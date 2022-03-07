Москва вновь утверждает, что в Грузии вывели штамм африканской чумы свиней

Африканская чума свиней, которая активно циркулирует с 2007 года, была выведена в лаборатории в Грузии, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Отметим, что российские чиновники и СМИ периодически заявляют о якобы проводимых в Тбилиси экспериментах над смертоносными вирусами.

«Мы считаем, что в 2007 г. штамм африканской чумы свиней с повышенной контагиозностью был сконструирован в грузинской биолаборатории, подведомственной Пентагону. Его распространение нанесло существенный экономический ущерб ряду государств, в том числе Украине и Польше, и исключило их из ряда экспортеров свинины», – сказал российский военный на брифинге в понедельник.

Как пишет «Интерфакс», в 2013 году бывший главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко заявлял, что африканская чума свиней, которая вызвала падеж скота в российских регионах, попала в Россию из Грузии.