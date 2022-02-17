В «Грузинскую мечту» поступил вызов из Рустави

Бадри Джапаридзе, который попытается вернуть себе депутатский мандат на промежуточных выборах в Рустави, поддержит значительная часть оппозиции. Тем временем сам факт лишения его мандата будет обжалован им в Конституционном суде. Сегодняшние заявления лидеров «Грузинской мечты» по этому поводу превращают промежуточные выборы в новую политическую интригу.

«Нацдвижение», «Лело», «Стартегия Агмашенебели», «Дроа» и несколько независимых депутатов приняли решение поддержать Бадри Джапаридзе на мажоритарных выборах в городе Рустави.

Решение принято после непродолжительных консультаций. Тем временем сам факт лишения депутатского мандата остается предметом острой полемики между парламентским большинством и оппозицией. Новые заявления лидера «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе по этому вопросу дали оппозиции повод для утверждений о политической мести.

На специальном брифинге в парламенте Ираклий Кобахидзе был предельно откровенен:

«Суд признал Джапаридзе мошенником. Поэтому большинство не желает сидеть в одном зале с преступником. Но тут есть один момент, когда вы признаетесь в преступлении, совершенном в прошлом, это своеобразный акт раскаяния, что может стать основой для изменения политического решения. Бадри Джапаридзе выбрал иное. Он решил пойти против системы, обвинив нас в том, что мы отдали приказ суду. Это открытый вызов системе, и, когда политик выступает против, система естественным образом реагирует на это».

Сам Бадри Джапаридзе считает позицию партии власти показательной и намеревается оспорить решение парламента в Конституционном суде. Высказывания Кобахидзе могут служить дополнительным аргументом в правовом споре, считает политик:

«Кобахидзе подтвердил, что принятое «Грузинской мечтой» решение о прекращении мандата является продолжением политического преследования. Это лишнее публичное подтверждение того, что происходит, об этом информированы все, включая международное сообщество. Сегодня председатель «Грузинской мечты» открыто подтвердил, что это продолжение политического преследования».

Как очередное подтверждение криминального стиля управления государством оценили в оппозиции заявление Кобахидзе. Говорит Саломе Самадашвили:

«Он (Кобахидзе) прямо признал, что, если бы Бадри Джапаридзе извинился перед Бидзиной Иванишвили, мандат депутата не был бы отозван. Заявление Кобахидзе о том, что Бадри Джапаридзе должен был признать свою вину, означает именно это. Реальность такова: главным в стране стал менталитет преступного синдиката. Кобахидзе, который называет себя конституционалистом, на самом деле мыслит и действует в соответствии с преступной логикой. Мы еще раз убедились, что в стране нет верховенства закона, основы Конституции при неформальном режиме правления, установленном Бидзиной Иванишвили в стране, расшатаны».

Екатерина Цимакуридзе, председатель «Индекса демократии – Грузия» и член Группы независимых юристов, считает лишение Джапаридзе мандата было сугубо политическим решением:

«Этот шаг власти еще более ослабил оппозицию, которая практически лишилась всех рычагов влияния на процессы, что противоречит соглашению от 19 апреля (Документ Мишеля), где четко была прописана система противовесов между большинством и оппозиций в парламенте. Именно по этой причине в последних заявлениях представительства ЕС и США говорят о несогласии с действиями властей. Кроме того, действия большинства нарушают волю избирателей, голосовавших за депутата, оно ссылается на вердикт суда, к которому также есть множество аргументированных замечаний. И, наконец, «Грузинская мечта» могла не лишать мандата депутата, так как постановление суда автоматически не определяет решения парламента. А то, что они теперь заговорили о покаянии и допустили другой исход, означает, что они руководствовались не законом, а личной местью, что может быть обжаловано в суде».

Шансы Бадри Джапаридзе на победу в предстоящих выборах в правящей команде считают мизерными. Своими соображениями по этому вопросу сегодня с журналистами поделился глава фракции большинства Мамука Мдинарадзе:

«После того как Бадри Джапаридзе и партия «Лело» стали дополнением к «Национальному движению», думаю, говорить не приходится. Это, с одной стороны, конечно, говорит о том, что определенный электорат может мобилизоваться в его поддержку. Но выставлять Бадри Джапаридзе в роли конкурента нашему кандидату очень сложно. Некоторой интригой остается то, на чьей стороне выступит бывший премьер Гахария, вступит он в эту игру или нет. Просто невозможно выиграть у нашего кандидата на стороне «Нацдвижения», в особенности признанного судом преступником Бадри Джапаридзе».

Примечательно, что партия Георгия Гахария пока не определилась с вопросом поддержки того или иного кандидата. На прошлых муниципальных выборах партия «За Грузию» показала третий результат, поэтому их предпочтения могут оказаться решающими.