Ближний Восток стал гораздо ближе к Украине

Россия меняет военную тактику. «Спецоперацию» в Украине отныне будут проводить добровольцы с Ближнего Востока. Почему президент Путин решил прибегнуть к помощи наемников и как будет развиваться информационная война на фоне войны реальной?

Добровольцы с Ближнего Востока примут участие в боевых действиях в Украине на стороне России. Владимир Путин согласился с предложением министра обороны Сергея Шойгу привлечь желающих повоевать, в первую очередь из Сирии. По словам Шойгу, из стран Ближневосточного региона поступило более 16 тысяч заявок от местных жителей на участие в том, что российские власти упорно продолжают называть «спецоперацией». Путин, в свою очередь, назвал это ответом на создание властями Украины добровольческого иностранного легиона, подчеркнув, что в случае России такая «помощь» предлагается на безвозмездной основе:

«Что касается сбора со всего мира наемников и направления их на Украину, – мы видим, они не скрывают, западные спонсоры Украины, украинского режима, не скрывают этого, они это делают в открытую, пренебрегая всякими нормами международного права. Поэтому, если вы видите, что есть люди, которые хотят на добровольной основе, тем более не за деньги, приехать и оказать помощь людям, проживающим на Донбассе, – ну что же, надо пойти им навстречу и помочь им перебраться в зону боевых действий».

При этом, по данным западной прессы, с конца февраля известная российская ЧВК «Вагнера» ведет большой набор бойцов, желающих принять участие в войне на территории Украины. Причем источники утверждают, что в последние дни в штат стали брать даже тех, с кем раньше контракты не подписывали. В частности, под новый конфликт для потенциальных наемников сняли почти все ограничения, существовавшие ранее: если еще несколько месяцев назад в ЧВК не брали никого, кроме россиян, родившихся в границах страны до 2014 года, то теперь приглашают всех желающих. Наличие долгов перед Федеральной службой судебных приставов, отсутствие справки о несудимости или загранпаспорта также перестали быть проблемой. Примечательно, что сохранился лишь запрет на наем граждан Грузии.

По мнению некоторых аналитиков, такое решение продиктовано исчерпанием российской стороной оперативных резервов и нежеланием Кремля проводить дополнительную мобилизацию. Так как такой шаг может быть расценен внутри самой России как признание невозможности выполнения озвученных президентом Путиным задач задействованными силами российской армии. Другие специалисты не исключают, что привлечение наемников с Ближнего Востока имеет скорее цель запугать украинцев, явно наслышанных о методах ведения войн в Сирии, Ливии или Ираке.

На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский записал новое обращение. Причем на этот раз он предпочел адресовать его не России или Западу, а своим согражданам:

«Невозможно сказать, сколько дней нам еще осталось, чтобы освободить украинскую землю. Но мы можем сказать, что сделаем это, потому что мы этого хотим. Мы уже достигли стратегического перелома, мы идем к своей цели, к своей победе. Это война отечественная, война против очень упорного врага, который не обращает внимания на тысячи своих убитых людей, убитых солдат, который собирает резервистов и срочников, чтобы бросить их в пекло этой войны. Россия должна заплатить за эту ужасную войну, должна платить ежедневно. Но мы по всей нашей территории этой весной, как и всякой весной, должны провести полноценную посевную. Потому что это о жизни. Жизнь важна. Речь идет о нашей жизни, наших мечтах, нашем будущем и, следовательно, нашей победе».

Что касается потерь с российской стороны, Москва всего один раз назвала число погибших – 498. С тех пор Минобороны России данные не обновляло. В то же время с самого начала войны в белорусских и украинских СМИ стали появляться сообщения о моргах и больницах в городах на юге Беларуси, якобы переполненных телами российских военных. Официальных подтверждений этой информации нет, но очевидцы сообщают, что погибших какое-то время держат даже не в специально оборудованных помещениях, а в простых комнатах, а затем увозят в неизвестном направлении. Местная пресса не исключает, что где-то у границы расположены мобильные крематории или тела хоронят в братской могиле.

При этом российские власти ужесточают контроль внутри страны. Граждан, несогласных с позицией власти, тех, кому стыдно за развязанную войну, в Кремле больше не считают «русскими». Такую позицию озвучил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков:

«Настоящему русскому никогда не стыдно быть русским. Если кто-то так говорит, значит, он не русский и к нему нет никаких претензий. Он не с нами».

Параллельно Генпрокуратура обратилась в суд с требованием признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность на территории России. Meta владеет социальными сетями Facebook и Instagram. Этот шаг в прокуратуре обосновали тем, что Meta разрешила в ряде стран Восточной Европы так называемые «хейтспичи» в адрес российских властей и армии. В качестве примера высказывания, которое раньше было запрещено, а теперь разрешено, компания приводит фразу «смерть российским оккупантам». В Meta тем не менее обещают блокировать призывы к насилию относительно россиян в целом. Но в некоторых странах разрешат посты с пожеланиями смерти российскому и белорусскому президентам. Эта политика, предположительно, может действовать в Армении, Азербайджане, Эстонии, Грузии, Венгрии, Латвии, Литве, Польше, Румынии, России, Словакии и Украине.

В Следственном комитете России решение Meta охарактеризовали как «публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и содействие террористической деятельности».

Спикер российской Госдумы Вячеслав Володин и вовсе считает, что инициаторы этой идеи должны ответить перед российской Фемидой:

«Тот, кто такие команды дал, должен понять, несмотря на то, что он находится за пределами нашего государства, его найдут, доставят в нашу страну, и справедливый суд вынесет ему наказание по заслугам».

Тем временем наказать по заслугам тех, кто развязал войну против Украины, обещает Евросоюз. Лидеры стран содружества приветствовали решение Международного уголовного суда начать соответствующее расследование. В официальном заявлении неформального саммита ЕС, в частности, говорится, что «Россия и ее сообщница Беларусь несут всю полноту ответственности за эту агрессию и виновные ответят за их преступления, в том числе неизбирательные удары по гражданскому населению и гражданским объектам».

По данным, озвученным верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, на сегодняшний день в результате российской агрессии в Украине более 2,5 млн человек стали беженцами. При этом еще около 2 млн жителей Украины были вынуждены покинуть свои дома. Но они по-прежнему остаются в стране.