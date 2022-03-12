Бадри Джапаридзе отказался от участия в промежуточных выборах в парламент

Один из лидеров оппозиционной партии «Лело» Бадри Джапаридзе отказался баллотироваться в Рустави на промежуточных выборах в парламент, пообещав направить средства своей избирательной кампании на помощь Украине, пишет агентство «Новости-Грузия».

Промежуточные выборы в парламент Грузии пройдут 2 апреля. В этот день мажоритарного депутата будут выбирать в округе Рустави и Гардабани.

«Я решил не участвовать в этой кампании и призвал «Грузинскую мечту» отложить эти выборы, потому что происходящее в Украине - это не только борьба за свободу Украины, это борьба и за нашу свободу. Следовательно, сейчас все мысли сосредоточены на том, чтобы помочь украинскому народу», - сказал сегодня Джапаридзе журналистам.

Политик обещает открыть в своем предвыборном штабе в Рустави пункт сбора гуманитарной помощи для Украины.