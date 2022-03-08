Анатолий Бибилов сдал экзамены на владение осетинским и русским языками

В самопровозглашенной республике Южная Осетия претенденты на должность президента сдают лингвистические экзамены на знание осетинского и русского языков.

Как сообщает агентство «Рес», первым тестирование прошел бывший сотрудник Минобороны Владимир Пухаев, вторым – действующий президент Анатолий Бибилов.

«Экзамен показывает умение кандидата писать грамотно, знание им своего родного, а также русского языка, так как они оба у нас в республике государственные», – заявил Бибилов.

Как сообщалось ранее, экзамены принимает лингвистическая комиссия из шести представителей высшего преподавательского состава Юго-Осетинского госуниверситета (трое по русскому и трое по осетинскому языкам). Возглавляет ее профессор Зоя Битарти.

Многие в Южной Осетии указывают, что процедура недостаточно прозрачна. Теоретически там есть возможность оказать протекцию одному из кандидатов. Эта тема сейчас активно обсуждается в социальных сетях.

Сегодня же первый заместитель руководителя администрации президента, эксперт Алан Джуссоев заявил, что президентские выборы в Южной Осетии переноситься не будут. По его словам, этот вопрос не обсуждается. Выборы должны пройти 10 апреля.