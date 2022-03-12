В Абхазии проходит голосование по выборам депутатов парламента

Сегодня, 12 марта, в самопровозглашенной республике Абхазия проходит голосование по выборам депутатов парламента.

В 08:30 в пресс-центре Центризбиркома председатель ЦИК Дмитрий Маршан рассказал, что в 8 часов утра открылись 152 избирательных участка по всей республике. «У граждан есть все возможности проявить своё волеизъявление. Просьба соблюдать санитарные нормы и социальную дистанцию из-за ситуации с коронавирусом», - сказал он.

По информации «Апсныпресс», самый большой по численности избирателей округ №13 (Гагрский городской) – до 7 тысяч избирателей; самый маленький - округ №35 (Гальский), где 1300 избирателей.

ЦИК обратился в «Черноморэнерго» с просьбой не отключать электричества в течение дня голосования.

Парламентские выборы проводятся по мажоритарной системе в 35 одномандатных округах. За ходом выборов наблюдают международные наблюдатели.

На 35 мест в парламенте претендуют 123 кандидата в депутаты. Из них – 107 мужчин, 16 женщин. 25 кандидатов временно не работают. В числе претендентов на депутатский мандат в парламенте седьмого созыва 19 депутатов шестого созыва (2017 -2022 г.)

В Сухумском избирательном округе №5, Пицундском округе №10 и Цандрипшском округе №14 выборы безальтернативные, там по одному кандидату в депутаты. Больше всего кандидатов – девять – в сухумском округе № 7.По семь кандидатов в сухумском округе №8 и №20. По шесть кандидатов в сухумском округе №4 и №6. По пять кандидатов в трех округах, по четыре – в восьми, по три – в семи, по два – в девяти.

14 кандидатов в депутаты выдвигаются от политических партий: восемь – от партии «Амцахара», двое – от партии «Апсны», двое – от Партии экономического развития Абхазии, один – от Народной партии Абхазии, один – от партии «Народный фронт Абхазии за справедливость и развитие».

Голосование продлится до 20:00.