Тайная агитация дверь в дверь

В Цхинвале распространили специальный выпуск агитационной газеты в пользу Анатолия Бибилова. В ней говорится о главных достижениях президента республики, который баллотируется на второй срок, за прошедшие пять лет. Его конкуренты говорят о нарушении выборного законодательства и намерены обратиться в правоохранительные органы.

По словам жителей Цхинвала, газеты распространялись ночью в большом количестве. Их засовывали в проемы подъездов многоквартирных домов или вешали на ручки дверей квартир. Некоторые горожане видели валяющиеся пачки прямо на дороге. Яркие фотографии и интервью с главой государства, по замыслу создателей этого «экстренного выпуска», видимо, должны были убедить электорат в насыщенной и плодотворной работе действующего президента.

На такую агитку в социальных сетях сразу отреагировала вдова Инала Джабиева Оксана Сотиева: «Хоть бы я застала тех, кто повесил мне это на дверях! Они еще и дверь в нашем подъезде сорвали! И почему вы их разносите по ночам?! И вообще, куда смотрит ЦИК?! Или законы для всех неодинаковы?»

Оксана Сотиева сказала «Эху Кавказа», что для ее семьи произошедшее выглядело кощунственно:

«Я хотела отправить детей в садик и обнаружила, что у меня на двери висит вот эта газета. Конечно, я посчитала это кощунством. Я вообще ее не раскрыла, я порвала ее и выбросила, потому что я очень разозлилась. При этом еще и дверь у нас в подъезде вырвали, у нас же домофоны стоят. Если бы я их застала, когда они мне это на дверь вешали, конечно, с рук бы им это не спустила. Вышла, смотрю, у всех, кто еще из дома не выходил, торчат эти газеты о достижениях с 2017 по 2022 год. Как они вообще посмели повесить это у меня на двери?! Я не поняла, о каких достижениях можно говорить, когда в 2020 году под его личным контролем был запытан до смерти мой супруг Джабиев Инал. Меня это очень разозлило!»

На «дождь» из агитационных газет отреагировал и популярный в Южной Осетии телеграмм-канал «Bonværnon»:

«Из Цхинвала пишут, что Бибилов, который пока даже и не кандидат в президенты, тем не менее начал донимать людей агитационными материалами, в которых в форме «отчета» указываются его великие достижения. Во-первых, это незаконно. Во-вторых, никто не просит у тебя никаких отчетов, Бибилов. В-третьих, мы надеемся, что в агитке указаны твои основные достижения с 2017 года. Например: 1. Лично контролировал следствие, в рамках которого похитили, пытали и убили Инала Джабиева; 2. Развалил расследование обстоятельств смерти Инала Джабиева, сделав все для того, чтобы убийцы избежали наказания и ниточки не привели на самый верх; 3. Опозорил Осетию и осетин на весь мир сражениями против женщин в трауре с битвой за тент как самым позорным эпизодом этой войны против Майи Джабиевой и Оксаны Сотиевой; 4. Организовал масштабную сигаретную контрабанду; 5. Принял бюджет без кворума; 6. Организовал нецелевое использование сотен миллионов рублей средств госбюджета, после чего скрыл от депутатов и народа результаты казначейской проверки бюджета; 7. Вверг республику в кризис из-за своего друга Джагаева; 8. Обложил данью весь более или менее живой бизнес в республике; 9. Организовал оружейный гипермаркет; 10. Вишенка на торте достижений Бибилова – сдал Грузии Цнелис и Хахет, поставив под угрозу безопасность Осетии; 11. Пять лет обещал решить вопрос с ввозами, и пять лет врал. И так далее. В любом отчете о деятельности Бибилова эти пункты должны фигурировать железно. Список мы могли бы легко довести до трехзначного счета, но все еще впереди, Бибилов».

На выпущенной солидным тиражом газете под названием «Отчет президента Республики Южная Осетия Анатолия Бибилова. Южная Осетия 2017-2022» нет выходных данных. Другие кандидаты в президенты, с которыми пообщалось «Эхо Кавказа», намерены обратиться с совместным заявлением из-за инцидента к главе комитета информации Марии Котаевой, а также в правоохранительные органы. Именно им месяц назад глава государства давал указание «бороться с фейками» и искать распространителей листовок неизвестного происхождения. 7 февраля этого года представители МВД Южной Осетии действительно объявили о начале разбирательства по факту распространения фейкового обращения к избирателям от имени Анатолия Бибилова, которое содержало компрометирующую его информацию. О результатах МВД до сих пор не отчиталось.

Если все же будет доказано, что газеты агитационного характера распространила команда действующего президента, то, по мнению юристов, еще не зарегистрированный кандидат Анатолий Бибилов нарушил Конституцию и выборное законодательство. Один из местных экспертов, не пожелавший представиться, добавил, что в таком случае ЦИК будет иметь все основания для отстранения его от выборов. Собеседник «Эха Кавказа» напомнил, что в Законе об основных гарантиях избирательных прав, к примеру, есть статья 60 («Основания для отмены (аннулирования) регистрации кандидата…»), в которой одним из пунктов значится «нарушения правил ведения предвыборной агитации и финансирования избирательной кампании, референдума»:

«В соответствии со статьей 32 КЗ «О выборах Президента РЮО», предвыборная агитация начинается со дня регистрации кандидатов. В соответствии со статьей 37 КЗ «О выборах президента РЮО», агитационные печатные материалы должны содержать информацию об организациях и о лицах, ответственных за их выпуск. Распространение анонимных агитационных печатных материалов запрещается».

По словам юриста, в законе четко прописаны и действия правоохранительных органов:

«В соответствии со статьей 44 КЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РЮО», правоохранительные и иные органы обязаны принимать меры по пресечению противоправной агитационной деятельности, предотвращению изготовления подложных и незаконных печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов и по их изъятию, устанавливать изготовителей указанных материалов и источник их оплаты, а также незамедлительно информировать соответствующую избирательную комиссию, комиссию референдума о выявленных фактах и о принятых мерах».

На момент написания материала глава государства, кандидат в президенты Анатолий Бибилов и его представители никак не прокомментировали факт распространения агитационных газет. Последним в его официальном телеграмм-канале опубликован ответ бывшему американскому послу в России Майклу Макфолу.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия