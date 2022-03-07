«Для тех, кто приезжает сюда для большего комфорта, должен действовать визовый режим»

Часть грузинского общества активно протестует против российского вторжения в Украину. Многие жители Грузии призывают сограждан не сдавать квартиры россиянам, а также ввести визовый режим с РФ. «Эхо Кавказа» узнавало, как на это реагируют пользователи социальных сетей.

– Считаете ли вы правильным вводить визовый режим для граждан РФ?

Георгий: Я считаю, что с Россией у нас должен быть визовый режим. Потому что сейчас там нестабильная ситуация, и многие решат приехать сюда, а среди них наверняка будет много нехороших людей. Как мы сейчас узнаем, многих русских диверсантов точно так же посылали в Киев за год до последних событий. Потому мы не знаем, кто и что может сделать, и многие из них не просто туристы. Кроме того, я считаю, что мы давно должны были отказаться от российских продуктов. Я не русофоб и не считаю, что грузины – русофобы, но в данный момент это государство – наш враг. Если русские сюда массово переедут, то это будет поводом для Путина сказать, что их здесь преследуют, и вновь вторгнуться в Грузию. Нам это надо? Я так не думаю.

Людмила: Это многонациональная страна (Грузия), и у наших людей осталось много родственников и друзей в России. Например, у меня в России живет сын, там много моих друзей, одноклассников. Эти люди всегда с удовольствием приезжали, приезжают и будут приезжать. Но если будет визовый режим, все это будет затруднено, все будет связано с дополнительными финансовыми тратами, временем и т.д. Я считаю, что наше государство не должно это делать.

Мераб: Я считаю, это правильно – ввести визовый режим с Российской Федерацией. Благодаря этому мы сможем намного эффективнее контролировать границы и разбираться в том, кто и с какой целью сюда едет. Я не считаю, что это русофобия, просто сейчас это необходимо из-за сложившейся ситуации. К русским здесь относятся терпимо, просто есть отдельные группы людей, которые выражают протест: например, отказываясь принимать в своих ресторанах граждан РФ, или не сдают им квартиры. Ничего более серьезного не происходит, я думаю.

Татьяна: Визовый режим с Россией нужно ввести, чтобы всякие «элементы» с той стороны не попали к нам в страну. Все-таки будет какой-то контроль и будет отсеиваться публика, визиты которой к нам нежелательны.

Бачо: Я считаю, что в сложившейся ситуации нужно думать не о введении визового режима, а вообще закрыть границу с Россией. Весь мир сейчас принимает санкции в отношении этого государства не из-за неприязни к этому народу, но для того, чтобы дать понять руководству государства, что за агрессию им придется ответить. Вот оттуда и бегут разные бизнесмены за лучшей жизнью. Я считаю, что у нас нужно принимать только беженцев, людей, которых преследуют российские власти. И, несмотря на то, что у нас есть все основания быть русофобами, мы не становимся таковыми. Мы выступаем против российской агрессии, армии, которая убивает невинных людей. Себе мы такого не позволим, пусть будут уверены в этом.

Давид: Насколько я знаю, сейчас в России запретили выезжать мужчинам определенного возраста, потому, мне кажется, количество граждан России, приезжающих сюда, и так сократится. Я лично за то, чтобы мы принимали у себя россиян, которых преследуют власти. Кстати – это ужасный факт, что наше правительство решило не впускать в страну журналиста телекомпании «Дождь», так не поступают в демократических странах. В общем, я считаю таких людей нужно принимать, а для тех, кто приезжает сюда, чтобы находиться в большем комфорте и пользоваться айфонами, должен действовать визовый режим.