Прием беженцев и выборы в условиях пандемии

В субботу, 12 марта, в Абхазии пройдут парламентские выборы. Член Центральной избирательной комиссии Аляс Брандзия заявил «Эху Кавказа», что в условиях пандемии голосование будет проходить с соблюдением всех эпидемиологических норм. По данным Минздрава, ПЦР-тестирование прошли и все 142 беженца, прибывших в Сухум из Донецка и Луганска. Инфицированных коронавирусом среди них не выявлено.

25 февраля сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям доставили в Абхазию группу из 142-х беженцев из Луганска и Донецка, 49 из них – дети. Их разместили в сухумском пансионате «Айтар».

Пресс-служба Министерства здравоохранения ответила на вопросы «Эха Кавказа» о том, тестировали ли беженцев на наличие коронавирусной инфекции? Как организована медицинская помощь для женщин и детей? Проводится ли вакцинация детей от вакциноуправляемых инфекций?

Пресс-секретарь Минздрава Абхазии Дамей Касландзия рассказал о том, что всем прибывшим в Абхазию беженцам из ДНР и ЛНР были сделаны тесты, ковид не выявлен ни у кого из них:

«Все эвакуированные граждане ЛНР и ДНР в Республику Абхазия по приезде были протестированы на коронавирусную инфекцию. И ни у кого из них не было выявлено это заболевание. Как говорил министр здравоохранения на следующий день после их прибытия, им будет оказываться вся необходимая медицинская помощь. Сейчас к ним прикреплен один врач, который координирует и направляет всех, кто находится сейчас в «Айтаре». Допустим, если им необходима помощь невролога, окулиста или детского педиатра, они связываются с ним, после чего он направляет их, куда необходимо, и подсказывает, как это надо сделать».

Дамей Касландзия также сообщил, что в числе беженцев есть две беременные женщины, которые получат необходимую медицинскую помощь в Сухумском роддоме:

«Что касается детей, та же самая ситуация, наша детская поликлиника предупреждена, и они принимают их по мере необходимости. Среди беженцев есть две беременные женщины, которые также получают и получат всю необходимую помощь. Наш сухумский роддом скоординирован с ними, и при необходимости консультируем и оказываем медицинскую помощь. По поводу осуществления вакцинации детям, такая возможность тоже есть. Если наши гости изъявят желание, это не будет проблемой».

В последние недели заболеваемость коронавирусной инфекцией в республике существенно снизилась. Так, 8 марта ПЦР-тестирование было проведено у 298 человек, COVID-19 подтвержден у 98 из них. Всего в медицинских учреждениях Абхазии находятся 84 пациента, из них 21 – в тяжелом состоянии. За время пандемии было выявлено 52 502 инфицированных, 659 человек скончались.

12 марта, в субботу, в Абхазии пройдут парламентские выборы. Член Центральной избирательной комиссии Аляс Брандзия рассказал «Эху Кавказа» о правилах голосования, согласованных с Минздравом:

«Участковая комиссия будет на специальных экранах, в перчатках, в специальных халатах и масках. Окружные комиссии тоже будут в масках и перчатках.

– Какие правила для голосующих?

– Чтобы они были в масках, на входе будут санитайзеры, если у избирателя не будет маски, участковая будет выдавать маску, чтобы он зашел на участок. Что касается скопления людей, должно быть определенное количество и социальная дистанция. Мы эти правила утвердили в форме рекомендации, потому что мы прекрасно понимаем, что правила априори будут нарушаться. Ну, а что мы с этим можем сделать? Физически с этим бороться невозможно. Если бы можно было бороться, в нашей стране все бы ходили в масках.

– Что вы рекомендуете приходящим на участки? Как им себя вести?

– Чтобы они были в масках, обрабатывали у входа руки санитайзером и все время, пока находятся на участке, были в маске. И вообще, чтобы они были в перчатках и после того, как проголосуют, использованные перчатки выкидывали».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия