они все еще доступны): Telegram, Twitter, Instagram, Facebook и Youtube.

Установите приложение «Эха Кавказа» в App Store или Google Play.