Сергей Лавров: «Мы на Украину не нападали»

Переговоры в турецкой Анталье и проблема гуманитарных коридоров. После двух недель войны в Украине российская армия не может решить поставленных перед ней военных задач. Беспрецедентное санкционное давление и упорное сопротивление украинских военных вынуждают Москву повышать переговорный уровень с Киевом. Правда, пока сторонам не удается прийти к компромиссу.

За 15 дней войны в Украине погиб 71 ребенок, более 100 детей получили ранения. Это данные, озвученные Уполномоченной по правам человека в стране Людмилой Денисовой. В Киеве обстрел родильного дома и медицинского комплекса в Мариуполе назвали варварским актом. По словам президента Владимира Зеленского, российские военные, прикрываясь ложными заявлениями, уничтожают мирное население украинских городов:

«Ночью появилась информация о пострадавших в результате вчерашнего обстрела родильного дома и детской больницы в Мариуполе. Мы потеряли трех человек, в том числе одного ребенка – девочку. Есть 17 раненых. Это дети, женщины и медицинский персонал. Русские врали, что в больнице нет больных, а в родильном отделении нет женщин и детей. Русские врали, что там позиции заняли националисты. Как всегда, они лгут уверенно. Военные преступления невозможны без пропагандистов, которые их покрывают. Я хочу сказать им одно: вы будете привлечены к ответственности так же, как и те, кто отдает приказы сбрасывать бомбы на мирных жителей».

По словам Зеленского, российские войска уже создали гуманитарную катастрофу в Украине, но это лишь часть их плана:

«Они хотят унизить наш народ и заставить его становиться на колени, чтобы брать воду и еду из рук оккупантов, чтобы украинцы могли спасти свою жизнь, отправившись только на оккупированные территории или в Россию. Поэтому блокируют Мариуполь, поэтому блокируют Волноваху, блокируют другие города».

Речь идет о гуманитарных коридорах. Москва настаивает, чтобы маршруты безопасного выхода населения блокированных городов были в сторону российской или белорусской границы. Киев такие требования категорически отвергает.

Москва, в свою очередь, категорически отвергает обвинения в обстрелах гражданских объектов. В частности, глава МИД России Сергей Лавров по итогам состоявшихся сегодня переговоров с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в турецкой Анталье заявил, что в роддоме в Мариуполе, обстрелянном российскими войсками, располагалась база националистического батальона «Азов»:

«7 марта, три дня назад. 7-го или 6-го, сейчас точно не помню, но на заседании Совета безопасности ООН были предъявлены факты нашей делегацией о том, что этот родильный дом давно захвачен батальоном «Азов» и прочими радикалами. Откуда выгнали всех рожениц, всех медсестер, вообще весь обслуживающий персонал. Это была база ультрарадикального батальона «Азов».

Тем временем Мариуполь остается практически без мобильной связи, в городе ощущается нехватка воды, местные жители вынуждены готовить еду на кострах. С утра в соцсетях стала появляться информация, что город снова подвергся обстрелам.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя итоги переговоров с Сергеем Лавровым, сообщил, что договориться о прекращении огня или открытии гуманитарных коридоров для жителей Мариуполя не удалось:

«Самая трагичная ситуация сейчас в Мариуполе. Город бомбят с воздуха, ведутся артиллерийские обстрелы. Я приехал сюда с гуманитарной целью, выйти со встречи с решением организовать гуманитарный коридор из Мариуполя. Из Мариуполя для мирных жителей, которые хотят покинуть эту зону страха, и гуманитарный коридор для доставки в город гуманитарной помощи. К сожалению, министр Лавров не был в состоянии взять на себя обязательства по этому вопросу, но он будет консультироваться с соответствующими органами. Мы также подняли вопрос о прекращении огня, 24-часовом прекращении огня, чтобы решить самые насущные гуманитарные проблемы. Мы не продвинулись в этом вопросе, так как кажется, что в России другие лица принимают решения по этому вопросу».

При этом в России продолжают обвинять Украину и Запад в планировании биологических атак. По словам главы войск радиационной и химической безопасности Игоря Кириллова, Киев при участии Вашингтона «создал лаборатории по изучению распространения перелетными птицами и летучими мышами опасных инфекций и биологического оружия».

