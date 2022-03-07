Третий раунд переговоров Украины и РФ завершился. Заявления сторон

В Беларуси завершился третий раунд переговоров между Украиной и Россией. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил об итогах встречи.

«Третий раунд переговоров закончился. Есть небольшие положительные сдвиги по улучшению логистики гуманитарных коридоров… По базовому политическому блоку урегулирования вместе с прекращением огня и гарантиями безопасности интенсивные консультации продолжены», - написал он в Twitter.

Член российской делегации Владимир Мединский, в свою очередь, сказал: говорить о чем-либо позитивном пока рано.

«Мы долго обсуждали проблему гуманитарных коридоров. Украинские силы на местах не выполняют приказы своего командования. Мы поставили вопрос ребром. Надеемся, что с завтрашнего дня коридоры заработают. Российская делегация привезла на переговоры проекты документов, подписаны они не были. К сожалению, наши ожидания от переговоров не оправдались, но процесс будет продолжен», - сказал Мединский.

При этом он выразил надежду на то, что с завтрашнего дня гуманитарные коридоры заработают.