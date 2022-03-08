«Народ Южной Осетии сам определится с проведением выборов»

Кандидаты в президенты Южной Осетии подвергли критике ЦИК и власти республики из-за возможных фальсификаций на выборах и отстранения неугодных кандидатов. Экс-президент Эдуард Кокойты заявил, что таким образом они подставляют Россию, и выразил готовность открыть собственную партию.

Сегодня начался очередной этап отбора кандидатов в президенты – лингвистический экзамен. В течение нескольких дней в обществе и социальных сетях активно обсуждалась эта поправка к конституционному закону, которую в свое время ввел президент Леонид Тибилов. Инициативу сделать лингвистический экзамен одним из условий прохождения регистрации в бытность его президентства продавила партия «Единая Осетия», лидером которой был нынешний президент Анатолий Бибилов. Многие считают, что диктант на русском и осетинском языках не просто унижает претендентов и подвергает сомнению их компетентность, но может стать способом устранения из предвыборной гонки неугодных кандидатов. Накануне в социальных сетях стали распространять фотографию диктанта, якобы написанного президентом Бибиловым в 2017 году. Количество ошибок в нем, по мнению наблюдателей, никак не помешало ему продолжить борьбу за президентское кресло, что косвенно подтверждает существующие опасения.

Помимо предполагаемых фальсификаций, о которых говорят не первый день, претенденты все чаще стали обращаться и к событиям в Украине. Возможное отстранение неугодных власти выдвиженцев они считают дестабилизирующим фактором и, соответственно, называют его антироссийским и антиосетинским действием. Продолжает депутат парламента Давид Санакоев:

«Происходящее на Украине касается нас непосредственно, поэтому грядущие выборы президента являются для нас поистине судьбоносными. История Южной Осетии знает немало примеров, когда передел сфер влияния великими державами приносил для нас трагедии. Поэтому сегодня, как никогда, мы должны быть едины и разумны. Мы видим, что Грузия пытается воспользоваться ситуацией на Украине, также помним, какую слабость проявило руководство республики, когда Грузия оккупировала территории Осетии в Цнелис и Хахет. Перед нами могут встать новые вызовы, с которыми ни нынешний президент, ни его команда не справятся. Совместно со всеми здоровыми силами в республике мы предпримем все усилия для обеспечения законности выборов. Ответственно говорю, что ни мы, ни народ республики не смиримся с попытками фальсификаций и незаконного недопуска на выборы неугодных Анатолию Бибилову кандидатов. Это будет восприниматься как попытки дестабилизации обстановки в республике со стороны власти. В это непростое время подобные дестабилизирующие действия будут оцениваться как антиосетинские и антироссийские. И за них полную ответственность будет нести власть».

Разоблачить врагов России и защитить народ от произвола пообещал и экс-президент Эдуард Кокойты, инициативной группе которого на днях Верховный суд отказал в регистрации их фаворита. В своем выступлении перед сторонниками он назвал предателями интересов Российской Федерации и тех российских чиновников, которые пытаются влиять на исход президентских выборов в Южной Осетии:

«Осетинский народ всегда проявлял высокую политическую культуру, но когда отдельные политиканы начинают лезть в политику, это очень плохо. Я вот, после нашей последней встречи, почему хочу заострить на этом внимание? Ну, была здесь попытка провести митинг в поддержку Российской Федерации. Еще раз хочу сказать, что руководство, которое не смогло сохранить территориальную целостность нашей республики, они не только это не смогли, они не могут провести честные, свободные выборы. Даже акцию в поддержку российских войск и РФ они не смогли провести нормально. Разве эти люди достойны, чтобы они где-то еще какую-то должность занимали?! Собрали людей и даже минуту молчания не посвятили тем людям, которые отдали свою жизнь, несмотря на то, что несколько жителей Южной Осетии тоже сложило свои головы… За последнее время, конечно, не без участия нынешнего руководства, их друзей в России – в России тоже не все друзья России, понимаете?.. Вот из-за таких у России проблемы, когда они даже 700 человек не собрали, а куда-то в Россию доложили, что на центральной площади города Цхинвала собрались 10 000 человек. И вот всегда так получается! И вот так подставлять президента РФ, вот так подставляют Россию. Мы должны прекратить эту порочную практику, чтобы не подставлять президента РФ. Я хочу сегодня докричаться до многих российских чиновников - хватит подставлять президента РФ! Один раз ему приводят какого-то человека, он здоровается с ним за руку, и он в одни ворота проигрывает выборы. Второй раз приводят, опять с ним здоровается, опять проигрывает выборы. Может, хватит подставлять президента РФ? И не просто президента, и Россию подставляют! Здесь народ Южной Осетии сам определится, и не надо нам мешать с проведением выборов».

Эдуард Кокойты также заявил, что готов создать собственную политическую партию:

«Я пришел сюда и останусь здесь, я буду бороться до конца, пусть каждый это знает. Мы до сих пор все делали с точки зрения закона, но самый основной посыл мой на сегодняшний день к осетинскому народу – я буду открывать свою партию здесь, в Южной Осетии, и эта партия будет бороться за народ Осетии…»

Представители ЦИК продолжают отвергать все обвинения в свой адрес. Сегодня Центризбирком прокомментировал распространившиеся в соцсетях сообщения о «якобы фальсификации подписных листов» некоторых кандидатов. «Не надо верить всему, что распространяют в социальных сетях», – сказал представитель ЦИК журналистам.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия