Двое суток за несогласие

В Грузии участились задержания активистов, выступающих с требованием отставки премьер-министра и введения санкций против РФ. Власти пытаются таким образом подавить протестные движения в стране, считают многие правозащитники, а полицейские на двое суток задерживают активистов в изоляторах без всяких объяснений.

Грузинские правоохранительные органы использовали в отношении девяти активистов движения «Позор» право задерживать арестованных в изоляторах временного содержания на 48 часов. Два дня назад несколько сотен человек выступили с протестной акцией против решения правительства Грузии не вводить санкции против РФ. Между митингующими и полицейскими произошла небольшая стычка, в ходе которой, по утверждениям правоохранителей, в их сторону полетели туалетная бумага, кетчуп и мука. Обвинения задержанным в суде должны предъявить сегодня (на момент написания статьи суд не начался), спустя два дня после задержания. Участники акции протеста, прошедшей 7 марта возле правительственной канцелярии в Тбилиси, проходят по двум статьям, подразумевающим мелкое хулиганство и неповиновение законному требованию сотрудника полиции. Комментируя этот инцидент, министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури сказал:

«Это, к сожалению, очень плохо и неприемлемо. Я хочу поблагодарить всех полицейских, которые стоят и мужественно все терпят. Эти люди проводят на улице по 3-4 дня для того, чтобы защищать нашу безопасность и безопасность наших семей. А кто-то бросает в них туалетную бумагу, муку и льет им на головы кетчуп – это совершенно неприемлемо. Я даже не знаю, как назвать этот поступок. Это ненормально, эти люди должны быть наказаны и будут наказаны жестко. И всегда так будет, этого мы не простим им никогда».

Участники акции между тем утверждают, что задержания начались только после завершения митинга. Протестующие уже сложили плакаты и флаги, когда полицейские принялись арестовывать их, говорит один из основателей движения «Позор» Шота Дигмелашвили:

«Это была абсолютно мирная акция: люди пришли к зданию правительственной канцелярии, бросили в него (в сторону здания) туалетную бумагу – это был символический жест, который говорил о том, насколько грязные руки у нашего правительства. После того, как акция завершилась и люди уже собирались расходиться по домам, полиция начала задерживать людей. Хватали тех, кого знали в лицо, а затем и тех, кто просто призывал их не делать этого. У одной девушки была с собой мука, и она бросила ее в одного полицейского, произошло это только после того, как начались эти несправедливые задержания. А сейчас нам пытаются навязать мысль, что полицейских угнетают».

Впрочем, как уже дал понять главный полицейский страны, «угнетенные» будут отомщены, причем независимо от того, были ли действия правоохранителей правомерными, уверена юрист Центра прав человека Нестан Лондаридзе. Правосудие в отношении активистов в Грузии было всегда жестким, но в последнее время служители Фемиды игнорируют любые доказательства незаконных действий полицейских, говорит Лондаридзе:

«Проблема заключается в том, что задержания происходят целенаправленно и людей арестовывают даже без выяснения причин. Держат их в изоляторах два дня, а когда дело доходит до суда, то начинаем понимать, что тут вообще нет никакой справедливости. В качестве свидетелей выступают полицейские, совершавшие задержания, они не предоставляют никаких доказательств, видеозаписей, и лишь на основании слов этих полицейских активистов наказывают, назначают им очень большие штрафы. К сожалению, в основном во всех судах сейчас такая практика».

Многие неправительственные организации и раньше неоднократно жаловались на то, что власти используют озвученные статьи Кодекса об административных правонарушениях с целью установить цензуру в стране и подавить протестные движения. Сейчас отрицать это представителям правящей партии станет сложнее, считает Лондаридзе, ведь за последние несколько дней митинги недовольных политикой государства в отношении России и Украины в разных городах страны завершились задержанием более 20 человек. Впрочем, несмотря на это, протест продолжится, говорят активисты движения «Позор». Главными их требованиями остаются отставка премьер-министра и введение санкций против России.