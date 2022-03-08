Гаранты не убегают

Уже две недели Украина сдерживает продвижение российских войск. Несмотря на объявленный сегодня режим тишины, поступают сообщения о фактах обстрелов гуманитарных коридоров. При этом Москва, очевидно, не сумевшая выполнить поставленных задач военным путем, задействовала бывшего украинского президента Виктора Януковича. Впрочем, призывы беглого президента прекратить войну любой ценой остались без ответа.

13-й день войны в Украине. Число вынужденных переселенцев уже перевалило за два миллиона. Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди назвал массовый исход людей из страны самым быстрорастущим миграционным кризисом в Европе со времен Второй мировой войны. При этом региональный директор Всемирной организации здравоохранения Ганс Клюге обращает внимание на то, что сегодня система здравоохранения в Украине, а значит и медицинская помощь людям находятся под жестким давлением:

«Излишне говорить, что медработники, больницы и другие медицинские учреждения никогда и ни при каких условиях, в том числе во время кризисов и конфликтов, не должны быть мишенью. На сегодняшний день у нас есть 16 подтвержденных сообщений об атаках на объекты здравоохранения в Украине, и еще больше проверяются. ВОЗ решительно осуждает эти нападения. Люди не могут обратиться за медицинской помощью, потому что боятся за свою безопасность. Медицинские работники не могут добраться до своего места работы, а те, кто добирается, идут на невероятный риск».

Украинская сторона сообщает об обстрелах больниц и машин скорой помощи. В Москве все обвинения отвергают. По итогам третьего раунда переговоров, прошедших 7 марта на территории Беларуси, сегодня вновь состоялась попытка открыть безопасные коридоры для людей, оказавшихся в осажденных городах. Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков объявил о введении «режима тишины»:

«В целях безопасной эвакуации мирных жителей из населенных пунктов сегодня с 10:00 по московскому времени вводится «режим тишины» и открываются гуманитарные коридоры из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя».

В Киеве подтверждают открытие коридоров. По словам вице-премьера Украины Ирины Верищук, для эвакуации жителей в указанные населенные пункты были направлены автобусы. Москва также предлагает людям выехать в сторону России. Но этот маршрут выбирают единицы. За последние два дня несколько мирных жителей погибло от артиллерийского огня при попытке эвакуироваться по гуманитарному коридору из города Ирпень близ Киева. Сегодня также поступала информация об обстрелах коридора между Мариуполем и Запорожьем. Как подчеркнула Ирина Верищук, любое нарушение «режима тишины» повлечет за собой привлечение к ответственности посредством международного трибунала:

«Если обстрелы продолжатся и причинят вред здоровью и жизни мирных жителей, передвигающихся по гуманитарному коридору, мы немедленно потребуем от международного трибунала привлечь к ответственности тех людей, которые приняли решения и не выполнили свои обещания».

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призывает и Москву, и Киев принять меры по обеспечению беспрепятственного вывода людей из зоны боев:

«Число жертв среди гражданского населения продолжает расти. Я глубоко обеспокоена судьбой гражданских лиц, оказавшихся в ловушке в районах боевых действий, и настоятельно призываю все стороны принять эффективные меры, чтобы все гражданские лица, в том числе находящиеся в уязвимом положении, могли безопасно покинуть районы, затронутые конфликтом. Мы получаем сообщения о произвольных задержаниях проукраинских активистов в районах, недавно перешедших под контроль вооруженных группировок на востоке страны. Мы также получили сообщения об избиениях людей, считающихся пророссийски настроенными, на территориях, контролируемых правительством. Я повторяю свой настоятельный призыв к прекращению боевых действий».

Впрочем, ни Москва, ни Киев, судя по всему, не намерены отступаться от своих позиций. Украинская делегация по итогам переговоров дала понять, что о прогрессе не может быть речи, пока Россия говорит языком ультиматумов.

Президент Украины Владимир Зеленский не устает призывать НАТО закрыть небо над Украиной, чтобы нивелировать преимущество России в воздухе. Брюссель в ответ заявляет, что главная задача альянса – не допустить выхода конфликта за пределы Украины. Об этом, в частности, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг:

«Страдания, которые мы сейчас наблюдаем в Украине, ужасны. Они затрагивают всех нас, и мы несем ответственность за то, чтобы конфликт не обострился и не распространился за пределы Украины. Это было бы еще более опасно, разрушительно и еще более смертоносно. Ситуация может развернуться по спирали. Союзники, включая Канаду, США и Испанию, размещают в Латвии сотни дополнительных военнослужащих. Мы будем защищать и защищать каждый дюйм Латвии, и мы будем защищать и защищать каждый дюйм всей союзной территории».

