В Абхазии помогают беженцам из Донбасса

Почти сто беженцев из Донбасса, в большинстве своем дети, разместились в эти дни в Абхазии. Их поселили в одну из гостиниц. Местные жители стараются оказать прибывшим посильную помощь.

В пятницу, 25 февраля, во второй половине дня сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии доставили в сухумскую тургостиницу «Айтар» беженцев из Донбасса. Из 93 жителей Донецкой и Луганской народных республик было 49 детей, один пенсионер, остальные – женщины.

И уже на следующий день в абхазском сегменте соцсети «Фейсбук» распространилась информация о том, обувь какого размера нужна мальчикам и девочкам, поселившимся в «Айтаре», какие необходимы детские коляски для младенцев – ведь семьи, бегущие от войны, собирались в спешке. Все необходимое было быстро собрано среди населения.

«Эхо Кавказа» поговорило с Уполномоченным по правам ребенка в Абхазии, директором культурно-благотворительного фонда «Ашана» Мактиной Джинджолия, которая возглавила и координировала сбор гуманитарной помощи:

«Это была моя инициатива как Уполномоченного по правам ребенка. Когда я узнала, что среди беженцев около семидесяти процентов – дети, решила встретиться, узнать, какие нужды у детей. На следующий день после размещения их в «Айтаре» мы встретились с представителями беженцев и узнали, какие у них есть нужды. В основном они просили жаропонижающие таблетки, сиропы, подгузники, одежду, обувь. Предметы первой необходимости медицинского характера фонд «Ашана» взял на себя – это детские смеси, лекарства, подгузники. В тот же день силами и средствами фонда было все закуплено, привезли им. Пятеро родителей сказали, что их дети хотят ходить в школу, и правительство взяло на себя решение этого вопроса. В тот же день я поместила в социальных сетях объявление, что необходимы коляски, одежда, обувь, и неравнодушные люди сами приносили, привозили это в наш офис, и я лично отвезла все это в «Айтар». На сегодня все эти нужды удовлетворены. Единственное, что они попросили, когда я была с ними на связи, это погремушки и другие игрушки для маленьких детей, потому что они организуют для них игровую зону.

– А в школу пойдут?

– Да, пятеро младшеклассников хотят ходить в местные школы. Остальные сказали, что их пребывание в Абхазии, хоть Абхазия их гостеприимно, прекрасно встретила, будет все же недолгим и они скоро вернутся домой.

– Кто его знает…

– Да, ситуация неоднозначная».

А Эля Хагба, председатель комитета по делам молодежи и спорту администрации Сухума, дополнила:

«Нам поручили детские коляски найти малышам. Там детишки были новорожденные.

– Потому, наверное, что им спешно пришлось эвакуироваться?

– Да, наверное. Там были младенцы – два месяца, пять месяцев».

В воскресенье «Айтар» посетили сотрудники Торгово-промышленной палаты Абхазии. Представители ТПП привезли ребятишкам фрукты и сладости. Руководство «Айтара» попросило их помочь с организацией досуга маленьких гостей. Сотрудники ТПП закупили для детей альбомы для рисования, книжки-раскраски, карандаши и фломастеры, мячи, бадминтонные ракетки и многое другое. Чтобы развлечь детей пригласили и аниматоров.



«Мы в Абхазии тридцать лет назад тоже пережили войну, – пишут многие абхазские интернет-пользователи, – и нам ли не знать, что это такое!» Все желают скорейшего установления мира, прекращения кровопролития в донбасских республиках и на Украине.

Но если одни собирают гуманитарную помощь для беженцев, есть и те, кто решил помочь ЛДНР в боях, считая, что именно так приблизят мир. На сайте «Аиааира» была опубликована фотография семерых бойцов в полной амуниции и текст к ней: «Наш отважный Рауль. В эти тревожные дни на защиту мирного населения Донбасса отправились и абхазские добровольцы. Заместитель председателя РОО «Аидгылара» Рауль Харабуа – один из тех, кто выполняет поставленные задачи в зоне боевых действий. Члены Высшего совета РОО «Аидгылара» гордятся мужеством и отвагой своего соратника и желают ему скорейшего возвращения на родину живым и невредимым».

Вчера вечером было опубликовано заявление РОО ветеранов Отечественной войны народа Абхазии «Аруаа»:

«В связи с напряженной международной обстановкой, в поддержку наших союзнических отношений с Россией и неурегулированностью отношений с Грузией, считаем необходимым и своевременным рекомендовать президенту А. Г. Бжания:

– провести учения с целью проверки мобилизационной готовности резервистов ВС Абхазии;

– провести проверку боеготовности всех родов войск ВС Абхазии;

– перевести на казарменное положение часть резерва ВС Абхазии;

– провести учения по гражданской обороне, подготовить места для укрытия гражданских лиц и методы оповещения населения в случае угроз».

«Мы не хотим сеять панику, – говорится также в заявлении, – но, осознавая свою ответственность перед народом, считаем, что меры по гражданской обороне и оповещению, как и проверка боеготовности воинских частей и резервистов, необходимы нашей стране, которая фактически находится в состоянии войны с реваншистской Грузией, особенно в период обострения международной обстановки и нападок на Россию, нашего союзника и стратегического партнера».

А сегодня в СМИ появилась информация, где напоминается, что еще 21 февраля президент Абхазии Аслан Бжания поручил силовым структурам страны перейти в усиленную боевую готовность во избежание провокаций со стороны Грузии. Министерство обороны Абхазии проведет дополнительные учения из-за ситуации на Украине, рассказал в беседе с журналистами министр обороны Владимир Ануа. По его словам, ведомство проводит плановые масштабные военные учения.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия