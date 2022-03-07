В Украине война. А в Грузии безопасно? 

На фоне полномасштабного наступления Москвы на Киев грузинские власти сохраняют спокойствие, к этому же призывают и население. «Нам ничто не угрожает», – заявил сегодня премьер-министр Ираклий Гарибашвили, чем навлек на себя гнев части граждан и очередную волну критики. При этом глава правительства снова воздержался от упоминания России и ее вторжения в Украину.

Отправка 140 тонн гуманитарной помощи Украине и усердная молитва за скорейшее завершении войны – вот то, что с первого дня войны в Украине предпринимает грузинское правительство. И, как сегодня обещал премьер-министр Ираклий Гарибашвили, власть продолжит неустанно работать в этом направлении. Глава правительства на 12-й день вторжения России в Украину так и не произнес слово «Россия» и тем более не подверг ее критике за развязывание войны, в которой ежедневно погибают мирные люди.

«То, что происходит в Украине, – категорически неприемлемо, и мы все молимся, чтобы там как можно скорее закончилась война. И та трагедия, которая там (разыгралась), как можно быстрее завершилась. Люди гибнут, и, конечно, это очень печальный факт. И еще раз: мы надеемся, что международное сообщество сделает все, чтобы эта война как можно скорее закончилась», – Ираклий Гарибашвили, так и не сказав ни слова об антироссийских санкциях, заявил, что политический Тбилиси на всех уровнях выражает солидарность Киеву. А далее решил успокоить грузинский народ, сообщив, что в Грузии наблюдается небывалый рост экономики и что во что бы то ни стало эту тенденцию нужно сохранить.

«Несмотря на вызовы и провокации, мы сохраним в стране мир, безопасность и стабильность для наших граждан. Население должно быть спокойным, нам ничто не угрожает. Мы должны продолжать строить страну так же спокойно и решительно», – заявил Гарибашвили сегодня на заседании правительства.

Под провокациями премьер-министр, судя по всему, подразумевал критику оппозиции, особенно «Нацдвижения», по поводу готовности Грузии поставлять молочные продукты России и негативные оценки украинских политиков по этому вопросу. Один из лидеров «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе недоумевал, откуда у лидера правящей партии в Украине «Слуга народа» Давида Арахамия, уроженца Грузии, есть время записывать видеообращение, в котором он критикует решение грузинских властей и призывает грузинский народ противостоять этому.

В стане оппозиции свои разочарования: правящая сила ни в открытом, ни в закрытом режиме даже на уровне парламентских комитетских слушаний не рассматривает вопрос, как защитить страну и своих граждан в сложившейся ситуации, в том числе от наплыва российских граждан. Многие выражают опасения, что этот факт станет дополнительным поводом для России в очередной раз защитить своих граждан в Грузии. «Нацдвижение» обратилось к министру внутренних дел Вахтангу Гомелаури с требованием сообщить общественности, какие механизмы контроля задействованы властями в целях предотвращения проникновения диверсантов из России. Ответа от министра пока не было, но реакция других представителей власти заставила председателя «Нацдвижения» Нику Мелия под вечер заявить следующее:

«В грузинской власти нет больше никакой «Грузинской мечты», теперь у власти в Грузии «русский корабль». Это горькая правда, но эта та правда, которую мы должны сказать и посмотреть в глаза реальности».

Оппозиционер сокрушался, что, вопреки воле грузинского народа, власть практически заняла сторону России и Беларуси. Дополнительным аргументом этого для оппонентов стал и тот факт, что Грузия не оказалась в составленном Москвой списке недружественных стран.

Учитывая непрогнозируемость российской политики, военные аналитики не склонны разделять уверенность премьер-министра Гарибашвили в безопасности страны. Говорит главный редактор военно-аналитического журнала «Арсенали» Ираклий Аладашвили:

«Вполне реально, что из расположенных в Грузии 4-й и 7-й оккупационных российских баз в Цхинвальском регионе и Абхазии начнут выводить военную технику. С этой точки зрения маловероятно, что из-за этих баз будут созданы новые проблемы для Грузии. Но ввиду непрогнозируемости (действий) российской власти, главное, чтобы Грузия не поддалась никаким провокациям. Чтобы и так озлобленные кремлевские руководители не создали нам дополнительных проблем. Но это не означает того, что Грузия должна остановиться и не выражать моральную и физическую солидарность борющемуся украинскому народу».

Другое мнение у доктора военных наук, профессора Кавказского международного университета Вахтанга Маисая:

«При кровавом диктаторе Путине никто не может быть в безопасности. Это первый, самый актуальный и важный вопрос. К сожалению, против Грузии сейчас направлена вся мощь 58-й армии. Российский Генштаб не трогает, не перебрасывает ее в Украину. Есть какие-то приготовления в Цхинвальском регионе и Абхазии, и в этом контексте мы не можем быть уверены, что Путин не пойдет на Грузию. Это полномасштабная война, в которой каждый день погибают дети, погибает мирное население, это, я бы сказал, зверство со стороны фашистов 21-го века. Вот прямо я могу это сказать. Думаю, Грузия должна была внести свою лепту как стратегический партнер Украины, у нас есть свои обязанности по отношению к Украине. По линии ГУАМ, по линии региональной безопасности. В этом контексте сама форма, манера, политкорректность, то есть в каком контексте были сказаны (слова), вызывает критику и порицание в отношении Ираклия Гарибашвили».

Вахтанг Маисая также напоминает, что сама Грузия практически пребывает в военном положении с Россией, нет дипотношений, авиасообщений и мирного договора, лишь соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года, которое не выполняется со стороны Москвы.

«Грузия тоже ощущает на себе военную угрозу со стороны российских оккупационных сил, потому что продолжается ползучая оккупация, которая фактически является военной операцией против Грузии», – отмечает Вахтанг Маисая, не разделяя, как и многие другие, мнения премьер-министра Гарибашвили о том, что в условиях войны в Украине Грузии ничто не угрожает.