Представитель Пентагона Джон Кирби назвал обвинения «смехотворными»:

«Российские обвинения абсурдны, они смехотворны… как сказал бы мой дедушка ирландец-католик, это полная чепуха. В этом нет ничего. Это классическая российская пропаганда, на вашем месте я бы не стал это тиражировать. Не тратьте на это ни капли чернил. Мы не разрабатываем биологическое или химическое оружие на территории Украины. Этого не происходит».

По данным западных разведок, российское наступление в последние дни заметно приостановилось. В частности, сообщается, что крупная колонна российской техники, наступающая на Киев с северо-запада, несет потери и за последнюю неделю практически не продвинулась. Также ощутимо снизилась активность российской авиации. Военные аналитики уверены, что потери российской армии в живой силе довольно большие. Речь может идти о 5-6 тысячах человек. В Киеве, к слову, утверждают, что потери Москвы в два раза больше. Российское Минобороны на данный момент подтвердило гибель 498 солдат и офицеров. В любом случае, специалисты считают, что для выполнения военных задач Москве придется задействовать дополнительные резервы.

Правда, если верить главе российского МИДа, Россия не планирует ни на кого нападать. И на Украину тоже не нападала:

«Планируем ли мы нападать на другие страны? На другие страны мы нападать не планируем. Мы и на Украину не нападали. На Украине, – мы просто объясняли неоднократно, – наступила ситуация, которая создает прямые угрозы безопасности Российской Федерации. Вопреки нашим многолетним напоминаниям, увещеваниям, призывам, предложениям нас никто не слушал. Президент Путин многократно на эту тему подробнейшим образом высказывался. А те новые факты, которые сейчас вскрываются на освобожденных территориях, в частности в Донецкой и Луганской областях, говорят о том, что нападение на эти народные республики планировалось, планировалось тщательно и планировалось вот уже на нынешний месяц».

На этом фоне нижняя палата американского Конгресса одобрила предоставление Украине 13,6 млрд долларов финансовой помощи. Из этой суммы около 6,5 млрд будет выделено Пентагону на прямую военную помощь Украине, а остальное – другим ведомствам на гуманитарные и экономические проекты. В Сенате по этому вопросу еще не голосовали, но ожидается, что проект будет одобрен.

Что касается беспрецедентного санкционного давления на Россию, Лавров выразил уверенность, что его страна сумеет выдержать падение экономики и переориентировать стратегически важные направления. Чтобы больше никогда не зависеть от Запада:

«Решим эту проблему, причем решим ее так, чтобы больше никогда, ни коим образом не зависеть от западных партнеров, будь то правительство или будь то компании, которые совсем не руководствуются интересами своего бизнеса, а стали инструментом политической агрессии, которую сейчас Россия испытывает со стороны Запада. Мы сделаем так, чтобы никогда больше в такой ситуации не оказывались и чтобы никакой дядя, ни Сэм, ни кто еще, не могли принимать решения, которые нацелены на то, чтобы разрушить нашу экономику».

Пока же президент Зеленский подписал закон об экспроприации российского имущества на территории Украины. Речь идет о любых имущественных субъектах, которые принадлежат юридическим лицам Российской Федерации. О физических лицах в законе не говорится. В документе отмечается, что «принудительное изъятие в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов осуществляется без какой-либо компенсации их стоимости, учитывая полномасштабную агрессивную войну, которую Российская Федерация развязала и ведет против Украины и украинского народа».

Что же касается физических лиц, то сегодня утром Великобритания ввела персональные санкции против двухсот граждан России, включая президента Путина и близких к нему бизнесменов. Среди них Роман Абрамович. Решение уже ударило по футбольному клубу «Челси», которым бывший губернатор Чукотки владеет с 2003 года. В частности, в клубе парализована любая финансовая деятельность – от продажи билетов, до заключения или продления контрактов с игроками. Пока не понятно, смогут ли игроки и тренеры получать зарплату. Абрамович не успел продать клуб, хотя ранее бизнесмен заверял, что все полученные от вероятной сделки деньги был намерен потратить на благотворительные проекты в Украине.