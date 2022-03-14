Михаила Саакашвили госпитализировали для проведения обследований

Заключенный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили был госпитализирован в гражданскую клинику в Тбилиси для проведения обследований, а затем возвращен в тюрьму. Об этом говорится в заявлении Саакашвили, опубликованном на его странице в Facebook.

«После многомесячных просьб вчера поздно вечером меня отвезли (…) в Республиканскую больницу. Там были проведены электронейромиография (ЭНМГ) и гастроскопическое исследование. Первая процедура полностью подтвердила диагноз различных консилиумов, что в пенитенциарной системе у меня развилась нейропатия, когда невозможно чувствовать конечности и разные части тела, а также энцефалопатия Вернике, приводящая к двигательным и координационным нарушениям, потере памяти», – написал Саакашвили.

Врачи Республиканской больницы, по словам экс-президента, считают, «что, если немедленно не начать серьезное лечение», болезнь будет быстро прогрессировать и «закончится инвалидизацией или смертью».

В беседе с журналистами адвокат Саакашвили Шота Тутберидзе заявил, что проведенные исследования нельзя считать полноценными, однако, несмотря на то, они подтвердили серьезный диагноз, ранее поставленный членами консилиума, пишет агентство «Новости-Грузия».

«Это означает лишь одно — если власть и пенитенциарная служба не примут во внимание советы врачей, то, в итоге, мы придем к тому результату, о котором мы давно говорим», – сказал Тутберидзе.

Саакашвили объявил голодовку сразу после задержания 1 октября 2021 года и продолжал ее в течение 50 дней. Экс-президент прошел курс реабилитации в военном госпитале Гори, а вскоре после возвращения в тюрьму снова обратился к крайней форме протеста. На этот раз он голодал 20 дней. Адвокаты говорят о серьезных проблемах со здоровьем Саакашвили, требуя перевести его в профильную клинику.