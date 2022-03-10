«Аспирант» Рижвадзе не знает, кто начал войну в Украине

Оппозиция в Аджарии начинает процедуру вынесения вотума недоверия правительству. Поводом тому послужил отказ председателя правительства Торнике Рижвадзе ответить на вопрос: кто начал войну – Россия или Украина? Вместо этого политик посоветовал критикам поинтересоваться тем, кто начал войну в 2008-м.

Торнике Рижвадзе должен покинуть пост председателя правительства Аджарии, – такую категорическую позицию сегодня выразили оппозиционные члены Верховного совета Аджарии. Оппоненты властей сообщили журналистам о начале процедуры вынесения вотума недоверия правительству. Правда, для этого им потребуются голоса большинства – семь голосов (при том, что оппозицию в Верховном совете Аджарии представляют шесть человек), говорит представитель «Национального движения» Георгий Киртадзе:

«Даже спустя две недели (после вторжения России в Украину) Торнике Рижвадзе не называет Россию агрессором и оккупантом. Также из его публикации в Facebook выясняется, что он обвиняет в развязывании войны 2008 года свою родину, свою страну. Его заявления разнятся с интересами нашего народа и государства. Естественно, он должен покинуть пост председателя правительства АР Аджарии. В Верховном совете Аджарии мы начинаем процедуру вынесения вотума недоверия правительству и призываем наших коллег выйти из зоны комфорта. И если они дистанцируются от заявления Торнике Рижвадзе, пусть сейчас же поддержат нашу инициативу».

Скандал вокруг председателя правительства Аджарии разгорелся три дня назад, когда Рижвадзе не стал отвечать на вопрос журналиста о том, кто начал войну – Россия или Украина. Политик предложил спросить об этом у экспертов, потом пожелал Украине быстрого завершения войны, после чего на Рижвадзе обрушился шквал критики. В части грузинского общества назвали антигосударственным его нежелание признавать российскую агрессию. На следующий день после этого комментария сайт украинского центра «Миротворец» назвал Рижвадзе «пособником российских военных преступников, отрицающим российское военное вторжение в Украину и манипулирующим общественно значимой информацией». А в Киевском государственном университете им. Тараса Шевченко выразили сожаление в связи с тем, что Рижвадзе когда-то числился аспирантом в этом вузе.

«Глава правительства АР Аджарии Торнике Рижвадзе, 1989 года рождения, публично поддерживающий преступные действия РФ, не получил ученой степени в Киевском национальном университете Тараса Шевченко (КНУ). В 2015 году он поступил в аспирантуру Института международных отношений КНУ, а в 2017 году был отчислен по собственному желанию, по семейным обстоятельствам. Таким образом, этот период обучения не закончился получением ученой степени и квалификации, так как обучение было прервано. Искренне сожалеем, что он как наш аспирант никогда не любил Украину», – говорится в письменном сообщении вуза.

На все эти обвинения Торнике Рижвадзе решил ответить постом в соцсети Facebook. Политик говорит, что дал соответствующий ответ на риторически-провокационный вопрос журналиста касательно того, кто начал войну в Украине:

«Моя позиция в отношении российской оккупации и конкретные действия общеизвестны! Наше правительство осудило российскую агрессию во всех международных форматах и поддержало суверенитет и территориальную целостность Украины! Еще раз подтверждаю нашу поддержку украинскому народу в этот тяжелый момент».

Впрочем, Рижвадзе так и не уточнил, считает ли он, что Россия начала войну в Украине. И задал критикам ответный вопрос: «А кто начал (войну) в 2008-м? Случайно не Россия тогда? Если да, то почему вы подписали это?» К публикации Рижвадзе прикрепил резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы, в которой отмечены слова: «начатый обстрел Цхинвали грузинскими войсками 7 августа 2008 года привел к новому витку эскалации, а именно к открытым и полномасштабным военным действиям». Эти строки представители нынешних властей цитируют не впервые, пытаясь дать отпор оппозиции. В бывшей партии власти же неоднократно указывали на то, что в данном тексте нет ни слова о том, что войну начала Грузия, а огонь тогда велся по военным объектам, и подобные обвинения в оппозиции считают антигосударственными.

Оппоненты властей напрямую предложили правящей партии отмежеваться от политика. Сейчас для этого самое время, намекнул представитель партии «Лело» Ираклий Купрадзе и предложил властям помощь в этом вопросе:

«Параллельно с объявлением процесса недоверия (правительству Аджарии) оппозиционные партии этого региона начинают совместную работу над созданием петиции национального согласия. Документ будет инициирован и усилит процесс отстранения от должности Торнике Рижвадзе. Наша цель – помочь в принятии решения опозоренным депутатам «Грузинской мечты» заявить, что Торнике Рижвадзе не озвучивает позицию населения Аджарии».

Торнике Рижвадзе «явно не на своем месте», считает и эксперт Грузинского центра стратегического анализа Гела Васадзе:

«Этот человек не может возглавлять регион, который на протяжении многих лет являлся образцовым для всего мира в плане реформ, развития и всего остального. Очень плохо, что он (Торнике Рижвадзе) не решает эффективно вопросы развития региона. Это полбеды, беда в том, что это политическая фигура, и в том, что мы на своем местном уровне, на уровне мышиной возни не понимаем, что руководитель Аджарии представляет политический класс Грузии. Все это очень печально… не для Рижвадзе и даже не для «Грузинской мечты», печально для всей страны, для нас – граждан, когда нам приходится периодически краснеть и оправдываться, что это не мы, это они такие».

Впрочем, «Грузинская мечта» вряд ли решится признать неправоту своего представителя, считает эксперт. И, возможно, вскоре этот скандал затихнет, однако слова Торнике Рижвадзе еще неоднократно будут всплывать в будущем, когда мировое сообщество будет обсуждать решения, принятые Грузией в отношении Украины, говорит Васадзе.