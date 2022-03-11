Абхазская неделя. К выборам ковид отступает, а бензин дорожает

На этой неделе в Министерстве иностранных дел Абхазии прошла встреча глав внешнеполитических ведомств Абхазии и Южной Осетии – Инала Ардзинба и Дмитрия Медоева. Они призвали Грузию признать государственный суверенитет и независимость Абхазии и Южной Осетии и в очередной раз выразили готовность подписать мирный договор с Грузией, который будет гарантировать взаимное неприменения силы.

А на следующий день 11 марта на сухумском стадионе по инициативе столичной администрации прошел митинг в поддержку ЛНР и ДНР. К митингу присоединились политические движения как провластного, так и оппозиционного толка, представители всех ветвей власти.

Помимо президента на митинге выступили депутаты парламента и кандидаты в депутаты, военнослужащие вооруженных сил Абхазии, представители политических партий, ветераны грузино-абхазской войны. Выступающие подчеркивали, что война в Украине – это война России и Америки, выражали поддержку жителям Донбасса, своему стратегическому партнеру России, которая своими действиями препятствует расширению НАТО на Восток. Они отмечали, что настало время раз и навсегда покончить с американской гегемонией и с однополярным миром.

Тем временем жители Абхазии все отчетливей ощущают санкции, введенные против России. Вслед за падением курса рубля значительно подорожали продукты и товары первой необходимости, некоторые банки отказываются выдавать мизерные валютные накопления своим клиентам. При этом недовольство общественности вызывает полное безразличие правительства. Призывы экономистов принять меры, направленные на продовольственную безопасность населения, игнорируются. В общественной организации, объединяющей бизнесменов, разработали рекомендации по поддержке бизнеса. Торгово-промышленная палата предлагает руководству предоставить льготные кредитные каникулы, направить субсидии по уплате процентов по кредитам, пересмотреть таможенные тарифы, облегчить процедуру предоставления заемных средств, ввести налоговые льготы, установить мораторий на проведение всевозможных проверок до конца 2022 года и многое другое. Ответной реакции нет и на эти предложения.

Еще одна тема недели – возросшие цены на нефтепродукты. Напомню, что в минувшие выходные в Сухуме прошел митинг транспортников, которые потребовали от правительства обосновать свою позицию в вопросе повышения цен на нефтепродукты, а общественность призвала привести цены на бензин в соответствие с ценами на российском рынке нефтепродуктов. И здесь на первый план выступают вопросы, связанные с продовольственной безопасностью. При таких ценах на ГСМ проведение весенних полевых работ будет невозможно, утверждают крестьяне и фермеры. Кандидат в депутаты парламента, бывший генеральный директор «Абхазтоп» Беслан Авидзба обвинил правительство в умышленном завышении розничной цены на ГСМ. Правительство не стало отвечать транспортникам и общественникам, крестьянам и фермерам, а напомнило Беслану Авидзба, что Генеральная прокуратура обвиняет его в причинении госкомпании «Абхазтоп» материального ущерба. Из ответа Министерства экономики можно сделать вывод, что цены на топливо правительство понижать не намерено.

12 марта в Абхазии пройдут парламентские выборы. На 35 депутатских мест претендует 123 кандидата. Три округа безальтернативные. Восемь кандидатов отказались от регистрации накануне ее завершения.

Аккурат к выборам, как по мановению волшебной палочки, существенно уменьшилась заболеваемость коронавирусной инфекцией. Волшебником выступил штаб по защите населения от коронавирусной инфекции, работающий под патронажем премьер-министра Анкваб. Одновременно с началом предвыборной кампании были введены меры, ограничивающие доступ людей к бесплатной диагностике, больницы стали госпитализировать только больных с тяжелым течением болезни. Штабу удалось достичь и значительного снижения показателей заболеваемости. Однако повлиять на смертность штаб не смог - статистика свидетельствует, что за неполных три месяца нынешнего года только в больницах Абхазии от ковида скончалось 105 человек. Если сравнивать эти показатели с таким же периодом 2021 года, то очевиден рост смертности: с января по 10 марта 2021 года в ковид-госпиталях Абхазии было зафиксировано 74 летальных случая.

Тем временем Минздрав направил в Центральную избирательную комиссию рекомендации, которые, на их взгляд, минимизируют опасность распространения COVID-19. На шести страницах подробно расписана процедура омовения санитайзерами, рекомендовано соблюдение дистанции и нанесение стрелок и указателей движения. Однако в рекомендациях не предусмотрены проведение ПЦР-тестов для членов избирательной комиссии, измерение температуры для тех, кто приходит на избирательные участки, приборы для обеззараживания помещений и требование QR-кодов, из-за которых совсем недавно президент грозился увольнять учителей общеобразовательных школ. Из рекомендаций непонятно, и как будет проводиться голосование в больницах и ковид-госпиталях.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия