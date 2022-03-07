Особенности абхазских теледебатов 2022

До парламентских выборов в Абхазии остается четверо суток. Какой выдалась эта кампания? О некоторых особенностях и штрихах этих выборов «Эхо Кавказа» поговорило с общественно-политическим деятелем Нателлой Акаба.

В субботу, 12 марта, в Абхазии состоится первый тур выборов в парламент республики седьмого созыва. Если опираться на опыт предыдущих избирательных кампаний, то вряд ли в первом туре будет избрано более трети парламентариев, в большинстве избирательных округов еще через две недели должен пройти второй тур. Хотя все-таки первым туром дело может закончиться и в половине округов: ведь нынче баллотируется 123 кандидата (если кто-то еще не снимется за оставшееся время), а это на 19 меньше, чем пять лет назад; плюс в трех округах выборы будут безальтернативными. Так что если не случится ничего из ряда вон выходящего, то уже сейчас можно поздравить с избранием в парламент седьмого созыва 32-летнего депутата нынешнего созыва Лашу Ашуба (избирательный округ №5, Синопский), 39-летнего педагога абхазского языка Даута Хутаба (округ №10, Пицундский) и 63-летнего председателя Госстандарта Абхазии Галуста Трапизоняна (округ №14, Цандрыпшский).

Самый молодой из кандидатов – 25-летний винодел компании «Вина и воды Абхазии» Хына Думава. Самый старший – 75-летний Леонид Лакербая (председатель политической партии «Айтайра»).

Конечно, каждая из кампаний по выборам в абхазский парламент, история которых превышает уже тридцать лет, имеет свои особенности, но нынешняя отличается от предыдущих тем, чего ранее не было и в помине. Имеется в виду, что проходит она на фоне продолжающейся уже два года коронавирусной пандемии, которая резко ограничила возможности для проведения встреч кандидатов с избирателями. В последние недели, правда, волна заболеваемости пошла на убыль, в десять и более раз, до примерно сорока случаев в сутки, и, возможно, к 12 марта вообще сойдет на «нет». Ну, а с 24 февраля доминирующей темой в сознании людей стала российская военная спецоперация, или, попросту говоря, война на Украине. Именно с этих отличительных особенностей парламентских выборов-2022 «Эхо Кавказа» и начало сегодняшний разговор с абхазским общественно-политическим деятелем Нателлой Акаба:

«Не повезло, конечно, нынешним кандидатам, которые баллотируются. Но тем не менее нормально, думаю, у нас все проходит. И вот телевидение – и АГТРК, и «Абаза-ТВ» – они очень активно…

– Ну, этот формат на обоих наших телеканалах сложился, устоялся и в ходе предыдущих парламентских выборов».

Мы обменялись впечатлениями о некоторых запомнившихся телеэфирах. Нателла Нуриевна не смотрит их все подряд:

«Поначалу, в первые дни лично мне почему-то попадались на телеэкране кандидаты, которые двух слов не могли связать. Но потом как-то, мне кажется, уровень разговора, в принципе, довольно приличный стал демонстрироваться, особенно в городских округах.

– Ну да, мне тоже так показалось. И не только в городских, но и в сельских. Говорят в общем-то довольно прилично. Ну, посмотрим, к чему это все приведет. Самое главное – чтобы качество состава парламента у нас повышалось».

Разумеется, это «качество» – понятие, которое не сформулируешь односложно. Тут и сумма знаний, и трудоспособность, и умение быть публичным… Поскольку Нателла Акаба является сейчас председателем комиссии по конституционной реформе в республике, вспомнилось, как один из молодых кандидатов отвечал на вопрос ведущей Абхазского телевидения о конституционной реформе. Этот ответ многих насмешил, так как походил на ответы хватких школьников или студентов на экзамене, вытянувших билет, по которому они ничего не знают, но благодаря подвешенному языку говорят и говорят, не останавливаясь, и могут произвести на несведущего впечатление, что они «в теме». Вот и указанный кандидат комиссию назвал советом, говорил исключительно общими словами и, похоже, понятия не имел, какие же предложения выдвигались аналогичными комиссиями прежних лет, какие выдвинуты сейчас… Но парадокс в том, что он, явно не следивший за историей вопроса, вполне может стать неплохим парламентарием. А затем в процессе подтянуть знания этого и других вопросов.

Заговорили мы и на тему гендерного представительства в парламенте. Сейчас из 123 зарегистрированных кандидатов – 107 мужчин и 16 женщин. То есть последних около 15 процентов, что выше показателей предыдущих выборов. Акаба говорит:

«Но не факт, конечно, что они пройдут. Вот я вспоминаю позапрошлые выборы; там было много женщин-кандидатов, восемь, по-моему. Но прошла только одна. Да, мне, конечно, очень хотелось бы, чтобы у нас было хоть что-то похожее на гендерное равенство, но пока нам до этого очень далеко.

– Ну, плюс в том, что сейчас у нас шестнадцать кандидаток. И, естественно, больше вероятность, что пройдет в депутаты больше одной.

– Но если и две пройдут, нас это не очень украшает. В приличных странах – около тридцати-сорока процентов женщин в парламенте».

Она также обратила внимание, что в последнее десятилетие в ходе теледебатов (некоторые, правда, отмечают, что в данном случае это слово не слишком подходит, так как вопросы кандидатов друг другу занимают лишь мизерную часть эфирного времени) сложился традиционный круг адресуемых кандидатам вопросов: ваше отношение к продаже недвижимости иностранцам, к нефтедобыче в республике, к паспортизации в восточных районах Абхазии, к путям восстановления энергосистемы и т.д. Причем, скажем, вопрос нефтедобычи в обществе уже несколько лет не обсуждается, поскольку и нефтеразведка заморожена, но тем не менее в ходе теледебатов он звучит изо дня в день. Кандидатам, похоже, нравятся эти вопросы, поскольку они знают, какие ответы на них «правильные», то есть одобряются большинством электората, и отвечают «безошибочно». Вот, скажем, в минувшую субботу в студии канала «Абаза-ТВ» собралось шесть кандидатов, которые баллотируются в округе №6. В конце эфира ведущая задала им три блиц-вопроса: ваше отношение к нефтедобыче, продаже недвижимости иностранцам и запрету на аборты в Абхазии. Все шестеро ответили практически одинаково. По первым двум они «против», а аборты, по их мнению, следует разрешить, но только по медицинским показателям. Хотя можно, наверное, было бы ответить на последний вопрос и так: ни в одной стране постсоветского пространства запрета на аборты нет, а в Абхазии его делает бессмысленным то, что из столицы до границы с Россией, где он разрешен, езды два часа…

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия