Решение суда в Гааге в Тбилиси назвали «еще одной значительной победой» над РФ

Заявление прокурора Международного уголовного суда (МУС) по делу о российско-грузинской войне 2008 года в Министерстве юстиции Грузии назвали «еще одной значительной победой над Россией».

«Данное решение Гаагского суда представляет собой еще одну значимую победу грузинской стороны в международных судах против РФ и подтверждает, что в ходе войны 2008 года грузинские военные действовали в соответствии с нормами международного права… Это решение еще раз подтверждает, что ответственность за серьезные нарушения, совершенные в отношении населения Грузии в ходе августовской войны, будет возложена на конкретных представителей РФ и сепаратистских режимов», — говорится в заявлении Минюста.

В ведомстве подчеркивают, что грузинская сторона активно сотрудничала с прокуратурой МУС с момента начала следственных действий по делу в 2016 году, предоставляя «исчерпывающую информацию и доказательства».

Власти страны обещают продолжать работу по данному направлению для расследования всех других преступлений, совершенных против населения Грузии, пишет агентство «Новости-Грузия».

Что касается исполнения ордеров на арест, как указывают в Минюсте, все государства-члены Римского статута (основополагающий документ МУС) обязаны сотрудничать с Гаагой по вопросам ареста и экстрадиции. В министерстве заверили, что Тбилиси будет в полной мере сотрудничать с МУС, чтобы привлечь виновных к ответственности.

Отметим, что Россия не ратифицировала Римский статут и отказалась от участия в Международном уголовном суде.