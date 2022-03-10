Не все так, как на самом деле, господа журналисты

На днях с интересом посмотрел-прослушал беседу Бориса Акунина и журналиста Юрия Дудя в авторской программе «вДудь».

Борис Акунин – это тот человек, которого мне всегда приятно слушать. Раньше я его книги тоже любил читать, но последнее время, мне кажется, он малость поиздержался, и я перестал гоняться за его литературными новинками, как это было еще лет двадцать тому назад. Я сейчас не собираюсь говорить про успехи и неудачи акунинской литературы, я даже не буду особо конкретизировать ту беседу с Дудем, она есть в сети, и кто хочет, может прослушать. Я только выделю одну фразу, которую сказал сам Дудь. Речь шла, естественно, о русской агрессии, и начали говорить, а что будет дальше, смогут ли украинцы когда-нибудь простить россиян за подобное. И тут Юрий Дудь сказал фразу, которая меня, мягко говоря, удивила:

– В 2008 году Россия воевала с Грузией, в 2022-м у русских и грузин с отношениями все нормально. Государство не любят, и мы это, в общем, знаем, но на отношения русских и грузин это, по моему опыту, не сильно повлияло.

В который раз я прихожу к мнению, что иностранные журналисты черпают информацию о том или ином зарубежном событии или из личной убежденности, или из полусарафанного радио, или же им рассказал проезжающий на своем голубом ишаке вечный странник Молла Насреддин.

Что значит фраза «на отношения русских и грузин это, по моему опыту, не сильно повлияло»?

Видимо, Юрий Дудь имел опыт общения с каким-то продавцом на местном рынке, и продавец на ломаном русском языке сказал Дудю, что «у русских и грузин с отношениями все нормально, брат». Кстати, не факт, что продавец был грузин.

К сожалению, дорогой Юрий, после 2008 года с отношениями русских и грузин все очень ненормально. И если русские туристы приезжают отдыхать в Грузию, пьют грузинские вина, вкушают шашлыки и хинкали, это еще не значит, что отношения нормализовались. Если русские туристы в Грузии находятся в безопасности, их никто не шпыняет, не оскорбляет и не выгоняет ночью из гостиниц, то опять-таки это не значит, что отношения нормализировались. Можно нормально обслужить туриста, не хамить, не обсчитывать, вовремя менять ему белье и гарантировать сохранность вещей, но это не значит, что отношения нормализировались. Это просто элементарная культура сервиса и хваленное грузинское гостеприимство. А отношения никогда не будут нормализованы, пока русские войска стоят под носом грузинской столицы. Стоят не потому, что грузинское население пригласило их там встать, а потому, что они сами решили там обосноваться и сделали это с применением силы. Тогда российские войска под предлогом «принуждения к миру» вошли на территорию Грузии, хотя, всевышней волею Зевеса, ограничились только территорией Самачабло. Но они на нашей земле, они рядом, их даже можно увидеть невооруженным глазом, и, поверьте мне, уважаемый Юрий, нормализации отношений это никак не способствует.

Я люблю слушать передачи Дудя и многих других подобных ему журналистов. Когда они говорят про то, чего я не знаю, мне это интересно и я этому верю. Но как только разговор касается темы, в которой я худо-бедно плаваю, то тут начинаются непонятки. И тогда я понимаю, что не надо верить всему, что красиво звучит.

Конечно, время лечит, хотя лечит не всех и не все. Мне сейчас сложно говорить что-либо о русско-украинских будущих отношениях, потому что пока об этом говорить просто некорректно. Русские войска продолжают бомбить украинские города, гибнут не только военные, что само по себе ужасно, но и мирные граждане, что ужаснее вдвойне.

Я иногда смотрю по телику украинские хроники, и у меня в полном смысле этого слова леденеет душа. Я вижу толпы беженцев, самых незащищенных людей, которые вынуждены были покинуть свои уютные, теплые, обустроенные дома и уйти в неизвестность только потому, что какому-то властелину-сатрапу захотелось записать свое имя в историю. И он это уже сделал, хотя я очень сомневаюсь, что имя его записано в той графе, в которую он мечтал попасть.

Каждый человек, войдя в высшую власть и надолго в ней засиживаясь, меняется и меняется в худшую сторону. Думаю, что засиживаться на одном месте никакому правителю не должно, и в законе это надо прописать раз и навсегда. Без права поправок и исправлений. Американские отцы-основатели в свое время правильно дунули и плюнули, и ограничили президентский срок двумя четырехлетними сроками. Думаю, можно было ограничиться одним пятилетним. Если за четыре года можно что-то хорошее, доброе и честное не успеть сделать, то пять лет, по-моему, уже тот срок, что при хотении и должном умении сделаешь все. Но потом уже надо менять начальника. И менять так, чтобы он и через несколько лет не смог бы снова баллотироваться на пост номер один.

Испытание властью – наверное, великое испытание, и, честно говоря, я не знаю человека, который, долго находясь у штурвала, смог бы сохранить трезвость мысли, объективность и ясное понимание действительности. Исключением из правил, как я понимаю, является Франклин Делано Рузвельт, единственный американский президент, избиравшийся более чем на два срока. И то это произошло в те годы, когда шла мировая война с немецким нацизмом, и коней, так сказать, на переправе было не время менять.

Если бы кое-кто в 2008 году после двух четырехлетних сроков спокойно ушел бы на заслуженный отдых, то сегодня мир был бы значительно спокойнее, и не было бы всего того горя, что причинил ему человек, сидя 22 года на троне. И ведь 22 года это не предел, как уже всем понятно.

Я все-таки наивный человек, несмотря на свое богатство – прожитые годы. Как сейчас помню, в начале 2008 года у меня был разговор с одним заезжим господином, который говорил, что глава России пойдет служить ей дальше и на том же месте. Я с пеной у рта доказывал, что этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Зачем, я говорил, человеку, который имеет все, который богат, как Крез, который восемь лет отпахал в довольно нервозной обстановке, который никогда не может… нет, скорее не имеет права расслабиться, который не имеет возможности просто пройтись по улице, погулять в парке, понюхать цветочек, покормить с ладошки белочку, пробежаться босиком по многолюдному пляжу, вот зачем ему еще раз взваливать на себя бремя власти?

Будь я на его месте, я бы считал дни до окончания своего начальственного срока, как в свое время считал дни до дембеля – прокалывая в календаре даты. Может быть, даже подчиненных заставлял бы мне называть срок окончания службы – «Сколько старому осталось до конца президентства?»

Но, видимо, я – это другое дело. Для меня свобода и беганье по пляжу намного ценнее и душевнее, чем постепенно зарываться все глубже и глубже в бункер и оттуда стараться собирать чужие земли.

Но нельзя объять необъятное, как говорил покойный Козьма Прутков, и рано или поздно придется выйти наружу. Что будет потом, не знаю. Но мечтаю дожить до этого дня и насладиться зрелищем. А пока что хочу передать Дудю и другим знаковым видеоблогерам, что не все так, как вам думается.

Самое знаменательное то, что из интервью с Акуниным, которое длилось один час двадцать минут, мне запомнилась только та фраза, о которой я имел честь вам выше изложить. Все остальное же, а остальное было интересно и занимательно, стерлось из памяти.

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