Президент Украины, судя по всему, готов к определенным компромиссам. В интервью западным СМИ дал понять: вступление страны в НАТО – не самоцель. Главное для Киева – гарантии безопасности:

«Относительно НАТО я много раз говорил и передавал публично месседжи и России, и президенту Путину: мы готовы к любым гарантиям безопасности нашей страны от соответствующих государств, которые должны дать гарантии. И Россия также среди этих государств, потому что Россия – наш сосед. Украина должна иметь коллективный договор о безопасности со всеми своими соседями и при участии ведущих государств мира – США, Франции, Германии, а также Турции. Это будут гарантии не только для Украины. Это будут гарантии и для России, о которых она постоянно говорит. Хотя я не знаю, от кого она защищается».

Что же касается требований Москвы относительно признания независимости ДНР и ЛНР, а также Крыма как части России, Зеленский не готов идти на такие уступки. По словам президент Украины, судьбу этих территорий необходимо решать дипломатическими путями:

«Для меня важно, как там будут жить люди, желающие быть в составе Украины… Мы должны этот вопрос обсуждать. Так же, как компромиссы в вопросе Крыма. Мы не можем признать, что Крым – это территория России. Думаю, РФ будет сложно признать, что это территория Украины. Думаю, мы достаточно умны, чтобы решение этих двух вопросов не вызывало любых революций внутри обществ, чтобы этим решением были удовлетворены люди: и живущие на этих территориях, и живущие в Украине».

Примечательно, что Киев заявил о готовности идти на какие-то компромиссы по этим вопросам в первый раз. Интересно также и то, что из переговорного процесса, судя по всему, выпали и две главные декларируемые Москвой цели – «демилитаризация» и «денацификация» Украины. По мнению наблюдателей, это может говорить о готовности Москвы также идти на какие-то компромиссы.

При этом более сговорчивая позиция России, уверены аналитики, обусловлена беспрецедентным санкционным давлением. Сейчас на повестке ЕС стоит вопрос отказа от российских энергоносителей. План, представленный Еврокомиссией, предполагает значительное сокращение зависимости от российского газа уже в нынешнем году, а в течение нескольких лет позволит вовсе отказаться от импорта углеводородов из России. По мнению авторов проекта, «это будет непросто, но возможно». На сегодняшний день на долю России приходится порядка 40% всех поставок газа в Евросоюз.

Что касается нефти, то сразу два британских энергетических гиганта – Shell и ВР заявили о выходе из российских проектов и прекращении закупки российской сырой нефти. Примечательно, что еще в минувшую пятницу Shell закупила партию российской нефти, сославшись на отсутствие альтернативы. В целом страны Запада пока не ввели санкции в отношении импорта российской нефти, опасаясь, что это приведет к росту и без того высоких цен на энергоносители во всем мире. Но и в США, и в ЕС уже обсуждают такую возможность.

Для России ограничения на экспорт нефти будут крайне болезненными. По мнению аналитиков, подобные санкции могут привести к падению ВВП России на 25% и росту курса доллара до 200 рублей. Инфляция же в этом случае может достичь 30%.

Время явно играет против России, и Москва старается дожать Киев любыми способами. Внезапное появление свергнутого украинского президент Виктора Януковича, «по-отечески» обратившегося к Владимиру Зеленскому с призывом прекратить войну любой ценой, по мнению некоторых наблюдателей, может быть жестом отчаяния. Не решив задач военным путем, Москва пытается легитимизировать свои действия возвращением к власти беглого президента. Правда, фигура Януковича вряд ли поможет осуществлению российских планов. Скорее наоборот. И ответ Владимира Зеленского на вопрос о том, почему он не покинул Украину, довольно точно показывает, почему сбежавшего в Ростов Януковича обратно вряд ли примут:

«Я отказался. Потому что как я могу? Я – гражданин своего государства, законно избранный президент. Если бы я уехал, я бы закончил на этом свою жизнь. Я был бы живым, но я был бы уже не человеком. Я просто был бы телом. Я бы себя не уважал. А самое страшное - что бы я сказал своим детям? Кто я? Я поступил как президент? Как гарант Конституции? Это же не просто словосочетание – гарант Конституции. Я – гарант своего народа. Значит, надо быть вместе. Защищаться нужно вместе. Поэтому я здесь».

И хоть Зеленский ни словом не упомянул Януковича, тем не менее ясно дал понять, что в любых «отеческих советах» беглого президента он не нуждается.

В Украине с начала войны уровень доверия к президенту вырос почти до 80%. В победу верят 78% украинцев. А больше 43% опрошенных готовы испытывать неудобства и проблемы, связанные с войной, чтобы достичь мира в Украине. Для сравнения, до российского вторжения Зеленский пользовался поддержкой 41% украинцев.